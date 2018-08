Hradec průkopníkem hromadné elektromobility s flotilou bzučících busů

Rozvinutá východočeská metropole se může pyšnit flotilou elektrobusů, kterou město rozšiřuje už od roku 2013. Dlouhodobé pozitivní výsledky utvrzují vedení ve smysluplnosti projektu. Vyrazili jsme tedy na výzvědy do hradeckého Dopravního podniku a prozkoumali detaily provozování bzučících autobusů.



Myšlenku elektrifikovat Hradec Králové začal před několika lety realizovat bývalý ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich. Jako předseda Sdružení dopravních podniků ČR bojoval za přívětivější legislativu a čerpání dotací z fondů Evropské unie. Jedním z témat tehdejších jednání byla ekologie. V té době už hojně rozšířené autobusy spalující zemní plyn byly jedinou možnou alternativou, proto zástupci podniků hledali náhradu. První elektrickou vlaštovku vypustil libchavský SOR.

Pilotní český prototyp 70místného autobusu na baterie SOR EBN 9,5 se začal testovat v roce 2013. Zástupci hradeckého dopravního podniku byli s výsledky spokojeni, proto se společností SOR podepsali smlouvu o čtyřletém pronájmu a později elektrobus odkoupili.

V únoru 2015 nastoupil do služby delší model SOR EBN 11 s kapacitou 82 pasažérů. V prosinci téhož roku chtěla Salon republiky dobít škodovka sofistikovaným pohonným ústrojím a Solaris upravenou karoserií e-busu. Společný projekt obou firem se jmenoval Škoda Perun 26BB HE a nabídl reálný dojezd na jedno nabití přibližně 130 kilometrů.

Minimální ztráty SOR EBN 9,5 pojme 70 cestujících a ujede zhruba 150 kilometrů na jedno nabití. Výrobce garantuje pětiletou provozuschopnost. Od roku 2013 klesla životnost trakčních baterií s kapacitou 172 kWh pouze o 1,76 procenta. Autobus za 9,5 milionů korun totiž dostává pravidelný servis, diagnostiku a pracovníci ho dobíjejí podle pokynů výrobce.

Dlouhodobé zkoušky prokázaly efektivitu elektropohonu v nenáročných hradeckých rovinách. Město využilo evropských dotací a získalo 85procentní grant pro nákup 20 nových elektrických autobusů SOR NS 12 electric. Každý z nich stál přes 11 milionů korun.

Akumulátory e-busu jsou uloženy ve střeše. Kompaktní elektromotor má vlastní vodní chlazení. Vytápění zajišťuje nezávislé naftové topení s 50litrovou nádrží a spotřebou do tří litrů za hodinu.

Čerstvé posily vyjely do hradeckých ulic vybavené dvouzónovou klimatizací s automatickým udržováním teploty. Cestující mohou využít také vestavěné USB porty. Integrovaný hardware zahrnuje slot pro SIM kartu.

Teoreticky by bylo možné vylepšit hromadnou dopravu bezdrátovým internetem. Zásadní problém vidí ředitel Zdeněk Abraham ve financování projektu, protože roční objem spotřebovaných dat by město vyšel na zhruba 18 milionů korun. Současné trolejbusové vedení využívá soukromá společnost k rozvodu optických kabelů. Pokud by zástupci města odsouhlasili další investice, mohli by hradečtí využívat wi-fi síť i na zastávkách.

Pravidelný příjem energie

V areálu dopravního podniku stojí 23 nabíječek s konektorem Mennekes druhého typu. Ty jsou využívány primárně přes noc kvůli pomalému toku elektrické energie. V rámci polední přestávky se šoféři mohou připojit k rychlodobíjecím stanicím na terminálu hromadné dopravy.

Tisíce ve střeše SOR NS 12 electric má kapacitu až 100 cestujících. Udávaný dojezd 180 kilometrů lze zvýšit opakovaným rychlodobíjením během směny až na 300 kilometrů. Elektromotor zásobuje proudem 30 tisíc bateriových článků, které jsou uloženy na střeše.

První SORy potřebují atypický nabíječ i zručnější obsluhu, která musí zajet ke speciálnímu rameni. Novější modely sbírají energii pomocí výsuvného pantografu. K přesnému zacílení mezi nabíjecí ližiny pomáhá řidiči vestavěná kamera. Třicetiminutové čerpání proudu prodlouží dojezd o 50 až 80 kilometrů. Opakované nabíjení během směny dokáže zajistit celkový dojezd až 300 kilometrů.

Druhé odpočívadlo hromadné dopravy na Slezském předměstí se dočká modernizace. Nová rozvodna bude zásobovat proudem další tři dobíjecí stanice.

Nabíječka pro pilotní elektrobusy SOR

Na plynulost provozu dohlíží dispečeři. Velín je obsypaný obrazovkami. Všechny modely jsou napojeny do online systému. Webové rozhraní umožní styčnému důstojníkovi monitorovat pohyb i stav vozidel.

Dvacet elektrobusů Přebírání nového SORu probíhá standardně ve výrobním závodě v Libchavách. Z továrny ležící nedaleko Ústí nad Orlicí odjíždí řidič po ose s trvale omezenou maximální rychlostí na 80 kilometrů v hodině. Dopravní podnik města Hradce Králové provozuje od letošního července deset nových e-busů SOR NS 12 electric. Druhá desítka vyjede na silnice do konce září. Jeden kus stojí 11,4 milionů korun.



U elektrobusů navíc vidí kapacitu baterie, tok proudu, spotřebovanou energii nebo historii provozu i dobíjení. K databázi mají přístup také samotní výrobci.

Dopravní podnik města Hradce Králové provozuje řadu trolejbusů. Některé z nich disponují vestavěnými akumulátory a minimálním dojezdem 10 kilometrů. Stačí zmáčknout tlačítko a tradiční sběrače se automaticky složí. Z trolejbusu se tak dočasně stane elektrický autobus.

Od ledna příštího roku bude polovina flotily hradecké hromadné dopravy elektrifikovaná a dojde k náhradě 26 naftových autobusů. Společnost v současné době jedná o testování osobních elektromobilů. V Hradci však chybí potřebné servisní zázemí.