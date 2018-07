Stará auta zhodnotí peníze lépe než banka. Nejlepší je uleželé porsche

„Pro zákazníky s likvidním majetkem v celkové hodnotě převyšující milion eur můžou být veterány s ohledem na zúročení a stabilitu ceny atraktivní součástí jejich portfolia,“ říká Jens Berner, odborník na trh s veterány v bance Südwestbank AG, v rozhovoru pro zpravodajskou televizi Bloomberg News. „Po finanční krizi prudce narostla poptávka po alternativních možnostech investic, jako je umění, víno nebo právě oldtimery.“



Aby bylo možné srovnat klasická auta s jinými způsoby investic, vytvořila banka v roce 2010 Index veteránů OTX a vypočítala jej i zpětně až do roku 2005. Jak informuje německý zpravodajský server Die Welt, barometr mluví zcela jasnou řečí. Zatímco německý burzovní index DAX vzrostl podle dostupných údajů v období od začátku roku 2005 do 1. ledna 2018 o 203,51 procenta a REX-P pro německé státní půjčky se vyšplhal o 58,22 procenta, posílil Index OTX o 302,63 procenta.

Obzvlášť dobře se situace vyvíjela pro majitele Porsche 911 se statutem veterána. Ve vozech této kategorie se cena podle indexu zvýšila mezi lety 2005 a 2018 o 682,93 procenta na prozatímních 129 737 eur. U veteránských BMW z padesátých a šedesátých let 503, 507 a 3200 CS vzrostla cena o celých 661,03 procenta na 551 750 eur.

„Oldtimery mohou být dobrou investicí, pokud koupíte ve správný čas správné auto, navíc za správnou cenu,“ dodává Frank Wilke, obchodní ředitel společnosti Classic-Analytics.

Podobně vidí situaci i Roman Konrads, šéf společnosti Porsche-Zentrum Bensberg, která se specializuje na historické vozy Porsche Podle. Na otázku magazínu Die Welt uvedl: „Zájem o koupi historických automobilů jako investice je dnes vyšší než dřív. V době, kdy aktuální úrokové sazby u vkladů nepůsobí nijak přesvědčivě, získává osvědčená kvalita v podobě vzácných exemplářů a modelů stále větší hodnotu.“

Opatrnost při investici je namístě

Podle Bernera se ovšem kupující oldtimeru musí mít stále na pozoru, zvlášť při současných vysokých cenách. „Padělky jsou velké téma. Stává se, že padělatelé nejprve rozloží veterán na jednotlivé díly, z nichž posléze v kombinaci s novými díly sestaví dva vozy,“ varuje. „Když se na trhu objeví 300 vozů modelu, kterého se původně vyrobilo pouze dvě stě kusů, nejspíš tady něco nehraje,“ dodává a při koupi rozhodně doporučuje konzultaci se znalcem v oboru.

Do indexu OTX jsou zahrnuty vozy staré nejméně třicet let, pocházející od výrobců v oblasti jižního Německa, kam spadají značky Audi, BMW, Daimler, Porsche a Opel. Pro výpočet ceny se používají dostupné údaje ze Spolkového úřadu pro dopravu a data z odborného časopisu Motor Klassik. Výsledné údaje jsou pak jednou ročně zprostředkovány bance Südwestbank, která je dceřinou společností Bawag P.S.K. Pro Bernera to pokaždé znamená spoustu práce: „Zpracovávaný objem dat je obrovský.“ Každé jaro tak tráví několik týdnů nad výpočty.

Likvidita závisí na modelu

Na otázku, jak likvidní jsou investice do oldtimerů, nemá Berner paušální odpověď. „Skutečně to závisí na modelu,“ uvádí. „Pro některé vozy je jen málo potenciálních kupců. Pro jiné, jako je například Porsche 911, je naopak trh relativně velký.“

V zásadě ovšem doporučuje zákazníkům investovat pouze do historických vozů v ceně převyšující 100 000 eur. V opačném případě by se nemusely vyplatit související investice, které zahrnují odborný posudek, daně, pojištění, pronájem garáže, údržbu a další náklady. A jednoduše shrnuje: „V celkovém investičním portfoliu by investice do oldtimerů měla činit maximálně deset až patnáct procent.“

Vezmeme-li v úvahu pouze údaje za rok 2017, vykazuje index OTX nárůst cen o tři procenta. V roce 2017 vzrostla i hodnota dalšího indexu, a sice Indexu německých veteránů Spolku pro automobilový průmysl (Deutsche Oldtimer Index des Verbands der Automobilindustrie, VDA), a to o 1,4 procenta.

„U dobrých akcií se říká, že se mají nejdříve nechat ležet nejméně pět let v trezoru a teprve poté je možné hodnotit, jak se cena vyvinula,“ říká Rainer Dschüdow, manažer společnosti Pyritz Classics, zabývající se prodejem historických vozů. „Stejné by to mělo být i s veteránem. Pokud za toto časové období zůstane cena vašeho miláčka stejná nebo vzroste, můžete se radovat.“