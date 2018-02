Nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů: mrznou, leptají auto a opijí vás

Kromě toho, že řada nekvalitních nemrznoucích kapalin páchne jako samohonka, může se vám stát, že po jejich použití na skle „nadýcháte“ policii. Za vším samozřejmě stojí výrazně nižší výrobní náklady při využití několika triků - ošidit složení je pro některé výrobce velkým lákadlem, zvláště když cena pro koncového zákazníka je takřka stejná. A lákadlo je to opravdu velké, vždyť po palivu je směs do ostřikovačů co do objemu prodeje druhá nejvyužívanější provozní kapalina.

Možná si řeknete, že kapalina do ostřikovačů „není žádná věda“: voda, líh, aroma a trocha modrého barviva. Máte víceméně pravdu, ale s tou „vědou“ je to trochu jinak. Už proto, že není líh jako líh, respektive alkohol jako alkohol. Kromě vody je opravdu hlavní složkou kapalin do ostřikovačů alkohol, a to, v závislosti na deklarované mrazuvzdornosti, zhruba v množství od 30 (kapaliny ředěné pro přímé použití) do 65 (koncentráty) procent hmotnostních. Obsah lihu je hlavním faktorem, který snižuje bod tuhnutí kapaliny, tedy mrazuvzdornost.

Další složkou jsou glykoly, mimochodem taktéž alkoholy, v množství od necelého procenta po cca 8 %, přičemž maximálně přípustné množství dle vyhlášky je 25 %, jelikož glykoly jsou v přírodě poměrně špatně odbouratelné. Dále pak tzv. vyšší alkoholy, barviva a aromata. U solidních kapalin pak ještě do procenta aniontových povrchově aktivních látek, které zlepšují čisticí schopnosti kapaliny.

Jak se šidí kapaliny?

Základní požadavek na zimní kapalinu je odolnost proti mrazu. Tu pro výrobce nejvýhodněji zajistí obsah alkoholů, které netuhnou v mrazu ani po relativně velkém naředění vodou. Použitelných látek je více, ale s vyšším počtem uhlíků v molekule alkoholu klesá jejich rozpustnost ve vodě, může se objevovat zápach a zdravotní rizika. Základní nemrznoucí složkou tak jsou zejména tři alkoholy: ethanol (líh), methanol a isopropanol (propan-2-ol).

Pozor na alkohol v dechu Odborníci z Ústavu soudního lékařství v Brně testovali vliv ostřikování skla zimní kapalinou na výsledky dechové zkoušky, která je dnes běžnou součástí kontrol policie. Zjistili, že nedlouho po použití zimní kapaliny s obsahem alkoholu testovaná skupina řidičů a řidiček bez výjimky nadýchala.

"Směs obsahuje mimo jiné etanol, glykol a vyšší alkoholy, které se v podobě par dostávají do kabiny auta," upozornil Miroslav Hirt, přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Testy se sice nezaměřovaly na různé typy kapalin, ale čistě ověření, zda má ostřikování vliv na alkohol v dechu. Naměřené hodnoty alkoholu v dechu a jejich pokles na nulu se lišily pochopitelně jak u testovaných osob, tak především v závislosti na typu vozu, jeho systému ventilace a systému ostřiku skel (rozprašovač/tenké proudy kapaliny). "Ani v jednom případě však nebylo nulové hodnoty dosaženo dříve než po čtyřech minutách,“ konstatoval přednosta po testování deseti aut, přičemž nejdelší doba poklesu byla čtrnáct minut.

Podle policie se však řidiči obávat nemusejí. "Stačí, aby řidič vystoupil z auta, několikrát se pořádně nadechl čerstvého vzduchu. Pokud nepil alkohol, bude zkouška s absolutní jistotou negativní," uvedl Štěpán Zachara, šéf odboru dopravní policie na krajském ředitelství Zlínského kraje.

Testy nicméně jednoznačně ukázaly, že páry z odpařující se kapaliny prostupují do interiéru vozu. O důvod více pečlivě se vyhýbat kapalinám s vyšším obsahem toxického methanolu.

Methanol má ze všech těchto alkoholů největší kapacitu výroby, společně s isopropanolem patří celosvětově do padesátky chemikálií s největší roční produkcí na světě. Methanol se navíc vyrábí z ropy a uhlí, zatímco bezvodý líh (ethanol) je původu biologického, vyrobený alkoholovým kvašením cukrů a destilací. To vše znamená, že methanol je výrazně levnější. Navíc má pro nezámrznost ze všech těchto alkoholů vesměs nejvhodnější vlastnosti. Proč jej tedy nepoužít?

