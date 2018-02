Autofotka týdne: Argentinec přestavěl jawu na parádní scrambler

„V Argentině v malém městečku San Antonio, asi sto padesát kilometrů od Buenos Aires, snídáme a jede kolem pěkný jednoduchý a čistý scrambler,“ popisuje Honza Altner. „Když jsem si všiml značky, tak mi málem upadlo kafe z ruky a honil jsem ho po náměstí.“

Mladý Argentinec si předělal jawu do scrambler stylu vlastníma rukama, stálo ho to sedm měsíců práce a na svůj stroj je patřičně hrdý.



Scrambler

Kořeny mašin s tímto zvláštním jménem sahají do Anglie konce 20. let minulého století. V té době vznikly motocyklové závody nazývané scramble, ve kterých bylo jediným cílem i pravidlem zároveň přepravit se z bodu A do bodu B v co nejkratším čase. Základem úspěchu tedy bylo jet co nejrychleji cestou necestou. Přirozenou potřebou se tedy staly různé terénní úpravy motorek.

Dnešní terminologií „městská endura“ se později v šedesátých letech stala symbolem nespoutané svobody, kterou nelze nalézt nikde jinde, než v sedle motorky.

Scramblery poskytovaly možnost divoké jízdy městem i příležitost vybít adrenalin v písečných dunách na pobřeží oceánu nebo travnatých pastvinách na venkově. V tom čase vznikly v zámoří první uzavřené okruhy v kalifornské poušti a scramble se pomalu začal měnit v motokros.