Test kamer do auta: opravdu dobrá není žádná

Jedete si v klidu na výlet, když znenadání auto před vámi na fleku zastaví. A protože mu nefungují brzdová světla, nestihnete dobrzdit a skončíte v jeho kufru. Auta jsou dost potlučená, takže ve změti plechu už nikdo nedokáže, že světla byla skutečně nefunkční. Nikdo, kromě vaší palubní kamery, která vše nahrávala. A záznam samotné srážky – od krizového brzdění až do nárazu – uložila do speciálního souboru, který poslouží i jako důkaz u soudu.



Záznam pořízený palubní kamerou za jízdy v autě může v případě nehody poskytnout důkazní materiál podobně jako černá skříňka v letadle. Jejich použití je ovšem z pohledu ochrany dat poněkud sporné. Záleží totiž na tom, zda je kamera využívána trvale, nebo jen při konkrétní příležitosti.

Test kamer do auta HODNOCENÍ KAMER ZDE

Německý automotoklub ADAC ve spolupráci s časopisem c’t testoval devět kamer. Hodnotil obsluhu, kvalitu obrazu a chování při srážce. Test skončil tristním výsledkem. Z devíti exemplářů nedostal ani jeden jedničku, dokonce ani dvojku, nejlepší známkou byla průměrná trojka, tedy pouze „uspokojivý“ výsledek. Dvě kamery se pak musely spokojit se čtyřkou. A tedy i s označením „nelze doporučit“.



V případě standardní jízdy kamery zaznamenávají situaci před autem a nahrávku průběžně ukládají na paměťovou kartu a ve chvíli, kdy je plná, záznam přemažou. Jakmile ovšem senzory kamery zjistí prudké zpomalení auta nebo nezvyklou změnu směru, začnou ukládat záznam do „nesmazatelné“ sekce, aby mohl být použit coby důkaz při řešení nehody.



Německý spolkový soud sice nedávno rozhodl, že záznam z palubní kamery může před soudem sloužit jako důkaz – ovšem pouze v případě, že kamera nenatáčí nepřetržitě a nejsou porušena práva na ochranu soukromí třetích osob. Všechny testované kamery ovšem v původním továrním nastavení filmovaly nepřetržitě. Data se ukládají na SD kartu a podle velikosti karty se dříve či později přepisují. Při srážce nebo při prudkém krizovém brzdění reagují senzory a v ideálním případě je zaznamenám a uložen průběh nehody. Dvě z testovaných kamer (Blackvue a iTracker) ovšem nedokážou rozpoznat srážku a zaznamenané údaje se daly jen obtížně zabezpečit.

ADAC zkoumal schopnost automatického záznamu při krizovém brzdění a výhybném manévru ve třech různých rychlostech od 30 do 100 km/h. K tomu jsou kamery vybaveny speciálním senzorem přetížení. Jenže jak se ukázalo, ten ne vždy funguje. Čtyři kamery totiž vůbec „nehodu“ nenahrály. A nakonec ve zkušebně v Landsbergu absolvovala každá z devíti kamer crashtesty, simulující čelní náraz v rychlosti 64 km/h (na speciálním vozíku, ne ve skutečném autě).

Aby kamera správně fungovala, musí mít robustní dílenské zpracování, systém uchycení na čelní sklo, nastavení sklonu a jeho zafixování. To je zvlášť důležité v okamžiku nárazu, kdy měly problémy všechny kamery, připevňované přísavkou na čelní sklo. Při havárii se objektiv otočil a natáčel jenom oblohu nebo strop haly. V konečném hodnocení to znamenalo snížení o jeden stupeň. Proto také pouze jediná kamera dostala za tuto disciplínu trojku, zbytek čtyřky a pětky. Většina držáků náraz nezvládla, při nehodě by tak mohly zranit posádku – například Garmin nekontrolovaně létal kabinou.

Test však řešil také obtížnost montáže do auta a výbavu přístroje, ceně dal jen desetiprocentní váhu. Tři testované kamery se v Česku oficiálně nenabízejí, ale lze je bez problémů koupit na portálech typu eBay nebo Amazon. Jejich ceny proto uvádíme v eurech.

Ani s kvalitou obrazu nebyli hodnotitelé ADAC spokojeni – nejlepší udělenou známkou byla trojka. Rozlišení záznamu by podle nich mělo být vyšší.

I co se týče kvality obrazu, je u všech modelů co zlepšovat. Rušivě působí i kabel volně visící z horního okraje kamery k zapalovači a někdy je i na záznamu. ADAC v tomto případě doporučuje odborné zabudování kamery a napájení vést kolem okna pod palubní deskou.

Kamery, které by měly pomáhat jako důkaz při nehodě, tedy mají spoustu chyb. Ty, které fungovaly v kritických situacích, jako Apeman C450, nahrávaly neuspokojivá videa. Ty, které měly kvalitu obrazu dobrou, jako ITracker mini0906, selhaly při detekci nehody. Navíc nedokážou nahrát spousty nebezpečných situací, jejich záběrový úhel je příliš úzký. Ani noční záznamy se většině nedaří, registrační značky nejsou čitelné.

ADAC vyzývá výrobce, aby kamery koncipovali technicky tak, že budou spolehlivě ukládat data pouze při relevantních příležitostech. Zároveň je třeba ujasnit způsob ukládání záznamů z právního hlediska: „Momentálně není jasné, jak dlouho se smí filmovat a jak dlouho se smí záznamy ukládat. Nejlepší by bylo, kdyby zákonodárci jasně stanovili, které záznamy jsou v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů,“ vysvětluje Christian Reinicke z německého ADAC.