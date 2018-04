Některé prvky z představených speciálů se dostávají i do výroby; my bychom si samozřejmě přáli, aby to byly všechny. Je tu totiž k vidění spousta parády i vtipných technických nápadů.

„Posouvání hranic je nám vlastní, tyto kousky jsou nejlepším důkazem. A na této akci pokaždé získáme spoustu pro nás cenných ohlasů - včetně těch kritických - od věrných fanoušků značky,“ říká šéf Jeepu Mike Henley.

Koncepty i stovky sériových - více či méně upravených - jeepů se prohánějí po trasách, které vedou po zdejších skalách a písčitých pouštích a často i v červeném mazlavém bahně.