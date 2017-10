Katalánsko je automobilová velmoc, snahy o odtržení děsí výrobce

Autoprůmysl představuje velmi silný pilíř katalánské ekonomiky, která tvoří pětinu hrubého domácího produktu Španělska. To je druhým největším producentem aut v Evropě, první je Německo. V žebříčku největších výrobců světa patří jihoevropské zemi osmé místo. V roce 2016 se ve Španělsku vyrobilo 2 885 922 aut (2 354 117 osobních plus 531 805 nákladních), oproti roku 2015 to znamená 5,6procentní nárůst. Z toho šlo 84 procent na export, v penězích to dělá 37,7 miliardy eur.

Podle španělské asociace autoprůmyslu Anfac se v Katalánsku vyrobí asi pětina z nich, v loňském roce to bylo přesně 19,17 procenta, na kusy to bylo přes 550 tisíc aut. Nutno uznat, že Španělsko má ještě oblast Kastilie a León (největší ze 17 autonomních společenství Španělska), kde loni vyrobili ještě více aut (21,32 procenta). Region na západě Španělska svrhl Katalánsko z pozice automobilové jedničky po třinácti letech.

Nejistota, ve které se nyní východošpanělský region nachází, ovšem samozřejmě znervózňuje investory i průmyslníky, které dosud lákaly vládní pobídky. Některé firmy (například banky CaixaBank a Banco Sabadell) už uvažují o přesunu sídla jinam.

Ve Španělsku je nyní 17 automobilových fabrik, ve kterých kromě Seatu, který má i přesto, že ho vlastní koncern Volkswagen, status domácího výrobce zaměstnávajícího 11,5 tisíce lidí, vyrábí dalších devět značek: Mercedes, Nissan, Renault, Peugeot, Citroën, Iveco, Ford, Audi a Volkswagen.

Seat tradičně pojmenovává své modely po španělských zeměpisných názvech a neomezuje výběr jen na domácí Katalánsko. Teď však ztratil kuráž. Automobilka před několika týdny slíbila, že jméno, které vybrala pro chystaný nový model kategorie SUV, oznámí v říjnu. Kvůli politické situaci ovšem nyní Seat oznámil, že prozrazení zatím odkládá.

Nové až sedmimístné SUV má být příbuzným modelem Škody Kodiaq vyráběné v Kvasinách. Seat v září spustil hlasování, ve kterém veřejnost vybírala ze čtyř jmen: Alboran, Aranda, Avila a Tarraco. Všechno jsou to zeměpisné názvy, ovšem jen Tarraco (dnes Tarragona) leží v Katalánsku, je to starověký přístav. Seat ovšem zdůrazňuje, že odklad rozhodnutí (nebo jen oznámení?) o názvu nového modelu neznamená zpoždění uvedení na trh.

Napětí, které nastalo po referendu o odtržení Katalánska, už Seat poznamenalo. Automobilka měla podle informací italského magazínu Quattroruote v uplynulých týdnech problémy s dodávkami komponent od svých partnerů, což zapříčinilo výpadky ve výrobě v továrně v Martorellu. To je hlavní fabrika Seatu ležící jen pár kilometrů od Barcelony. Seat v ní vyrábí modely Arona (nově uvedené malé SUV), Leon a Ibiza. Další značka německého koncernu, prémiové Audi, tam od příštího roku bude vyrábět novou generaci modelu A1 (dosud se vyrábí v Bruselu), která tam vystřídá SUV Q3, jehož příští generaci naopak přestěhuje z Martorellu do maďarského Györu.

Podle informací Quattroruote Seat také odložil oznámení dohody o digitalizaci a inovacích s nejmenovanou španělskou asociací. Nejistota přichází v ten nejnevhodnější okamžik, protože Seat se po letech strádání odrazil ode dna, zažívá v největší vzestup v historií a začíná mateřskému koncernu vydělávat.

Seat má v Katalánsku kromě výrobního komplexu v Martorellu, který otevřel v roce 1993 a kde vyrobí přes dva tisíce aut denně (loni celkem 450 tisíc), ještě další fabriky specializované na komponenty. Jedna je v El Prat de Llobregat (vyrábějí se tam převodovky i pro další značky koncernu VW) a druhá v industriální zóně Barcelony jménem Zona Franca. Seat má navíc přímo v centru Barcelony otevřít své ústředí Casa Seat, reprezentativní palác má být také významným kulturním centrem. Seat exportuje 83 procent své produkce, což jsou tři procenta celého španělského exportu.

Další velkou „katalánskou“ automobilkou je Nissan, který má právě v barcelonské čtvrti Zona Franca jeden ze svých tří španělských závodů. Další jsou v severošpanělských regionech Avila a Kantábrie. Barcelonskou fabriku založili Japonci v roce 1980 a začali v ní vyrábět evropské modely japonské značky v roce 1983. Má kapacitu 200 tisíc aut ročně, dnes tam vyrábějí modely Pulsar (konkurent VW Golf) a dodávku NV200. Třetím modelem je pick-up Navara, který v Barceloně vzniká také v provedeních pro Mercedes (nově uvedená třída X) a Renault (model Alaskan).

Katalánsko by po vyhlášení nezávislosti přestalo být součástí Evropské unie, což by pro tam působící firmy znamenalo obrovský problém. Volný obchod v rámci jednotné Evropy jim totiž nahrává, obrovsky z toho těží právě Seat a potažmo jeho mateřský koncern Volkswagen. Pro něj je obrovská továrna v Martorellu jednou z mála v Evropě, která je schopna navýšit objem výroby (volné kapacity například akutně chybí Škodě).

Renomovaný španělský motoristický magazín Motor přirovnává rozvod Španělska s Katalánskem k brexitu, což by zvlášť pro automobilky znamenalo zvýšení nákladů, snížení konkurenceschopnosti a potíže s exportem vyrobených aut do zemí EU.