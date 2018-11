Nová Kia Ceed odhalena. Přišla o apostrof, dostala moderní techniku

Korejská značka pevně usazená v Evropě představí kromě „krátké“ hatchbackové pětidveřové verze také kombík, který je na českém trhu pro Ceed stěžejní. Třídveřové provedení už podle všeho nedorazí, ovšem vzhledem k tomu, že Hyundai představil jako třetí karosářskou verzi svého modelu i30 pětidveřový fastback se splývavou zádí, je možné, že také Kia chystá další provedení Ceedu.

„Nový model rovněž upravuje název – Cee’d se mění na Ceed,“ upozorňuje Kateřina Jouglíčková z českého zastoupení značky na nový přepis jména bez apostrofu. Ceed má být zkratkou pro výraz „Community of Europe, with European Design“, tedy něco jako „pro evropskou veřejnost s evropským designem“. Kia zdůrazňuje, že Ceed třetí generace je opět vyvinutý s ohledem na chutě Evropanů, stejně jako předchůdci se bude vyrábět ve slovenské fabrice společně s modely Kia Sportage a Kia Venga. Vývoj probíhal pod taktovkou centra automobilky ve Frankfurtu nad Mohanem. „Je to nejevropštější kia,“ shrnuje Artur Martins, viceprezident evropské Kie.

Tvář mu dal Gregory Guillaume, evropský šéf designu, pod dohledem legendárního Petera Schreyera, prezidenta pro design a vedoucího návrháře koncernu Hyundai Kia, který stojí za úspěchy značky, protože dal kiím evropskou tvář.

Nová Kia Ceed dorazí v krátké hatchbackové verzi na český trh v polovině letošního roku, české zastoupení značky by to rádo stihlo v srpnu. Výroba bude v Žilině zahájena v květnu.

Stejně dlouhý, širší, nižší

Nový Ceed má být v porovnání s předchůdcem širší a nižší, s delším zadním převisem, kabinou posunutou více vzad a opticky protaženou kapotou. S metrem v ruce to je přesně dvoucentimetrový nárůst šířky (nově 1800 mm) a střecha je o 23 mm níže (nově 1447 mm). Auto stojí na nové podvozkové platformě, rozvor ovšem zůstal stejný (2650 mm), přední převis se zkrátil o 20 mm (na 880 mm) a zadní převis prodloužil o 20 mm (nyní 780 mm), takže délka 4,3 metru je stejná. Kufr hathbacku se nafoukl na 395 litrů, zavazadlový prostor kombíku uvidíme až za necelý měsíc v Ženevě.

Zakulacené hrany předchůdce byly nahrazeny ostrými linkami, tvář autu dávají tradiční ozdoby Kie, nejvýraznější je „tygří“ maska chladiče.

„Zadní registrační značka se přesunula z nárazníku na víko kufru,“ všímá si Artur Martins a připomíná specialitu v podobě zadního denního svícení. V lampách koncových světel budou novému ceedu i za dne zářit LEDkové segmenty stejně jako vpředu. Je to bezpečnostní prvek, často se totiž dnes stává, že řidiči jedou i za zhoršeních světelných podmínek se zhasnutými světly a svítí pouze předními lampami denního svícení.

Základní provedení dostane patnáctipalcová plechová kola, maximem budou sedmnáctipalcové ráfky z lehkých slitin ve dvoubarevném provedení s broušenými povrchy.



„Jízdní chování a charakter nového modelu byl odladěn tak, aby Ceed svojí dynamikou a zapojením řidiče překonal svého předchůdce.“ To jsou klasické marketingové fráze tiskových zpráv. Je však třeba připomenout, že korejský koncern má teď ve svých řadách klenot v podobě Alberta Biermanna, geniálního podvozkáře, který po desítkách let u BMW (ladil už závodní okruhové speciály v osmdesátých letech a nakonec vedl celou sportovní divizi M) utekl ke Korejcům, kteří ho nechávají volněji dýchat. Biermann je sice navenek svázán hlavně se značkou Hyundai (kde náramně vyšlechtil ostrou verzi modelu i30 N), je ovšem veřejným tajemstvím, že rád poradí i ostatním. Parádně už naučil jezdit velký sportovní sedan Kia Stinger, dá se tedy čekat, že dohlédl i na podvozkáře Ceedu. Auto si zachovává koncept konstrukce náprav předchůdce: vepředu typu McPhersonn, vzadu víceprvkové zavěšení.

