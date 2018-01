Praotec všech offroadů omládl. Víme, proč má na bocích díry

Jeep vznikl v roce 1941 na popud americké armády jako první terénní vůz v pravém slova smyslu. Původní auto od firmy Willys a nejnovější Jeep Wrangler, který se začne prodávat v lednu 2018, sice dělí osm generací a 77 let, ale mnoho věcí zůstává stále stejných.

Předně jsou to základní designové rysy. Kulaté světlomety zasazené do ploché masky chladiče se svislými otvory, samostatné vystouplé přední blatníky a sklopné čelní sklo, to vždy byl, je a také bude typický jeep. Jestliže původní vojenský vůz neměl boční dveře, pak nejnovější vydání je má stejně jako celý zástup předchozích modelů odnímatelné. Blíže originálu zkrátka dnes nelze být.

Zároveň se nový Wrangler změnil dost na to, aby se odlišil od předchozího typu vyráběného od roku 2006. Přední světlomety má větší a nově orámované LED denním svícením. Přední směrovky se přesunuly do blatníků, které opět nenavazují na nárazník, jak tomu bylo vždy až do roku 2006.

Zajímavým detailem jsou otvory za předními blatníky pod kapotou motoru. Ty mají v případě nové generace Wrangleru speciální funkci. Jeep touto cestou totiž vyřešil stížnosti majitelů na vibrace kapoty, která se ve vysokých rychlostech u starších wranglerů vlivem náporu vzduchu klepala a vydávala nepříjemný zvuk. Nové otvory po stranách přebytečný vzduch z motorového prostoru odvedou, a problém by měl být vyřešen.

Interiér jede stále na retro vlně, ale důkladně se zmodernizoval. Zapomeňte na displeje z minulého desetiletí a ovládací prvky jako z náklaďáku – vnitřek je civilizovanější, s moderním infotainmentem a přehledným přístrojovým štítem. Jeep navíc slibuje zvětšení oken, měl by se tedy zlepšit výhled z kabiny, který byl slabou stránkou stávajícího modelu.

V terénu zvládne ještě více

Tím však inovace na karoserii teprve začínají. Dveře jsou po novu z hliníkové slitiny, stejně jako blatníky a kapota motoru, vstup do zavazadlového prostoru zahrazuje výklopná stěna vyrobená z hliníku a hořčíku. Karoserie sedí na žebřinovém rámu z vysokopevnostní oceli, který je pevnější a lehčí než dosud. Celkově Wrangler zhubl o více než metrák.

Konstrukce tuhých náprav odpružených vinutými pružinami se naopak nijak výrazně neměnila. Světlá výška poskočila z 259 na 274 mm, což je především zásluhou použití větších kol. Se zvýšením podvozku souvisí také zlepšení přechodového úhlu. To nájezdový úhel zůstává vepředu excelentních 44°, zadní se mírně zhoršil ze 40° na 37°.

Již tradičně Jeep nabízí více druhů pohonu všech kol s redukčním převodem. Jednodušší Command-Trac umožňuje přepnout z pohonu zadních kol na 4x4 i za jízdy. Sofistikovanější Rock-Trac má zase vyšší stupeň redukce a navíc se standardně pojí s uzávěrkou nápravových diferenciálů a odpojitelnými stabilizátory. Novinkou pro Wrangler je rozšíření nabídky o systém Selec-Trac, který umožňuje jízdu v režimu stálého pohonu všech kol i po silnici (tuto variantu Jeep dříve již nabízel, ale v jiných modelech).

Naftový šestiválec a osmistupňový automat

Největší radost zájemcům o nový Wrangler přesto udělají změny v nabídce motorů. Jedinou stálicí je benzinový 3.6 V6 Pentastar o výkonu 285 koní (209 kW), který však nově nabídne výběr mezi šestistupňovou manuální a osmistupňovou automatickou převodovkou. Dosud se musel obejít se starším pětistupňovým automatem od Mercedesu. Nově dostane také systém start-stop a polepší si z 342 na 352 Nm.

Nečekaným rozšířením je alternativní hybridní pohon. Hlavní roli v něm hraje čtyřválec 2,0 l přeplňovaný twin-scroll turbodmychadlem, který má 270 koní (201 kW) a 400 Nm. Podobný, avšak konstrukčně značně odlišný motor pohání třeba i Alfu Romeo Stelvio. V jeepu chybí ovládání ventilů MultiAir a navíc je naopak zařízení eTorque, které při brzdění dobíjí baterii a následně napájí elektrické spotřebiče, aby se mohl spalovací motor při stání nebo jízdě z kopce vypnout.

Ale především se věcí minulosti stává čtyřválcový diesel 2.8 CRD (200 k/147 kW a 460 Nm), původem od italského VM Motori. Na jeho místo nastupuje třílitrový V6 EcoDiesel o výkonu 260 koní (194 kW) a točivém momentu 600 Nm. Motor známý již z Jeepu Grand Cherokee a vozů značky Maserati spolupracuje s osmistupňovým automatem a bude se nabízet i v USA.

V Evropě by jej měl ještě podle neoficiálních informací doplnit čtyřválec 2,2 l s podobnými parametry jako stávající čtyřválec – výkonem okolo 200 koní a točivým momentem okolo 450 Nm.

V Evropě nejdřív v létě, s širší nabídkou

Ačkoliv výroba nového Wrangleru již byla spuštěna, v Evropě si musíme počkat. První vozy jsou určeny zákazníkům v Americe a výroba nabíhá postupně – souběžně ještě bude z linek v Toledu v Ohiu sjíždět i starý model.

S novým modelem se nerozšíří jen nabídka motorů a druhů pohonu 4x4, přislíbených novinek je mnohem více. Například elektricky ovládaná stahovací střecha, která doplní jednoduchou plátěnou a odnímatelný hardtop.

V roce 2019 by měl navíc dorazit odvozený pick-up, který bude završením série konceptů a reakcí na zakázkové přestavby od externích firem. Zároveň půjde o návrat Jeepu do tohoto segmentu po více než čtvrtstoletí. Posledním pick-upem značky byl Comanche na bázi první generace Cherokee, jehož výroba skončila v roce 1992.

Mezitím bude v nabídce tradiční kompaktní třídveřové provedení s délkou 4,24 metru a pětidveřové měřící 4,79 metru.