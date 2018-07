Japonci vymýšlí předpisy pro létající auta. V provozu budou do pěti let

Japonská vláda chce do roku 2020 vytvořit první dopravní předpisy pro létající auta. Pravidla má na starosti zvláštní rada, v níž zasednou technologičtí vývojáři a ministerští úředníci. První auta by se měla na japonskou oblohu vznést do roku 2023.