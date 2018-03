Designérská hvězda Jozef Kabaň: první rozhovor u BMW

Potkáváme se na ženevském autosalonu, co v expozici BMW je od vás?

Zatím nic. Takto rychle se to neděje. To by bylo asi příliš rychlé.

Kdy tedy od vás uvidíme první kousek?

Pokud použijeme jednoduchý vzorec, že vývoj trvá čtyři roky, tak bude velmi pravděpodobně fungovat i u mě. Ale je možné, že v jednom nebo ve dvou případech to bude v některých věcech trochu dříve. Ale je tu ten časový faktor, který se z hlediska vývoje nedá předběhnout.

Bavíme se tu o sériových autech, ale nějaká studie by dříve vzniknout mohla?

Ano, to by se dalo. Budeme nad tím přemýšlet a hledat nějakou cestu, ale momentálně jsou důležitější cíle: jako představení dalších směrů z mé strany. Máme program, který zatím naplňujeme.

Šéfdesignér BMW Jozef Kabaň

Co jste udělal jako první, když jste přišel do BMW?

Začátky byly jako všude velmi pestré. Člověk dostane neuvěřitelně velké množství informací v různých úrovních - ať už jsou to ty pragmatické záležitosti ve smyslu poznávání nových lidí, seznamování, plánování společných termínů, přes věci typu - projděte si kompletní portfolia aut a přípravy, přes procesy, kde člověk postupně zjišťuje, jakým způsobem se pracuje, jakým způsobem se produkty vytvářejí ve světě BMW, až po to porovnávání, protože mám za sebou 25 let v jiném koncernu.

Jozef Kabaň Génius Po studiu designu na střední umělecké škole pokračoval v roce 1991 ve studiu produktového a průmyslového designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Jako stipendista Volkswagenu, kam nastoupil jako obrovský talent ve dvaceti letech, začal studovat na londýnské Royal College of Art, která je považována za jednu z nejlepších škol designu. I přesto, že neměl ukončeno bakalářské studium, mohl studovat na magisterském studiu - škola mu udělila výjimku, protože v té době měl už dostatek dosažených výsledků ze svého působení ve Volkswagenu (celkem dvě auta ve výrobě - Seat Arosa, VW Lupo). Školu ukončil v roce 1997 s titulem Master of Arts v oboru designu vozidel.

BMW je váš druhý koncern v životě...

Je to pátá firma, ale druhý koncern, ano.

Je ten systém jiný?

Mnoho věcí je stejných nebo podobných - každý má svou historii, je na ni hrdý, lidé jsou velmi motivovaní a nadšení a kultura koncernu je zaměřená na co nejúspěšnější produkt. Samozřejmě jsou tam i odlišnosti, různé cesty, jakým způsobem se člověk dostává k výsledku.

Čeká nás od BMW evoluce, nebo revoluce?

Myslím si, že revoluce není v takové krásné značce nutná, ale samozřejmě nás čekají další zajímavé produkty.

Už jste přemýšlel, jaké prvky byste chtěl BMW vtisknout vy osobně?

Samozřejmě, že ano. O tomto tématu se těžko hovoří. Teď poznávám svět BMW a v něm se snažím nějakým způsobem hledat prostor pro to, o čem jsem přesvědčený, že je správné. Nebo směr, kterým je podle mne správné se ubírat.

BMW má spoustu charakteristických prvků, které auto odlišují, není to trochu omezující?

Může být. Ale v životě je to tak, že všechny věci mají své období. Některé nám něco dávají dlouhodobě, jiné přetrvávají krátce - člověk, pokud se chce posunout dál, musí umět nejen některé věci přijímat, ale také odevzdávat.

Takže byste rád něco odevzdal?

Uvidíme, určitě se bude i něco ubírat, nejen přidávat.

Když přijde nový člověk do studia, co mu říkáte?

Už když takový člověk přijde do studia, nese si s sebou nějaké informace a vztah k dané značce. Pravděpodobnost, že přijde někdo, s kým musíte začínat od začátku, je velmi malá. Je to až příliš specifická práce, kde musíte mít k ní i k místu vztah. Pokud jej nemáte, je zbytečné tam chodit. Jakýkoli jiný důvod by byl nedostatečný k tomu, abyste mohl cokoli posouvat.

