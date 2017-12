Hyundai slaví padesátiny. První auto, které vyrobil, byl ford

Zakladatel automobilky Hyundai Čong Ču-jong pocházel z území dnešní Severní Koreje a předtím, než se mu podařilo definitivně uspět, se několikrát spálil - zkoušel to jako obchodník s rýží či autoopravář. Cesta k úspěchu se mu otevřela po druhé světové válce a hlavně po skončení korejské války v roce 1953. Necelých 15 let poté, 29. prosince 1967, zamířila jeho původně hlavně stavební firma i do automobilového průmyslu.

Hyundai Cortina

Prvním automobilem, který sjel začátkem roku 1968 z výrobních pásů, byl licenční Ford Cortina. Čongovy ambice ale sahaly dále než jen k pouhé výrobě podle zahraničních vzorů. O sedm let později se objevil první vlastní model - Pony.

Karoserii vozu, který používal řadu dílů od japonského Mitsubishi, vytvořilo studio ItalDesign slavného Giorgietta Giugiara. Už o rok později se první hyundaie ocitly u zahraničních zákazníků, nejdříve v Ekvádoru. Z evropských řidičů se s nimi jako první seznámili v Belgii a Nizozemsku. V roce 1986 se pak jihokorejská značka prosadila i v USA. Automobil, který se tam prodával pod označením Hyundai Excel, uspěl i díky vysokému hodnocení, kterého je mu dostalo od časopisu Fortune.

V roce 1988 opustil továrnu Huyndai první vůz vyrobený z čistě korejských dílů, model Sonata, spolupráci s Mitsubishi ale automobilka neopustila. Pod označením Hyundai Galloper vyráběla například až do roku 2003 starší generaci terénního Pajera, podobně si počínala i u užitkových automobilů.

Až do počátku 90. let neměl Hyundai, což je v korejštině výraz pro modernost, žádný zcela původní motor. Teprve v roce 1991 přišel benzinový čtyřválec s kódovým označením Alfa, který továrně otevřel cestu k větší nezávislosti. V 90. letech společnost věnovala hodně peněz na rozšíření a modernizaci modelové řady. V roce 1998 navíc Hyundai (už tehdy největší korejský výrobce automobilů) pohltil druhou největší automobilku Kia.

Ještě v nedávné minulosti neměly modely Hyundai pověst příliš spolehlivých vozů. Podle studie americké organizace J.D. Power z července 2017, ale například model i30 obsadil první místo v hodnocení spolehlivosti automobilů a spokojenosti jejich majitelů.

V roce 2015 Hyundai vytvořil samostatnou luxusní značku Genesis, která se snaží prosadit zejména na trzích v Číně a USA. V posledních letech Hyundai také investuje velké částky do reklamy. Od roku 2002 například sponzoruje fotbalové mistrovství světa.

V roce 2016 se celosvětový odbyt automobilek Hyundai a Kia snížil o dvě procenta na 7,88 milionu vozů. Vykázal tak první pokles od roku 1998. Hyundai trápí hlavně slabší poptávka po menších sedanech v Jižní Koreji a Spojených státech, které nutí firmu poskytovat vysoké slevy. V době vrcholu v roce 2011 bylo více než jedno z 20 aut prodaných v USA značky Hyundai, hlavně díky zájmu o sedany Elantra a Sonata. Pro rok 2017 obě automobilky počítají s nárůstem na 8,25 milionu vozů.

Hyundai vyrábí vozy také v Evropě, ve slezských Nošovicích a v Turecku. Vývoj evropských modelů je soustředěn v německém Rüsselsheimu. Oba evropské závody mají celkovou roční kapacitu 600 tisíc vozů. Nošovický závod Hyundai Motor Manufacturing Czech vznikl v roce 2006 (výrobu spustil v listopadu 2008) v místní průmyslové zóně a vyprodukuje přes 350 tisíc vozů ročně. Zaměstnává přes 3300 lidí, dalších asi 7 tisíc lidí pracuje pro její subdodavatele. Vozy jsou odtud vyváženy do 66 zemí světa, přičemž nejvíce jich míří na západoevropský trh.

Nošovická automobilka se zaměřuje na produkci SUV Tucson, které má největší podíl mezi zde vyráběnými automobily, následuje model nižší střední třídy i30, který patří k pilířům evropských prodejů automobilky a malé MPV ix20. V roce 2016 vzrostl zisk nošovické automobilce o 2,97 miliardy korun na 8,47 miliardy korun a tržby o 17,1 miliardy na 142,75 miliardy korun.

Na českém trhu v současnosti patří automobilce Hyundai třetí místo, do konce listopadu 2017 značka prodala 19 875 vozů, druhá je německá automobilka Volkswagen s počtem 25 183 aut, první Škoda prodala 78 592 vozů.