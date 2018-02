První karbonový supersport zůstává pozapomenutý a nedoceněný

Walkinshaw a Jaguar: 12 let triumfů Závodní tým Toma Walkinshawa TWR začal s Jaguarem spolupracovat v roce 1982. Po třech úspěšných sezonách se zelenobílými kupé XJ-S se pustil do úprav sériových jaguarů – nejprve s logem TWR, od roku 1988 pod hlavičkou společného podniku JaguarSport. Od roku 1984 začalo TWR pro Jaguar stavět okruhové speciály skupiny C. Tento program dosáhl mimo jiné zisku tří pohárů konstruktérů v mistrovství světa sportovních vozů a triumfů v Le Mans z let 1988 a 1990. Po převzetí Jaguaru Fordem zajišťoval JaguarSport výrobu supersportu XJ220 a TWR zajistilo vývoj Aston Martinu DB7. Následně se však Ford s TWR v roce 1994 rozešel a společný podnik uzavřel. Na základě závodních jaguarů TWR posléze na zakázku vyvinulo speciály pro vytrvalostní závody pro Porsche, Mazdu a Nissan. Na poli cestovních vozů zase TWR spojilo síly s tehdy ještě samostatným Volvem, pro které vyvinulo také první generaci C70. Od roku 1996 se však Walkinshaw stále více soustředil na provoz týmu F1 Arrows, který TWR odkoupilo. Formulové závodění nakonec vedlo ke krachu TWR a zániku Arrowsu v průběhu sezony 2002.