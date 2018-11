Gladiator je po letech zpátky. Jeep Wrangler uřízli a přidali korbu

Ikonický Jeep jako pick-up? V posledním čtvrtstoletí neznámá věc, takže si leckdo může myslet, že Jeep nic takového nikdy v nabídce neměl. Ale to není pravda, pick-upy vyráběl v podstatě od války až do roku 1992. Jako poslední to byl dvoudveřový náklaďáček odvozený z tehdejšího modelu Cherokee, dobře známého i z našich silnic.

Ještě dřív Jeep vyráběl pick-up odvozený například z velkého modelu Wagoneer, u nás málo známého. Ten se jmenoval stejně jako novinka Gladiator. Nebo z řady CJ, tedy z předchůdce Wrangleru Scrambler. Tyto modely měly krátkou kabinu. Ještě dříve v historii to byl raritní model řady FC s trambusovou kabinou, který vypadal jako dodávka.

Zajímavostí je, že pod stejným jménem ukázal koncept pick-upu Jeep už v roce 2005. Byl to náklaďáček postavený na tehdejší generaci Wrangleru.

Jeep tedy má na co navazovat, ale tak úplně se do historie nedíval. Historické pick-upy byly primárně užitková auta, nový Gladiator je spíš auto pro volný čas. Ano, má jeden a čtvrt metru dlouhou korbu a uveze klidně krávu, náklad může mít hmotnost až 725 kilogramů. Ale kráva asi nebude obvyklý náklad. To spíš bicykly nebo surfovací prkna. Nový Jeep Gladiator je především auto pro volný čas. Tedy velmi aktivně prožitý volný čas.

Základem pro pick-up se stal aktuální Wrangler Unlimited, tedy prodloužená verze se čtyřmi dveřmi. Ale i tato dlouhá verze by byla pro pick-up logicky krátká, takže se musel rám prodloužit o dalších téměř 80 centimetrů na výsledných 5,18 metru. Což není mnoho, třeba Ford Ranger je s dvojitou kabinou skoro o 20 centimetrů větší a americký vůz číslo jedna, tedy Ford F150, měří na délku s velkou kabinou přes šest metrů.

Prodloužil se i rozvor na 3,5 metru, což je téměř o půl metru víc než je rozvor donátorského Wrangleru s dlouhou kabinou. S ním pick-up v podstatě sdílí celou přední část i kabinu až po zadní dveře. Pak následuje korba, kterou lze uzavřít elektricky ovládaným krytem po výšku bočnic. Ale je pravděpodobné, že v rámci příslušenství se objeví i nástavba.

Z výše uvedeného plyne, že Gladiator bude disponovat stejnými vlastnostmi jako běžný Wrangler. Takže v létě si majitel může odmontovat dveře, sklopit čelní sklo a když si objedná verzi s plátěnou střechou, tak může kabinu v podstatě odstrojit. Zůstanou rámy a středový sloupek. Stáhnout lze i zadní sklo. To jiné pick-upy na trhu neumí.

Výhody oproti konkurenci se ještě zvýší, když vezmeme v potaz terénní možnosti Wrangleru. Pohon všech kol je samozřejmostí, v nabídce jsou dva systémy: Command-Trac a Rock-Trac. Upravené zadní zavěšení kol umožňuje převážet v terénu náklad. V nápravách jsou samosvorné diferenciály Tru-Loc a elektronicky nastavitelné stabilizátory umožní vyšší průchodnost.



Stejně jako u běžných Wranglerů se nejvyšší verze jmenuje Rubicon a je určena pro nejdrsnější terén. Má zesílenou karoserii i podvozek s tlumiči Fox, má větší kola i brzdy a další vylepšení. Světlost 28 centimetrů je výborná. S Rubiconem dostane zákazník speciální pneumatiky od Falkenu.

V USA se bude Gladiator prodávat s šestiválcovým agregátem Pentastar o objemu 3,6 litru, který poskytuje 213 kW a 350 Nm. Standardní převodovka je manuální s šesti stupni, za příplatek bude možné objednat osmistupňový automat. Až se Gladiator dostane do Evropy, což by mělo být v roce 2020, dostane pod kapotu třílitrový šestiválcový vznětový agregát s výkonem 194 kW. Ten bude spojen jen s automatickou převodovkou.



Je logické, že kabina bude stejná jako u současného Wrangleru. Ten má poměrně elegantní interiér s moderními systémy včetně velkého multimediálního displeje. Na přání může mít auto kožená sedadla a mnoho dalších prvků výbavy. Ceny zatím výrobce nezveřejnil, v USA se začne Gladiator prodávat zhruba v polovině příštího roku.