Ceed kombi má velký zadek, Kia totiž chystá další zajímavý model

Francouzský designér vysvětluje, proč novému ceedu ve verzi kombi zvětšili záď.



Jak byste popsal designérský jazyk Kie?

Snažíme se dělat čistý a jednoduchý design. Klademe důraz na proporce a architekturu vozu. Žádné složitosti, jasnou tvář dává vozu pár linek. Výsledek musí vždy být dynamický, sportovní a jasně vyjadřovat přesnost a jistotu.

Kia má velmi silný design. Vaše vozy mají vcelku evropskou tvář...

Ano, je to evropský, nebo chcete-li západní design. Na začátku, při obrodě značky Kia, jsme se rozhodli pro západní styl designu, ne pro asijský.

Gregory Guillaume Francouzský designér, ročník 1969, odstartoval kariéru v roce 1992 u Audi, dva roky na to přešel do studia Volkswagenu, kde se na různých pozicích pohyboval do roku 2005. V tom roce nastoupil do evropského studia značky Kia, kde dnes působí jako šéfdesignér. Guillaume pracoval na exteriérech i interiérech většiny v Evropě prodávaných kií, stejně tak na konceptech značky.



Jaká jsou hlavní designová témata nového ceedu?

Je vždy zajímavé srovnat auta také v historickém kontextu. Ceed první generace byl první kiou, která dostala design vytvořený podle evropských pravidel, byl to vůz, který měl potvrdit, že chápeme trh, na který míříme. Ale je pravda, že alespoň podle mého mínění byl trochu chladný, bez výraznějších emocí. Nebylo to úplně auto, do kterého byste se kvůli designu zamilovali.

My ale chceme, aby se lidé do kií zakoukávali, aby to byl důvod, proč ji přijít koupit. Takže jsme se to v druhé generaci ceedu snažili napravit. Proto jsme pracovali výrazněji s proporcemi: kabina posunutá vpřed, skloněná kapota, hodně zlomů, křivek, takže se z ceedu stalo auto, které přetahuje pohledy.

U nové třetí generace jsme proporce převrátili - má dlouhou kapotu, kabina je posunutá vzad, stejně tak čelní sklo. A to dává autu dojem solidnosti, dospělosti, ale stále dávku sportovnosti. Dokonce si myslím, že působí sportovněji než předchůdce. Taky je o něco nižší. Má horizontální linky, je více atletický.

Takže z pohledu emocionálního náboje má být mezi první a druhou generací?

Ne, je to jiný druh emocí. Myslím, že je sportovnější než předchůdce. Je atletičtější, ukazuje, že je rychlejší. Je to jako u lidí, když to o sobě víte, nemusíte to dávat tolik najevo.

Je nějaký specifický detail, který máte novém ceedu nejraději?

Říkám to vždycky, jsou to proporce. Líbí se mi postoj, jak je nízký. Hezký je předek s ledkovými čtverci denního svícení, a to je pořád standardní provedení. Ještě nás čeká provedení GT a GTline, to jen ukazuje, kolik potenciálu se v ceedu skrývá, že může být ještě sportovnější.

Hatchback je sportovní, ale nově představený kombík má velmi hmotnou záď...

Je trochu delší než v předchozí generaci. Zjistili jsme, že u ní kombík úplně nezohledňoval požadavky trhu, v porovnání s konkurenty vypadal krátký a zaostával ve velikosti kufru, a tak jsme se v tomto případě dostali na míry konkurence co do délky a objemu zavazadlového kufru.

Nová Kia Ceed má ve verzi kombi velmi podobně mohutnou záď jako Fiat Croma z předchozí dekády.

Takže se hmota vozu více posunula vzad...

V porovnání s předchůdcem ano. Musíte si ovšem uvědomit, že to, co dnes vidíte, je jen část rodiny ceed. Jsou to dvě varianty ceedu (hatchback a kombi - pozn. red.), které jsou hlavní. Loni na autosalonu ve Frankfrutu jsme nalákali publikum na koncept proceed, který ukázal, že se toho chystá více. Byl to třídveřový hatchback, ale to je karosářská verze, která se dnes už neprodává. Takže tuto variantu z nabídky škrtneme. Ale v mých očích ho nelze jen tak vymazat, v nabídce ceedu hrál určitou roli, byl důležitý pro celou nabídku kie.

Je pochopitelné, že třídveřový hatchback dnes nemá budoucnost. Ale můžeme zkusit pro_ceed interpretovat jinak a zkusit pro něj najít jinou úlohu. Pracujeme na projektu jiných druhů karoserií, ze kterých by mohl vzejít nový pro_ceed. Frankfurtský koncept byl jednou z variant, ale máme i další. To znamená, že bude sportovnější, více emocionálnější.

Spekuluje se o variantě shooting brake (třídveřový, sportovně laděný kombík).

Možná, to co bylo ve Frankfurtu, tímto směrem mířilo.

Kia Proceed

Tento ceed vznikl ve Frankfurtu, ve vašem evropském designcentru. Jak mezinárodní je váš tým?

Ano, vznikl jen v Evropě. Nevím přesně kolik národností v něm je nyní, něco mezi deseti až patnácti.

Komunikujete s Koreou?

Design je kompletně tvořený v Evropě. Vývojová část probíhá v Evropě i Koreji. Já tam létám téměř každý měsíc, abych ukázal vedení všechny naše návrhy. Je tam velmi intenzivní výměna informací.

Dnes jsou vaším hlavním byznysem klasická auta, ale blíží se elektromobily. A to je v mnoha ohledech úplně jiná disciplína.

