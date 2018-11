Kalašnikov namířený na Muska. Moskvič se vrací jako elektromobil

Apríl je daleko, konzumaci vodky u obyvatelstva se snaží úřady omezit, i tak se z hloubi Ruska vynořuje nový neuvěřitelný projekt, o jehož vážnosti však nelze pochybovat. Ruský výrobce zbraní a nově i motorek Kalašnikov odhalil koncept elektromobilu, který má podle slov firmy konkurovat americké Tesle.



Kalašnikov pro svůj koncept zvolil nudné označení CV-1, představil ho na mezinárodním fóru Armija-2018 poblíž Moskvy. Realita je ovšem neuvěřitelně bizarní.

„Chceme přímo konkurovat právě Tesle, protože je v současné době úspěšným projektem elektrického vozidla. Očekáváme, že s ní budeme držet krok,“ uvedla mluvčí firmy Sofia Ivanovová pro web RBK. Mluvčí prý ovšem nebyla schopna jmenovat žádné konkrétní výhody, které má mít CV-1 nad teslou.

Nelícující díly karoserie a spáry proměnlivé tloušťky, které bleděmodrý koncept na prvních fotkách ukazuje, naznačují, že Kalašnikov se chce inspirovat Teslou i v otázce výrobních standardů. Kvalita výroby u Tesly je totiž otřesná, hlavně ve světle zacílení modelů a ceny, za které je nabízí.

Design je ovšem v ruském podání mnohem šťavnatější. Je to retro jasně odhalující, že jako základ tvůrci použili vůz dnes už neexistujícího Automobilového závodu Leninského Komsomolu (AZLK) vyrábějícího moskviče. Kalašnikov uvádí, že jako základ posloužil Iz-21252, vyráběný v Iževsku, hlavním městě Udmurtské republiky do roku 1997. To je donekonečna - ale velmi zlehka - modernizovaný Moskvič 412, který konstrukčně spadá do první poloviny 50. let, protože vychází z původního Moskviče 402, představeného v roce 1956.

Původní fabrika vyrábějící moskviče pod značkou Iž patřila koncernu Kalašnikov do loňska, teď ji vlastní AvroVAZ vyrábějící lady a patřící do aliance Renault-Nissan.

Původ karoserie prozrazuje CV-1 nejen liniemi boků, ale také parádními chromovými klikami, které jsou snad ještě původní, i když ke konci kariéry měl Moskvič (Iž) 412 už kliky zapuštěné.

Jestli chtějí tvůrci naznačit, že postavit elektromobil není žádná věda, nebo zda z nedostatku prostředků, nebo času využili skelet zapomenutý v temném koutě skladu, se nedozvíme.

Kapotu a boky poznají ti, kdo mají stará auta nakoukaná okamžitě. Příď seskládaná z horizontálních linek tvořících masku a do ní vetknutých LED světel je odkazem na modernu. Záď pojatá v duchu liftbacků sedmdesátých let s vysokánskou hranou zavazadlového prostoru svým sklonem zas připomene třeba Zastavu, tato partie se určitě ještě dočká přepracování.

Tesly jsou zakulaceně ladné, aby měly skvělou aerodynamiku, právě tím se dá ušetřit spousta energie. Rusové raději některé věci řeší silou: elektromobil má tedy motor o výkonu 220 kilowattů a akumulátor s vcelku velkou kapacitou 90 kWh, který má vozu zajistit akční rádius až 350 kilometrů. Se zrychlením z nuly na stovku za šest sekund to je podle všeho nejrychlejší moskvič.

Ruský zbrojařský koncern podle svého sdělení vyvinul celou řadu vlastních složitých systémů. Patří mezi ně například palubní ovládání, které umožní řidiči sledovat stav motoru nebo unikátní měnič napětí.

Zda je uvnitř speciální držák na nejznámější výrobek Kalašnikova, útočnou pušku AK – 47, se z fotek ani sporých informací nedozvíme. Vzhledem k tomu, že Musk nabízí plamenomety (že to není vtip čtěte zde), by se to hodilo.