Pod kapotu bude na výběr ze tří benzinových a dvou turbodieselů. Základem bude atmosferický čtyřválec 1,4 litru MPi s vícebodovým vstřikováním o výkonu 100 koní. Těžištěm nabídky bude modernizovaný litrový přeplňovaný tříválec T-GDi o výkonu 120 koní. O dvacet koní více nabídne čtyřválec 1,4 T-GDi. Tento nový agregát „Kappa“ 1,4 litru T-GDi, nahrazuje atmosferickou 1,6 předchůdce.

„Pro nový Ceed bude dále k dispozici zbrusu nový naftový motor Kia U3. Nová jednotka s objemem 1,6 litru CRDi, navržená v souladu s přísnějšími emisními limity dle nejnovější normy Euro 6d TEMP, využívá aktivní systém selektivní katalytické redukce (katalyzátor SCR - pozn. red.) k výraznému snížení objemu škodlivých emisí,“ popisuje Kateřina Jouglíčková. Motor bude k mání ve dvou výkonových variantách se 115 nebo 136 koňmi, točivý moment je v obou případech 280 Nm.

Všechny motory budou mít v základní konfiguraci šestistupňovou manuální převodovku; pro motory 1,4 T-GDi a 1,6 lCRDi bude za příplatek k mání i sedmistupňová dvouspojková převodovka.

Jak velí doba, musel nový Ceed dostat nové moderní komunikační, komfortní a asistenční technologie. „Palubní infotainment může zahrnovat buďto audiosystém s dotykovým displejem o velikosti 5 nebo 7 palců, nebo audiosystém s navigací a dotykovým displejem o velikosti 8 palců,“ vypočítává Jouglíčková. V základní výbavě bude připojení pro chytré telefony přes Bluetooth, automatické světlomety, LED denní svícení a systém bezklíčového vstupu. Ve standardním vybavení je také sedm airbagů (lichý je kolenní), systém rozpoznávání únavy řidiče, systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu a prediktivní varování před čelní srážkou s asistentem pro zamezení čelním kolizím.

Nový Ceed dostane také možnost volby jízdních režimů (stupně Normal a Sport), upravující účinek posilovače řízení a odezvy motoru na sešlápnutí plynového pedálu. V režimu Sport se zostřuje odezva škrticí klapky, zlepšují parametry akcelerace a upravuje se charakter řízení s tužší zpětnou vazbou a přesnějšími reakcemi.

Za příplatek bude například vyhřívání (rozmrazování) čelního skla, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů či vyhřívaná a odvětrávaná přední a zadní sedadla. Na přání jsou k dispozici i full LED světlomety, adaptivní tempomat, hlídač mrtvých úhlů nebo systém pro monitorování provozu za vozidlem.

Nový Ceed dostane jako první kia prodávaná v Evropě technologií sledování vozidla v jízdním pruhu. „Ta sleduje vepředu jedoucí vozidla a rozpoznává volné mezery v sousedních pruzích pro bezpečné přejetí a rychlejší postup vpřed v hustém provozu. Systém rozpoznává vodorovné dopravní značení pro udržování vozidla v daném pruhu na rychlostní komunikaci a zároveň ovládá zrychlování, brzdění a řízení podle kolony vozidel vepředu. Technologie za rychlostí od 0 do 130 km/h udržuje pomocí externích senzorů bezpečný odstup od vozidla vepředu,“ popisuje Jouglíčková. Tato technologie má umožnit částečně autonomní jízdu.

Nejdůležitější kia pro Evropu

„Od prosince 2006, kdy Kia zahájila produkci první generace modelu Cee’d ve svém závodu v Žilině, bylo vyrobeno přes 1,28 milionu těchto vozů,“ uvádí Jouglíčková. „Od zahájení produkce druhé generace v roce 2012 se vyrobilo přes 640 tisíc těchto vozů.“

V roce 2017 tvořila kategorie Ceedu (automobilový segment C - nižší střední třída) 22 % celkových evropských prodejů vozidel, přičemž co do objemu tento segment stabilně patří mezi dva nejvýznamnější. Končící Cee‘d v roce 2017 představoval 16 % evropských prodejů značky Kia a již od svého uvedení v roce 2012 se stabilně řadí (společně s modelem Sportage) k nejprodávanějším modelům Kia na evropských trzích.

„V roce 2006 byl podíl značky Kia na evropském automobilovém trhu asi 1,5 procenta. V roce 2017 náš podíl na trhu dosáhl tří procent,“ uvádí Michael Cole z vedení evropské divize Kie a dodává: „Od uvedení modelu Cee‘d se evropské roční prodeje značky Kia více než zdvojnásobily z 225 tisíc v roce 2006 na více než 472 tisíc v roce 2017. Ve střednědobém horizontu chceme dosáhnout ročních prodejů na úrovni přes 500 tisíc vozidel.“