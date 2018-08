Auto pro mladé miláčkem seniorů. V elektroverzi je to ideál do města

O vozidle Kia Soul se říká, že je to auto vytvořené pro mladé, které si oblíbili senioři. A dává to smysl. Do vysokého vozu s širokými dveřmi se dobře nastupuje i lidem se sníženou pohyblivostí a ven se dostanou stejně snadno jako dovnitř. Zároveň má komfortně měkčí podvozek a tak i nerovnosti českého pojetí silnic žehlí ku spokojenosti všech cestujících a díky vyšší světlé výšce se nemusíte bát přesunů na polních cestách.

Roztomile škatuloidní tvar. V kombinaci bílé a světle modré připomíná zvětšené autíčko na hraní.

Soul EV se od klasického Soulu se spalovacím motorem na pohled liší zejména barevnými provedeními, chybějící mřížkou chladiče na čele vozu (nahradila ji dvířka nabíjecích konektorů) a absencí výfuku. Vše, co souviselo s pohonem spalovacím motorem bylo nahrazeno elektrickou výzbrojí - elektromotorem s výkonem 85 kW a točívým momentem 285 Nm a akumulátorem s kapacitou 30 kWh.



Jízda a dojezd

Výkon elektromotoru je oproti všem dříve námi testovaným elektromobilům - Leafu, eGolfu i i3s - o poznání nižší. I tak při rozjezdu a nízkých rychlostech dává Soulu EV příjemně živou dynamiku a reakceschopnost v provozu, ačkoli zábavné razanci výše jmenovaných nedosahuje. Ve vyšších rychlostech, a zejména na dálnici, ale živost uvadá a výkonová rezerva mizí - běžné předjíždění ani udržování nadlimitní rychlosti na dálnici není problém, ale v hustém provozu si nemůžete dovolovat tolik jako ve výkonnějších strojích.

Soul EV při každém startu aktivuje úsporný režim ECO, který se snaží šetřit energií - a projevuje se o trochu vlažnější dynamikou a především gumovější reakcí na plyn. Vypíná se (a opět aktivuje) stiskem tlačítka kousek od voliče jízdních režimů, takže není problém mezi režimy kdykoli přepnout.

Laciněji vypadající interiér je veskrze praktický, odpustili bychom si ale stavové diody nabíjení uprostřed palubní desky, jejichž blikání jsme viděli i na stropě v prvním patře domu.

Jízda je příjemně plavná, Soul EV má poměrně měkce naladěný podvozek, takže účinně žehlí nerovnosti na vozovce, na rozbité silnici je tak jízda mírně houpavá. V zatáčkách a při prudších manévrech ale podvozek drží dobře, zde vás brzdí zejména měkčí sedačky a vědomí, že je soul poměrně vysoký a má vyšší těžiště.

Nezvykle krabicoidní tvar vozidla a vysoký posez má vedle snadného nástupu a výstupu i další výhody - z vozu je výborně vidět na všechny strany a protože vidíte prakticky celou kapotu, víte celkem přesně, kde auto začíná a končí; což například při manévrování někde na parkovacím dvoře oceníte. Zároveň máte pocit příjemného nadhledu, s trochou nadsázky si připadáte jako v džípu. Dobře se dá sedět i na zadních sedadlech, jsou sice koncipována pro dva cestující, ale třetí se mezi ně vměstná (a má čím se připoutat). Místa na hlavu i kolena je dost.

Z hlediska dojedu má Soul EV jednu skvělou vlastnost - pravdomluvný a trochu pesimistický ukazatel dojezdu. Nikdy jsme na něm neviděli hodnotu nad 195 km, přičemž lehce nad 200 jsme ujeli. Výrobcem udávaných 250 km se nám dosáhnout nepodařilo, ale při opatrném městském provozu si to umíme i představit. V klasických kombinacích s okreskami a trochou dálnice se dostaneme zhruba na 200 km, pokud dálnice převažuje, dojezd klesá i ke 130 kilometrům. Při vysokých rychlostech se více projevuje méně aerodynamický tvar vozidla, dlouhé dálniční štreky ovšem nebudou pro uživatele elektromobilů denním chlebem.

