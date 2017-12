ROZSTŘEL: Legenda Dakaru poučí krásku na motorce, jak to tam chodí

12:58 , aktualizováno 12:58

Matador Rallye Dakar Josef Macháček bude Gabriele Novotné popisovat, jak to na nejslavnější rally světa chodí. Pro krásnou motorkářku to bude premiéra na startu, až 6. ledna vyrazí do první etapy, stane se první Češkou na dvou kolech na Dakaru. Sledujte Rozstřel ve čtvrtek 28. prosince od 12:30.