Jak ostatně ukázala i nedávná aféra, je methanol pro člověka výrazně toxický. Samozřejmě pít kapalinu do ostřikovačů soudného jedince nepadne, jenže… Zatímco líh je označován pouze jako hořlavina, jinak není nebezpečný a isopropanol k hořlavosti přidává „jen“ dráždivost pro oči, je methanol toxický všemi běžnými cestami příjmu do těla. Tedy při vdechování, styku s kůží a samozřejmě při požití. Jeho nebezpečnost je způsobena především tím, že jej tělo člověka metabolizuje na látky mnohem toxičtější. V kapalině do ostřikovačů má ještě mnohem více negativních vlivů. Ale je levný, legální, a proto oblíbený.

Jak mohou poškodit vůz?

Kromě toho, že je methanol jedovatý, je také velmi účinným rozpouštědlem. Z povrchových materiálů auta může poškozovat plasty, pryžové díly (těsnění, lišty stěračů) i laky. Především plastové kryty světel vozů vybavených ostřikovači za ostřikování směsí s vysokým obsahem methanolu nepoděkují. Naopak, odvděčí se zmatněním či mléčným zakalením světlometu, případně vznikem mikrotrhlinek, které ovlivňují nejen transparentnost a lom světla, ale i odolnost v případě drobné kolize či nárazu odlétávajícího stěrku. Totéž platí pro líh denaturovaný acetonem, který nejen páchne, ale také leptá polykarbonát i polymethylmetakrylát, z nichž se kryty světel vyrábějí.

Jak mohou zmrznout i při vyšší než deklarované teplotě?

Jistě se vám někdy stalo, že jste (speciálně po parkování vozu přes noc na ulici) odstranili námrazu, sklo za jízdy ještě ostříkli a kapalina zmrzla, respektive vytvořila neprůhledný povlak na celém skle. Totéž při jízdě po dálnici, jakkoli jste třeba měli v ostřikovači kapalinu do -20 °C a teploměr ukazoval sotva minus osm.

Příčiny jsou dvě, obě fyzikálního původu. Jsou závislé na teplotě a rychlosti vozu. V prvním případě je důvodem přirozeně rychlejší odpařování lihu z kapaliny, přičemž voda se odpařuje výrazně pomaleji, a tedy zmrzne na skle podchlazeném oproti teplotě vzduchu. První příčinu zjednodušeně popisuje veličina známá jako tlak nasycených par alias tenze par. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odpařování, resp. větší množství par nad hladinou kapaliny. Voda má při normální teplotě tenzi par 2330 Pa, zatímco ethanol 5600 Pa.

Methanol, nerozlučný průvodce šizené kapaliny do ostřikovačů, má oproti ethanolu hodnoty dvojnásobné. Z toho vyplývá, že líh vytváří přibližně trojnásobné množství par než voda, a tudíž rychleji zmizí z povrchu předního skla. Odpařování se navíc zvyšuje tím více, čím rychleji vozidlem jedeme.

Popsaná vlastnost se obvykle potlačuje přidáváním glykolů do nemrznoucích směsí. Ty jsou sice téměř netěkavé, ale některé jsou škodlivé zdraví i životnímu prostředí, jsou relativně dražší, a především výrazně viskóznější - husté. Nelze jich tedy použít mnoho, jelikož na skle tvoří „mastný“ film, který zhoršuje výhled a zachytává nečistoty. S tím se již ostatně jistě setkal také skoro každý řidič, z čehož je opět patrné, že výrobci kapalin kouzlu levného methanolu podléhají často a rádi.



Druhou příčinou je tzv. Wind Chill. Každý si jistě všiml, že když je teplota třeba jen maličko pod nulou, ale fouká vítr, člověku doslova omrzají nechráněné části těla, zejména ruce, nos a uši. Počítají s tím již i předpovědi počasí, které udávají „pocitovou teplotu“. Stupeň ochlazení, způsobený kombinací větru a nízkých teplot, se nazývá však běžně „Wind Chill“ – v češtině „efektivní teplota“. Efekt silného větru, respektive obtékání vzduchu při jízdě znamená pro sklo auta totéž, co horský větřík pro vaše uši a nos. Například podle výpočtů a simulací Environment Canada Wind Chill Program je při venkovní teplotě -5 °C a jízdě po dálnici rychlostí 130 km/h kapalina do ostřikovačů s mrazuvzdorností -20 °C v podstatě nepoužitelná, jak ukazuje tabulka níže:



Vliv teploty a rychlosti na nemrznoucí kapalinu Rychlost větru nebo vozidla Reálná teplota/ Efektivní teplota



