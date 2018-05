Nejdůležitější na ovládání klimatizace je včas ji vypnout

Hovět si v parném létě v chládku chtějí i největší šetřílkové. Že klimatizace zvyšuje spotřebu, ví každý, u malých aut se slabým motorem poznáte zapnutí klimatizace i na úbytku výkonu. Jak klimatizaci ovládat? Nejlepší je nechat vše na automatice.



Správně fungující klimatizace má zhruba do půl minuty po zapnutí foukat dostatečně chladný vzduch. Pokud klimatizace přestává chladit, dochází náplň, kterou doplní servis.

Po nasednutí do rozpáleného auta je lepší nejdříve stáhnout okna nebo rovnou otevřít dveře, aby se vyvětral nejteplejší vzduch. Ideálně to udělejte ještě před vyjetím. Některá auta umí stáhnout všechna okna po přidržení tlačítka odemykání, to se hodí když k autu přicházíte a máte ho na očích. I těch pár sekund pomůže, aby průvan horký vzduch z auta začal vyhánět. U manuální klimatizace pro rychlé vychlazení interiéru zapněte větrák naplno. V první fázi po zapnutí klimatizace se doporučuje spustit vnitřní cirkulaci vzduchu. Kompresor pak nemusí navíc ochlazovat vzduch, který nasává zvenčí, ale na práci mu zbývá jen vnitřní, postupně chladnoucí vzduch. Během jízdy s klimatizací ovšem musí zůstat zavřená okna. Pokud máte v autě stínidla oken, používejte je.

Nejen kvůli šetrnému využití klimatizace, ale také aby nedošlo k nachlazení, by neměl být rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou příliš velký. Obecně se říká, že by neměl být větší než zhruba pět stupňů. Při cestě do Chorvatska, kdy po ucpané dálnici teče proud aut ve čtyřicetistupňových vedrech, to samozřejmě splnit nelze, ale používejte rozum a nemrazte se v autě na minimální teplotu, kterou klimatizace umí. Jinak mohou velké změny teplot při vystupování způsobovat zdravotní komplikace. Nejpříjemněji vnímá lidský organismus teploty mezi 21 a 23 stupni. Německý autoklub ADAC radí nasměrovat proudění studeného vzduchu k vršku těla a nohy nechat v teple.

Klimatizace také žere palivo. Jednodušší zařízení jedou stále na plný výkon, kdežto chytřejší klimatizace umějí řídit vytížení svého kompresoru, a spotřebují tak méně. Na druhou stranu bývá obyčejnější klimatizace při nákupu levnější. ADAC radí, aby majitelé vozů s automatickou klimatizací používali pouze plnou automatiku, je to nejjednodušší a auto vše „vymyslí“ a postará se za vás.

Servis každý rok

„Po zimě odborníci doporučují zkontrolovat těsnost a funkčnost klimatizace, vyčistit ji a případně doplnit chladicí médium. Obecně doporučujeme zkontrolovat klimatizaci alespoň jednou ročně, ideálně v rámci pravidelné servisní prohlídky,“ radí Karel Starý, vedoucího servisních služeb Škoda Auto Česká republika. „Všichni dealeři mají k dispozici nejnovější technologie čištění klimatizace, nejvíce řidičů pojí údržbu klimatizace s přezouváním zimních kol na letní.“

Když se setkáte se zápachem vycházejícím z klimatizace, nejúčinnější jsou podle Karla Starého metody, u kterých je pomocí sondy a stlačeného vzduchu výparník tlakově omýván účinnou chemickou suspenzí. „Takže dojde jak k mechanickému odstranění nečistot, tak i k likvidaci mikroflóry. Stejně tak můžete u dealerů Škody využít čištění ozonem. Touto metodou se do vzduchu v kabině dostanou složky, které otráví mikroby a houby na výparníku,“ vysvětluje.

Klimatizace totiž kromě chlazení také odebírá ze vzduchu vlhkost. Ta zůstává na takzvaném výparníku (většinou je pod palubní deskou auta) a v ní se zachytávají částečky nečistot zvenčí. V takovém koktejlu se výborně daří roztočům, bakteriím, virům i houbám.

Pokud se systém pravidelně nečistí, cirkulují všechny tyto potvůrky spolu s ochlazovaným vzduchem v interiéru a míří přímo do vašich plic.

VIDEO: Jak zatočit s bakteriemi v klimatizaci v autě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Standardně by pro udržování výparníku ve správné kondici (čistotě) mělo postačit správné zacházení se systémem klimatizace. „Majiteli vozu by tak mělo stačit dodržovat pokyny v návodu k obsluze vozidla,“ říká Karel Starý ze Škoda Auto.

V návodech se však obvykle nedočtete nejúčinnější trik, který tvorbě nevábného koktejlu těchto potvůrek zamezí: před koncem cesty vypněte s předstihem klimatizaci a nechte čistý vzduch, který zvenčí proudí přes ventilaci, osušit vnitřnosti. Kdo to tak nedělá, tvoří v rozvodech klimatizace ve vlhkém prostředí ideální prostor pro množení bakterií.

Když klimatizace přestane chladit, je třeba velký servis. V servisech mají speciální zařízení, které celou klimatizaci zkontroluje. Napojí se na rozvody, v nichž obíhá chladicí kapalina, chladivo vysaje, přefiltruje a případně doplní. Zařízení umí také zjistit úniky.