Jawy od indické Mahindry ukázaly kejvačku, forty-two i budoucí Perak

Má to háček: nové Jawy už mají s původním českým výrobcem v Týnci společné jen jméno. Vznikly a budou se vyrábět v Indii, kde koncern Mahindra zakoupil práva na značku Jawa pro indický trh a začne je vyrábět ve své dceřiné společnosti Classic Legends. Můžeme jen doufat, že nový výrobce časem rozhodne novinku homologovat i v Evropě a týnecké Jawě se podaří začít nové modely dovážet i na náš trh.

Classic Legends Jawa 300

Hluboké blatníky, doutníkové výfuky, klasický tvar nádrže i boční kastlíky a dokonce i přístrojový budík schovaný v těle světlometu! Všechny charakteristické prvky staré kejvačky jsou tu moc pěkně ztvárněné. Přestože si je indičtí designéři vždy trochu upravili a někdy i hodně přikrášlili dalšími linkami nebo zlacením, základní podoba je jasně zřetelná.



Moderní prvky jako chladič kapalinou chlazeného čtyřválce nebo směrová světla jsou zdařile zakomponované do celku. Z retro nádechu vybočují jen ovladače na řídítkách, kde výrobce použil současné moderní tvary tlačítek. Moderní dobu prozrazuje i přední kotoučová brzda se snímači systému ABS, zadní brzdu se podařilo zachovat bubnovou.

Koncernu Mahindra se podařilo ve spolupráci s italskými designéry zakrytovat moderní jednoválec z asijského sportovního modelu Mojo do tvarů historického motoru, a přitom zachovat jeho velmi slibné výkonové parametry. Jednoválec o zdvihovém objemu 293 cm³ má maximální výkon 27 koní a točivý moment 28 Nm. Vrtání a zdvih je 76 x 65 mm, komprese 11:1, k tomu moderní rozvody DOHC a navrch šestistupňová převodovka. Se slibovanou pohotovostní hmotností 170 kilogramů a kombinací kol 18 palců vepředu a 17 palců vzadu obutými do pneumatik 90/90-18 a 120/80-17 by tak mohlo jít o docela svižné svezení.

Nová JAWA 300

Jawa forty-two

Druhý předvedený model nabízí modernější rysy se sportovnějšími řídítky, blatníky a jinými světly. Přístrojovka se přestěhovala do samostatného budíku nad světly a ostatní prvky se podřídily stylu café-racer, který je v dnešní době stále více vyhledáván. K tomu patří třeba zrcátka na koncích řídítek, ale i hodně bohatá nabídka barev včetně divoké tyrkysové.

Celkové pojetí modelu forty-two (pojmenovaném podle slavné odpovědi „42“ na univerzální otázku vesmíru a vůbec všeho ze Stopařova průvodce po galaxii) jasně ukazuje, že má jít o konkurenta pro modely hlavního indického rivala Royal-Enfield.

Jawa forty-two

Koncept Jawa Perak

Na tiskové konferenci v Indii se kromě dvou produkčních modelů předvedl ještě další stroj – koncept budoucího modelu Perak. Ten přichází se style bobber a místo zadní části má jen sedlo zavěšené na rámu vycházejícího opticky přímo z nádrže. Zajímavý je jiný motor, který vypadá na větší zdvihový objem.

Koncept Perak už je jen hodně volné pokračování historického péráka, ale na druhou stranu, určitou shodnou základní křivku tam oko po chvíli snažení také najde.