Ne úplně, není to úplně odlišný přístup. Stále musíte být kreativní a řešit problémy. Potřeby lidí se nemění, stále je to stejný způsob dopravy, mění se jen technologie. Já v tom vidím nové možnosti, jak dělat věci způsoby, které jsme nemohli používat doposud. To je jediná cesta pro elektrická auta. Naše hybridní Niro - a vůbec všechny hybridní vozy - jsou jen mezikrokem, protože mají stále spalovací motor a to je vcelku omezující. Pokud spalovací motor úplně vynecháte, můžete dělat věci jinak, ovšem pokud chcete. Otázka zní, zda tato auta opravdu mají vypadat jinak.

Máte o tom nějaké výzkumy?

Jsou různé přístupy, někteří výrobci a lidé to tak chtějí, někdo naopak říká, že není třeba, aby vypadaly jinak. Dříve jsme také neříkali, že má dieselové auto vypadat jinak než benzinové. Je to jen věc uvnitř, která je jiná. Myslím, že na to bude spousta různých odpovědí od různých výrobců.

Designéři si obvykle pochvalují, že jim elektrický pohon dává více volnosti v tvorbě...

Ano, vidím v tom příležitost pro nás designéry, ale také pro automobilky dělat věci jinak. Víte, designéři jsou vždycky ti, kdo chtějí měnit svět. Takže nás v automobilkách vždycky musí mírnit, přidat pragmatismus. Ale v tomto případě říká i spousta jiných lidí, že mají elektromobily vypadat jinak. To je pro nás dobré, pojďme se bavit, zkusit něco jiného, přemýšlet jinak. Je to pro nás tak trochu čistý list papíru.

Co je pro vás designéry dnes nejvíc omezující? Technika, aerodynamika, předpisy...

Tak to bylo vždycky, stále přicházely a přicházejí nové předpisy. Je to kus naší práce, vždycky to tak bylo, je to normální. Co se nejvíc mění jsou různé regulace a ke všemu nemáte stejná pravidla pro celý svět. Každý trh má své předpisy a třeba i crashtesty. Takže uspokojit všechny trhy s jedním autem je velmi složité. Musíme se s tím poprat.

Před několika lety razily některé značky myšlenku globálních modelů s univerzálním vzhledem. Ale úspěch s tím moc neměly. Je to proto, že lidé čekají právě toho ducha národnosti vozu?

Dnes žijeme ve světě, ve kterém je spousta věcí společných, propojených víc než před nějakými třiceti lety. Je to kvůli komunikaci, trendům, kvůli tomu, jak dnes žijeme. Svět se jednoduše sbližuje.

Musíte si také dát pozor na to, že když budete chtít uspokojit všechny a najít společného jmenovatele, nakonec nebude mít váš produkt výraznější charakter, bude bez chuti. Což je špatně a je to nebezpečné. Musíte udělat to, čemu opravdu věříte a co vyjadřuje vás. Zároveň si musíte být jistí, že je dost lidí, kterým se líbí to, co děláte a čemu věříte. Je třeba mít sebevědomí v tom co děláte a vědět jakou máte pozici a co kde a jak funguje. Možná se to nebude líbit každému, ale bude to fungovat.

Designéři se dívají v automobilkách asi nejdále do budoucnosti. Co v ní vidíte vy?

Jsou to témata, o kterých se mluví. Elektrifikace dorazí určitě, i když je stále mnoho otazníků, které se týkají důsledků, především ve výrobě baterií. Jde o to, že přesouváme problém od ropy někam jinam.

Kia Stinger

A mladí lidé? Přestávají je zajímat auta...

V našem týmu máme spoustu mladých lidí, auta je baví. Baví i mé děti. Problém je v tom, že když vám je osmnáct, devatenáct let, je těžké si dovolit mít auto. I když si koupíte staré auto, platíte různá pojištění a poplatky. Stále více lidí bydlí ve městech a v tu chvíli už není auto prioritou. Když mi bylo osmnáct let, nebydlel jsem ve městě a auto pro mě bylo symbolem svobody. Moment, kdy si udělám řidičák a jsem volný. Ale pro mnoho lidí je dnes symbolem svobody smartphone. Auto už ne, ale stále je to něco, co lidi vzrušuje a zajímá i mladé. Ale dnes je mnohem těžší se k němu dostat.

Ale automobilky obecně cílí na mladé lidi, mladé zákazníky. Prezentují svá auta jako modely pro mladé, sportovní, aktivní lidi. Přitom mají zákazníky, kteří mladí nejsou. Průměrný věk lidí, kteří si kupují nová auta, je velmi vysoký. Proč nezkusíte navrhnout auto pro penzisty, pro starší lidi, kteří si je reálně kupují?

Je to tak. Ale my se na to díváme tak, být mladý uvnitř. To není otázka věku, ale toho, jak se cítíte. Když se zeptáte mých pětasedmdesátiletých rodičů, řeknou, že se cítí mladí. Vědí, kolik jim je, ale chtějí žít jako mladí lidé, užívat si... Je to o vás. A myslím, že je dnes spousta lidí, kteří žijí mladším životem, než jak to bývalo před třiceti lety.

Dobře, ale nejsou nějaké prvky, které toto zohledňují?

Určitě zvýšená pozice za volantem, to lidi od určitého věku láká. To bylo zajímavé u Kie Soul, auta stavěného pro mladé, do kterého se ovšem zamilovali starší lidé. Před mnoha a mnoha lety se to samé stalo u Renaultu Twingo, celý výzkum trhu byl dělaný na mladé, mělo to být první auto pro mladé lidi, ale nakonec to bylo auto, které masivně kupovali penzisté od šedesáti let výš.

Jakým autem jezdíte?

Šedou šestiválcovou Kií Stinger.