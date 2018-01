Hyundai maluje vodíkovou budoucnost, přidá se i sesterská Kia

Hyundai Nexo je nové vodíkové SUV, které se podle zástupců automobilky dostane na trh v závěru letošního roku. Je důkazem toho, že to Hyndai s vodíkem myslí vážně, novinka se přidává k modelům Toyota Mirai a Honda Clarity, které jsou již zákazníkům k dispozici. Vodíkový model chystá do prodeje i Mercedes.

Korejská automobilka zatím představila spíše technické detaily ohledně vozu, cena a jeho dostupnost zatím známé nejsou. Jisté ale je, že ačkoli je Nexo kompaktní SUV, nebude patřit k levným vozům. A dostupné bude jen na vybraných trzích, které mají dostatečnou vodíkovou infrastrukturu. Jisté například je, že bude v prodeji v Kalifornii, která je celkově ekologickým vozům nakloněna.

Nová platforma pro více prostoru

Na první pohled vypadá Nexo jako běžné SUV, v podstatě nic nenapovídá tomu, že má neobvyklý pohon. To může být pro zákazníky určitá výhoda i nevýhoda – Honda Clarity a především Toyota Mirai jsou auta, která rozhodně mnohem více vystupují z řady. Během naší návštěvy na lasvegaském veletrhu CES se to potvrdilo, na silnicích v Nevadě a Kalifornii jsme několik Mirai potkali a rozhodně jsou to nepřehlédnutelné vozy.

Hyundai Nexo vsází více na eleganci a moderní vzhled – auto dostalo nové LED osvětlení, které na přídi tvoří úzký pásek, jež kontrastuje se zajímavě řešenou maskou chladiče. Celkově působí Nexo překvapivě trochu kompaktnějším dojmem, než jaké ve skutečnosti je – auto je totiž větší než minulá generace ix35/Tucson, přitom na to ale nevypadá. Z větších rozměrů by ale měli těžit cestující.

Nexo totiž stojí na zbrusu nové platformě, která umožnila lépe využít prostor ve voze a u které už systém vodíkového pohonu nezabírá tolik místa v interiéru a zavazadlovém prostoru. Viděli jsme také vůz v řezu, podle kterého to vypadalo, že Nexo bude slušně prostorný vůz, kde pohonný systém nebude nijak negativně ovlivňovat praktičnost. Tím se Nexo odliší od konstrukčně trochu starších soupeřů.

Novinka například dostala tři vodíkové nádrže o celkovém objemu 156,6 litru uchovávající vodík pod tlakem 700 barů. Dvě nádrže jsou umístěny před zadní nápravou, jedna za ní. Baterie, které jsou nutné pro vyrovnávání výkonu vodíkových palivových článků, jsou umístěné nad nádržemi pod podlahou zavazadlového prostoru, jejich výkon je 40 kW. Palivové články jsou v bloku s elektromotorem vpředu, výkon článků je maximálně 95 kW. Elektromotor pak dává výkon 120 kW, což modelu Nexo propůjčuje solidní dynamiku: na 96 kilometrů v hodině zrychlí za 9,5 sekundy.

Lepší dojezd i funkčnost

Díky vylepšením v pohonné soustavě i nové platformě, která přináší oproti předchůdci i snížení hmotnosti navzdory nárůstům rozměrů (konkrétní hmotnost Hyundai neuvádí, rozměry jsou 4,67 x 1,86 x 1,63 metru, rozvor 2,79 metru), slibuje Hyundai i výrazně prodloužený dojezd na jedno tankování vodíku. Auto má podle údajů v tiskových zprávách urazit až 800 kilometrů, tankování má trvat pouhých pět minut. Na stánku ovšem Hyundai uvádí realističtější odhadovaný dojezd necelých 600 kilometrů.

Nová platforma přináší i nové funkce v oblasti asistenčních systémů a autonomního řízení. Novinkou je například systém Blind-spot View Monitor (BVM), který uživateli zobrazí při změně jízdního pruhu situaci v mrtvém úhlu tak, aby si byl jistý bezpečností svého manévru. Obraz se promítá na centrální displej, takže řidič může nadále v maximální míře sledovat provoz před sebou.

Nová je také funkce Lane Follow Assist, která pomáhá udržovat auto uprostřed jízdního pruhu a to i v s situacích, kdy není značení zcela dobře zřetelné. Funkce využívá mimo jiné i pokročilé mapové podklady a přesnou GPS. Pak je tu ještě Highway Driving Assist, který umožní polo-autonomní jízdu auta po dálnici. Hyundai Nexo také umí samo parkovat – díky funkci Remote Smart Parking Assist (RSPA) zajede do podélného i kolmého parkovacího místa ve chvíli, kdy řidič už stojí na chodníku.

Vodíková domácnost

Automobilka také na veletrhu CES předváděla, jak se může Hyundai Nexo zapojit do energetického fungování domácnosti. Palivové články ve voze by mohly sloužit například k vykrývání výkonových špiček spotřeby elektrické energie v domácnostech, případně mohou domácnost pohánět v případě výpadku vnějšího napájení. A jelikož je jediným odpadním produktem spalování vodíku voda, může Nexo sloužit i jako její nouzový zdroj.

Hyundai se také chlubí tím, že Nexo funguje jako čistička vzduchu. Palivové články totiž vyžadují extrémně čistý vzduch, proto filtrační systém vozu zachytí až 99,9 % prachu z ovzduší.

Kia se přidá

Na CESu se novinkami pochlubila i sesterská automobilka Kia. Ta představila koncept elektrického provedení svého kompaktního crossoveru Niro, jež doznal oproti hybridnímu provedení řadu vizuálních změn. A to i v interiéru. Jeho dojezd je 383 kilometrů na jedno nabití baterií.

Kia slíbila, že podobně jako Hyundai uvede do roku 2025 řadu elektrifikovaných vozidel. U Hyundai to bude 18 vozů, Kia jich připraví šestnáct. A jedním z těchto šestnácti auto bude i vůz s palivovými články, který zřejmě využije platformu modelu Nexo. Tento model by měl být uveden v roce 2020.

Kia také v rámci veletrhu oznámila, že ve vybraných evropských městech spustí službu sdílení aut WiBLE. Teprve v průběhu roku ovšem automobilka prozradí, kde přesně se službou začne.