V Soulu EV je dostatek místa na všech sedačkách.

V režimu, pro který je vozidlo určeno, tedy dojíždění do města a courání po městě lze bez omezování jízdních návyků bezpečně počítat se 180 kilometry dojezdu.

Ve vozidle nenajdete žádné asistenční či autonomní systémy, pouze klasický tempomat. Připlatit si můžete jen za kožené, vyhřívané sedačky a odvětrávané sedačky, již v základu dostanete vyhřívaný volant.

Nabíjení

Soul EV má při nabíjení dvě nevýhody. Tou první je schopnost využít jen jednu fázi (zvolený konektor Yazaki/Typ1 ani více neumožní), což bude pro většinu uživatelů znamenat pomalejší domácí nabíjení. Na jedné fázi je totiž schopen využít až 32 ampérů, nicméně v domácích podmínkách se snadněji zajistí 2x 16 A jako u eGolfu, nebo 3x 16 A jako u i3s, než 1x 32A.

Nabíjecí obvody a motor pod „haubnou“.

Druhou nevýhodou je dodávaná nabíječka. I konkurence přibaluje modely pro pomalé 10A dobíjení, v případě Soul EV je ale při nabíjení průměrně odebíráno jen 8,1 ampéru. Nabití téměř prázdného akumulátoru pak bude podle výpočtu vozidla trvat téměř neskutečných 18 hodin (a protože vždy dobilo hluboce v noci a nemá aplikaci pro dálkovou kontrolu, přesný čas vypnutí jsme vždy zaspali).

My jsme tedy dodanou nabíječku nahradili rychlejší 16A verzí od českého výrobce Sampro. Ta dokázala prázdný akumulátor testovaného vozidla nabít za zhruba jedenáct hodin, což znamená, že to prakticky vždy stihnete přes noc. Výrobce myslel i na nabíjení se starou instalací, takže si jednak můžete nastavit i slabší nabíjecí proud (6, 10, 12 A), jednak má v koncovce, kterou zastrčíte do zásuvky, teplotní čidlo. Pokud by se zásuvka začala zahřívat, nabíječka sníží odebíraný proud a v krajní nouzi se umí i vypnout a zabránit přehřátí nekvalitní instalace.

Nejrychleji z obyčejné zásuvky dobijete Soul EV 16A nabíječkou - vyzkoušeli jsme výrobek české společnosti Sampro a fungoval k naší plné spokojenosti. Dobu nabíjení zkrátil oproti přibalené firemní nabíječce z 18 na 11 hodin.

Při nabíjení ve vyšších denních teplotách se automobil chladil, prakticky neustále zadním ventilátorem pro akumulátor (poměrně tichý), občas se přidala i ventilace v motorovém prostoru (podstatně hlučnější) pro chlazení nabíjecích obvodů.

Na veřejné dobíjecí stanici můžete dobít střídavým proudem kabelem s konektorem Mennekes, Soul EV využije až 32 ampérů (stále v jedné fázi), to prázdný akumulátor dobijete za zhruba pět hodin. Nejrychleji dobijete u rychlonabíječky stejnosměrným proudem, pak se dostanete pod hodinu (na nabití zhruba 85 procent kapacity akumulátoru, dalších 15 procent již nabíjí pomaleji).

Zábavní systém

Zábavní systém s 8" obrazovkou umí trochu netradičně přehrávat i video z USB paměti (soubory .avi s DivX a Xvid videem, nikoli ale MKV kontejnery), nebo můžete zvuk i obraz přivést kabelem do linkového vstupu. Pokud tedy chcete posádku za jízdy bavit například hudebními klipy, je vše připraveno. Včetně LED okruží kolem předních reproduktorů, které mohou barevně blikat v rytmu hudby (nebo jen barevně svítit pro dokreslení nálady) - tento asijský prvek výbavy jsem příliš ocenit nedovedl, ale ničemu nevadí a lze vypnout.

