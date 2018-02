Lingvistická a právní bitva. Jak se vybírá jméno pro auto

Dobré jméno má širší ochranu Jak přesně si automobilky svá jména chrání? Na otázky týkající se právní ochrany automobilových jmen odpověděl Pavel Jína ze společnosti Škoda Auto.

Jak si Škoda chrání svá jména? V jakých registrech a pro jaké použití?

Názvy pro své výrobky a služby si Škoda Auto chrání jako ochranné známky. Ty se zapisují do rejstříků ochranných známek. Zapisují se vždy pro určité výrobky a služby. Škoda Auto si zapisuje svá jména jako ochranné známky pro výrobky a služby, které odpovídají účelům, pro které se daná jména užívají, což je standardní zásada platná pro všechny ochranné známky všech subjektů. Na jak dlouho jsou současná jména chráněna?

Ochranné známky se zapisují na deset let, přičemž po uplynutí tohoto období je možné ochranu i opakovaně obnovovat vždy o deset let. Co hrozí tomu, kdo by registrované jméno použil? Řešili jste už někdy takový případ?

Vlastník ochranné známky může ostatním zakázat, aby užívali stejné nebo zaměnitelně podobné označení. Škoda Auto řeší každoročně případy neoprávněného užití jejích ochranných známek, například na padělaných náhradních dílech. Co se stane, když by někdo použil stejné jméno modelu, jak by Škoda postupovala?

Proti takovému užití by se bránila na základě práv z ochranné známky. Konkrétní strategie řešení takové záležitosti by byla stanovena dle okolností daného případu. Jsou chráněny přesné tvary jména? Např. kdyby hypoteticky někdo použil třeba Caroq apod.?

Ochrana vyplývající z ochranné známky se vztahuje na všechny zaměnitelně podobné varianty daného jména. Může někdo použít jméno pro vůz Škoda v jiném než automobilovém oboru? Například kdyby třeba výrobce sedacích souprav použil pro svůj výrobek jméno Karoq.

Ve známkovém právu platí pravidlo, že ochranná známka je ochráněna pro výrobky a služby, pro které je zapsána a pro ně a pro výrobky a služby zaměnitelně podobné ji nikdo nesmí bez souhlasu jejího vlastníka použít. Ochranné známky, které mají dobré jméno, nesmí nikdo použít ani pro výrobky a služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána. Mnoho ochranných známek společností Škoda Auto má dobré jméno a vyplývá pro ně tedy výše uvedená širší ochrana.