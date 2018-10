Nové Jawě vyvinuli motor Italové, je to maskovaný Ind

, aktualizováno

Krásné tvary „jawáckého“ motoru a logo, to je to jediné, co bude spojovat připravovaný motocykl s původní českou značkou. Indický koncern Mahindra totiž ve své dceřiné firmě Classic Legends připravuje nový model klasického motocyklu s retro nádechem a využije práva na značku Jawa pro indický trh.