Je to spíše o tom promluvit si o pohledu na věc, o tom vnímání, to může být úplně odlišné. A to je záležitost všeobecně jakékoli tvorby. V životě má všechno svou cenu, pohled i čas - můžete věcem něco dát, ale nedá se jen dávat - všechno něco stojí. Pokud se na něco zaměříte, uberete pozornost něčemu jinému. Musíte se rozhodnout, co všechno jste ochoten obětovat. Až v momentě, kdy věci obětujete opravdu mnoho, začne to být možná dost, abyste v té věci mohl něco učinit. Ale ještě to není záruka, že se to podaří, tu nedostanete žádnou. Musíte si být vědom toho rizika, že celá věc může dopadnout jakkoli. Samozřejmě to nechci, proto jdu do firmy, která mne významným způsobem oslovila už předtím.

Přivedl jste si do BMW někoho?

Zatím jsem přišel já. Zatím jsem tam sám - ale nejsem samozřejmě úplně sám, mám kolem sebe fantastický tým lidí, takže je to relativní. V týmu pracuje více než stovka lidí včetně mladých. Výhoda takové značky je, že jsou jisté věci, které jsou preferované i u žáků na designérských školách. Premium značky jsou většinou atraktivní nejen pro uživatele, ale jako velká dávka inspirace i pro studenty. V tomto je BMW opravdu na velmi dobré úrovni. Přišel jsem do kolektivu a mám kolem sebe úžasné spektrum lidí od velmi mladých až po velmi zkušené odborníky.

BMW oddělilo design divize elektrických aut. Je to proto, že klasický design nedokáže fungovat s elektroarchitekturou, nebo proto, že každé to odvětví se má vyvíjet zvlášť?

Je potřeba si i uvědomit i fakt, kdy se to odehrálo a za jakých podmínek. Tato změna přišla už před mnoha lety - a v té době patřilo BMW k průkopníkům této nové technologie. Nyní už má v tomto směru velkou zkušenost. Ale v době, kdy to vznikalo, byla možná důležitým faktorem flexibilnost celého procesu. Aby se neztratila a celý proces probíhal rychle, tak padlo toto rozhodnutí oddělit tyto dva světy od sebe, aby se navzájem spíše podporovaly, než omezovaly.

Pětadvacet let pracoval Kabaň pro koncern Volkswagen, nyní má za sebou první měsíce u BMW.

Je možné, že se tato dvě různá odvětví třeba za deset let designově střetnou a elektrická varianta bude s tou benzinovou totožná?

Já myslím, že možné je všechno. I tohle. V principu není pohon jako takový nejdůležitějším faktorem toho, jak se má auto užívat nebo vypadat. Je to jeden z důležitých důvodů, ale zároveň je tam prostor. Zásadně k velkým změnám nedochází. Kde je spíše můžeme očekávat, je autonomní řazení. To je úplně jiný pohled na věc, protože najednou se váš způsob používání produktu radikálně změní. A tam už přicházejí otázky, které vám možná mění nejen detaily ve voze, ale kompletně i architekturu. Lidé rádi mluví o velkých skocích a u prémiových značek je zde velká šance posouvat se dál. Kdo jiný by měl dát toto do aut, když ne prémiové značky? Ta snaha je velká.



Na druhou stranu musí ty prémiové značky dost opatrně našlapovat, mohou si vlastně dovolit revoluci?

Co je revoluce? Je to poslední akt, který nastává, pokud všechny ostatní věci nefungují. Změny by měly nastávat v každé značce, ať už je jakkoli úspěšná. Není nic horšího než být předvídatelný. Pokud vytváříte přesně to, co se od vás očekává, je to dobrá věc, ale možná až příliš málo pro to být „premium“. Premium je překvapit, opět ve vás nastartovat určité momenty, dát vám pocit výjimečnosti. Abyste si mohl jednoho dne na něco vzpomenout, abyste mohl něco prožít. Není to jen o věrnosti.



Čím teď jezdíte?

Mám benzinové BMW pětkové řady a je výborné. Až na to, že mám limuzínu a musím si na ni zvyknout, protože doteď jsem jezdil v kombíku nebo v Kodiaqu od Škodovky. Jezdím moc rád, takže jsem si to auto velmi oblíbil. Je výkonnostně dost zdatné a je to zážitek. je to velmi dobré auto pro někoho, kdo rád tráví ve voze i delší dobu.