10 km/h

5/ 3 °C 0/ -3 °C -5/ -9 °C -10/ -15 °C -20/ -27 °C 30 km/h 5/ 0 °C 0/ -6 °C -5/ -13 °C -10/ -20 °C -20/ -33 °C 50 km/h 5/ -2 °C 0/ -9 °C -5/ -16 °C -10/ -23°C -20/ -36 °C 90 km/h

5/ -3 °C 0/ -10 °C -5/ -17 °C -10/ -25 °C -20/ -36 °C 130 km/h 5/ -4 °C 0/ -12 °C -5/ -19 °C -10/ -26 °C -20/ -41 °C

Zdroj: Environment Canada Wind Chill Program



Proč některé kapaliny nepříjemně zapáchají?

Solidní kapalina do ostřikovačů obsahuje především řádově dražší ethanol. Ale ani tady není vyhráno, jeho jakost se totiž liší nejen v závislosti na výchozí surovině, ale i kvalitě výroby. Nekvalitní destilací s maximálním důrazem na výtěžnost zůstanou v lihu tzv. přiboudliny (vyšší alkoholy, dále např. izopropylalkohol či aceton), které výrazně a velmi odporně páchnou.

Kdo někdy pozoroval destilaci třeba slivovice, ví, že takzvaný „předek, hlava“ a „konec, ocas“ se vylévají. Ani ty nemrznou, a tak se do ošizené kapaliny ostřikovačů hodí výtečně, ale pak poněkud smrdí. Nelibý aromatický podtón - podobně jako u méně kvalitních ovocných destilátů - je způsoben přítomností vyšších alkoholů. Výrobci se samozřejmě případný obsah přiboudlin snaží maskovat vyšší dávkou aromat, ale i tak je zápach přiboudlin u některých kapalin velmi citelný.

Tak jakou kapalinu vybrat?

Nevyhovující kapalina nemusí být jen výsledkem přehnané snahy výrobce ušetřit, ale třeba jen nedotaženého vývoje, který je drahý. Pro představu: v našem výčtu „vědy“ jsme vynechali takřka celé téma vlivů denaturačních přísad lihu, téma úsad potažmo poškozování systému trysek a čerpadel, vliv glykolů jsme jen nakousli a celou chemii neionogenních povrchově aktivních látek jsme také nechali stranou. Zimní kapalina zkrátka docela věda je. Tak jakou koupit?

Dobrou volbou by mohly být kapaliny do ostřikovačů nabízené přímo automobilkami či autorizovanými servisy. Pro automobilku je kapalina naprosto nicotnou položkou zisku, ale zároveň v případě nekvalitního zboží riskuje poškození pověsti celé značky prodávající zboží o několik řádů dražší. Šetřit na složení nebo i vývoji kapaliny do ostřikovačů si automobilky zkrátka nedovolí.

Některé značky mají kapaliny dražší, některé relativně levné. Například v e-shopu Škodovky pořídíte za 195 Kč litr koncentrátu do -70 °C, z něhož lze ředěním získat 3 litry kapaliny. Pětilitrové balení originální směsi pro přímé použití do BMW stojí něco přes pět stovek. Přijde vám hodně? V porovnání s cenami kapalin na čerpacích stanicích, kde je ad hoc pořizuje většina řidičů, jsou automobilky se svými garancemi kvality docela skromné.

Pro benzinky jsou zimní kapaliny do ostřikovačů královský artikl. Když u nich vezme řidič plnou nádrž, vydělají na tom zhruba stejně, jako když si koupí pětilitrový kanystr s kapalinou. Kdyby na palivu měli stejnou marži jako na nemrznoucí směsi, stál by litr benzinu šedesát korun. Litrové balení kapaliny do -20 °C stojí na frekventovaných benzinkách zcela běžně padesátikorunu, pětilitrový kanystr klidně 230 Kč. A to stále nemáte jistotu, co kupujete.

Automobilky u svých originálních kapalin kromě čisticích schopností a zabránění přimrzání nečistot na stírací lišty zmiňují také testovanou kompatibilitu s originálními stěrači, plasty a gumovými díly vozu i polykarbonátovými světly. Značky koncernu VW si podle informací iDNES.cz nechávají v nezávislé laboratoři testovat dlouhodobou nezávadnost svých kapalin vůči lakům.

„Kapaliny do ostřikovačů procházejí náročnými testy, které zaručují nejen čisticí a odmašťovací schopnosti, ale také odolnost mrazům,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto v ČR. „Jejich složení zabraňuje tvorbě usazenin a tím riziku zanášení ostřikovacích trysek,“ dodává.