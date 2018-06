První jízda: Nová Kia Ceed startuje, už jsme ji řídili

Ceed je jedním z nejdůležitějších evropských modelů Kie. Zajímavé ovšem je, že v produkci žilinské fabriky korejské značky drží až druhé místo, SUV Sportage se tam vyrobí víc. Třetí generace Ceedu stojí na zcela nové technice, kterou sdílí se svým koncernovým dvojčetem Hyundaiem i30.



S novou generací se také upravoval název – Cee’d se mění na Ceed. Nový přepis jména bez apostrofu má být zkratkou pro výraz „Community of Europe, with European Design“, tedy něco jako „pro evropskou veřejnost s evropským designem“.

Kia zdůrazňuje, že Ceed třetí generace je opět vyvinutý s ohledem na chutě Evropanů. „Je to nejevropštější kia,“ zdůrazňoval Artur Martins, viceprezident evropské Kie při premiéře modelu.

Střídmější tvarování

Nový Ceed je v porovnání s předchůdcem širší a nižší, s delším zadním převisem, kabinou posunutou více vzad a opticky protaženou kapotou. S metrem v ruce to je přesně dvoucentimetrový nárůst šířky (nově 1800 mm) a střecha je o 23 mm níže (nově 1447 mm). Auto stojí na nové podvozkové platformě, rozvor ovšem zůstal stejný (2650 mm), přední převis se zkrátil o 20 mm (na 880 mm) a zadní převis prodloužil o 20 mm (nyní 780 mm), takže délka 4,3 metru je stejná. Kufr hatchbacku se nafoukl na 395 litrů.

Zakulacené hrany oživené rozmáchlými linkami předchůdce nahradily ostré kontury. Nový Ceed chce působit dospělejším dojmem, střídmostí designu se trochu přiblížil německým konkurentům. Pečlivý pozorovatel si všimne, že se zadní registrační značka přesunula z nárazníku na víko kufru. Nám se spíš zalíbilo zadní denní svícení. V lampách koncových světel i za dne září LEDkové segmenty stejně jako vepředu. Je to bezpečnostní prvek, často se totiž dnes stává, že řidiči jedou i za zhoršeních světelných podmínek se zhasnutými světly a svítí pouze předními lampami denního svícení.

Auto si zachovává koncept konstrukce náprav předchůdce: vepředu typu McPherson, vzadu víceprvkové zavěšení. My jsme se svezli vyšperkovaným provedením s nejsilnějším benzinovým motorem, postaveným na největších možných sedmnáctipalcových ráfcích.

Pod kapotou měl náš modrý kousek 140 koní (103 kW), které nabídne nový přímovstřikový přeplňovaný čtyřválec 1,4 litru T-GDi. Je to nejsilnější motor, který do začátku Ceed dostal. Základem pro všechny motory - Ceed jich do startu dostává do nabídky pět - je šestistupňová manuální převodovka, my vyzkoušeli příplatkový sedmistupňový dvouspojkový automat. S motorem mu to ladí dobře, řadí hladce a logicky.

Na trase Žilina-Praha s přejezdem buchlovských serpentin jsme se s úplně syrovým autem dostali na 7,6litrovou spotřebu, stlačit ji pod sedm litrů by neměl být problém.



Přeplňovaný čtyřválec je v nízkých otáčkách trochu letargický, potřebuje vytočit nad dva tisíce otáček, aby se v něm probudil elán. Převodovka v zájmu udržení spotřeby co nejníže řadí brzy, takže pokud chcete jet energičtěji, nahmatáte tlačítko sportovního režimu vedle voliče převodovky. V režimu Sport se zostřuje odezva škrticí klapky a převodovka nechá motor víc vytáčet, upravuje se také charakter řízení s tužší zpětnou vazbou. Řízení se mezigeneračně zlepšilo, není už tak gumové a působí přesnějším a citlivějším dojmem.

Motor zaujme řízným zvukem výfuku, kdo má rád sportovní halasení, bude nadšený. Cestující na zadních místech byli už méně nadšeni z hluku od zadních kol na hrubém asfaltu. Podvozek je rozhodně tvrdší než u koncernového dvojčete Hyundaie i30. Ceed prostě chce být ve všech směrech sportovnější. Podvozek je jistý, pevný a nedotáčivý přesně tak, jak čekáte.

Vnitřek bez výstřelků, to je dobře

Interiér je vysloveně hezký. Tablet navigace uchycený hodně vysoko na přístrojovce je hezky na očích. Většinu potřebných funkcí obsluhují tlačítka, která rychle najdete a nahmatáte i poslepu. I v provedení s navigací a velkým displejem zachovali konstruktéři možnost ovládání základních funkcí rádia mechanickými tlačítky.

Jediným přešlapem je ve slunečním svitu absolutně nečitelná hodnota nastavené teploty na automatické klimatizaci. Červená čísla svítí na černém podkladu v kruhových ovladačích tak slabě, že vzdáte snahu je rozluštit.

Líbila se nám pohodlná, dostatečně velká a dobře tvarovaná přední sedadla. Vzadu je místa tak akorát na cestujícího do 180 centimetrů. Tomu se tam moc nebude líbit nízko umístěný a krátký sedák.

Korejská značka pevně usazená v Evropě kromě pětidveřové hatchbackové verze představila při březnové evropské premiéře na autosalonu v Ženevě rovnou také kombík, který je na českém trhu pro Ceed stěžejní. Třídveřové provedení už nedorazí, ovšem chystá se ještě třetí karosářská varianta, pravděpodobně to bude sportovně střižený kombík ve stylu shooting brake. Start prodeje nového Ceedu je naplánovaný na druhou půlku léta. Ceny a přesné technické specifikace jsou zatím tajné. Aktuální provedení se doprodává za ceny pod 320 tisíc korun.