Příjemným překvapením je kvalita reprodukovaného zvuku, je živý, výrazný, se solidními basy i použitelnou hlasitostí .- na „základní audio“ není příliš co vytýkat.

Naopak jsme ocenili digitální rozhlasový přijímač DAB, na cestách jsme tak mohli poslouchat testovací digitální vysílání (to ale v tunelech, nebo kupříkladu některých částech D10 vypadávalo - což se změní se spuštěním dalších vysílačů). Základní přehrávací funkce a vytáčení telefonních hovorů lze ovládat hlasovými pokyny, v češtině, systém dokonce pěknou češtinou odpovídá. Používat ale musíte konkrétní fráze, žádné rozpoznávání přirozené řeči jako u Alexy nebo Siri nehledejte.

Vestavěná navigace funguje dobře, nemá ale žádné aktivní připojení k informacím o dopravě, takže jsme raději jezdili podle navigace Waze. Což není problém, aplikace z chytrých telefonů na displej zábavního systému dostanete jak pomocí Android Auto, tak CarPlay. Hlasové povely systému v tu chvíli nefungují, „mluvicím“ tlačítkem aktivujete digitální asistentku ve svém telefonu.

Automaticky vytvářený seznam jízd s průměrnou spotřebou Aktuální spotřeba motoru, klimatizace a dalších spotřebičů Vizualizace dojezdu s aktuálním stavem akumulátoru

Na displeji si můžete nechat zobrazit podrobné informace o provozu elektromobilu, například i aktuální odběr motoru, klimatizace a dalších systémů. Sledovat by to ale měli spíše spolucestující, displej je umístěn hodně nízko mimo zorné pole při sledování vozovky, takže je to vždy buď a nebo.



Milá je „kniha jízd“, kde se můžete podívat na seznam uplynulých jízd - datum a čas začátku jízdy, ujetou vzdálenost a průměrnou spotřebu při dané jízdě (ale odkud a kam nevíte).

Nechybí parkovací „pípátka“ i s vizualizací vepředu i v zadní části vozu. Standardem je couvací kamera, která však hodně zkresluje, při couvání bez použití zpětných zrcátek vozidlo snadno odřete - je třeba si v bočních odstupech vozidla dávat rezervu. Kamera je vystouplá na víku kufru a při dešti se ráda ušpiní.

Kia Soul EV na Eco Rallye Co na jízdu elektromobilem říkají kolegové milující vůni nafty a benzínu: Lekce elektromobility pro začátečníky: sprint ze semaforu a pak nohu z plynu

Zamrzela nás absence aplikace, kterou bychom mohli zjišťovat stav nabití, nebo třeba dálkově aktivovat klimatizaci, jak to má konkurence. Aplikace UVO Eco, kterou mohou se Soul EV použít zákazníci v USA, není v českých aplikačních obchodech dostupná. Pro Evropu bude aplikace představena v roce 2019, dostupná zákazníkům bude v ČR v roce 2020.

Při přiblížení se s klíčkem soul řidiče přivítá automatickým odklopením zrcátek, což mně paradoxně někdy trochu štvalo - při parkování „natěsno“ bych se mezerou mezi vozidly pohodlně protáhl, s vyklopeným zrcátkem to ale o něco složitější.



Závěr

Kia Soul EV sice, zejména v barevné kombinaci testovaného kusu, vypadá trochu jako zvětšené autíčko na hraní, je to ale praktické dospělé auto, které se nám nakonec opravdu líbilo. Pokud na svých cestách častěji potkáte polní cestu, oceníte vyšší podvozek a autu i odpustíte vyšší apetit na dálnici. Soul EV je v nabídce za 869 980 Kč.