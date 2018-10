Miniauta nedávají smysl. Toyota a PSA dumají, co s fabrikou v Kolíně

Kategorii nejmenších aut v Evropě kraluje Fiat s téměř 200 tisíci prodanými kusy modelů 500 a Panda v prvním pololetí letoška. Čtyřkolové mrňousy mají výrobci v nabídce kromě setrvačnosti často také proto, aby se mohli prezentovat širokým portfoliem, díky malooobejmovým motorům s nízkou normovanou spotřebou snižují flotilový průměr automobilek požadovaný evropskými předpisy. Aby se však do flotilového průměru takové auto s nízkou spotřebou započítávalo a vyvažovalo emise velkého manažerského kombíku, musí se také prodat. A to je zase potíž pro dealery. Ti mají na malých autech jen velmi malý výdělek, v řádu jednotek tisíc korun za prodaný kus. Vzhledem k tomu, že cenový odstup nejmenšího vozu od toho o kousek většího je jen velmi malá, zákazníci tedy logicky raději berou to větší. Automobilky také prodeje těch nejmenších modelů nijak výrazně nepodporují.



Městská miniauta v EU Prodeje za první pololetí 2018 1. Fiat 500: 99 410 ks

2. Fiat Panda: 91 592 ks 3. VW up!: 51 497 ks 4. Toyota Aygo: 50 847 ks 5. Renault Twingo: 48 149 ks 6. Hyundai i10: 43 872 ks 7. Kia Picanto: 38 090 ks 8. Peugeot 108: 31 385 ks 9. Citroën C1: 27 881 ks 10. Opel Karl/Vauxhall Viva: 26 060 ks Celkem: 615 570 ks (oproti stejnému období loňského roku pokles o 3,6 %) Zdroj: Autoweek.cz

Se stále přísnějšími emisními limity ovšem malá auta přestávají dávat smysl úplně. „Nové normy snižují průměrné flotilové emise na úroveň, které dnes dosahují jen ty nejmenší modely s konvenčními technologiemi pohonu. Po roce 2020 budou pak automobilky i do těchto nejlevnějších a nejjednodušších aut nuceny nasazovat složité a drahé technologie, jako například komplikované systémy čištění výfukových plynů či hybridní pohony. Vzhledem k extrémně nízké marži u těchto vozidel a vysoké citlivosti zákazníka na cenu tím ovšem tato auta zdraží na úroveň, kdy se stanou neprodejná. V konečném důsledku tak hrozí, že tato kategorie vozidel na trhu zcela vymizí,“ vysvětluje pro iDNES.cz Zdeněk Petzl, ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP.

Korejská automobilka Kia, jejíž model Picanto dnes patří k nejpovedenějším malým vozům, ve svých interních materiálech, které má redakce k dispozici, uvádí, že nejnižší úroveň hybridizace snižující emise CO 2 o pět procent vyjde u každého vyrobeného vozu na 700 eur. To je u vozidla s cenou kolem dvou set tisíc korun desetiprocentní zvýšení ceny, které Citroën C1 posouvá k ceně větší C3, což je z pohledu prodejů pro automobilku mnohem důležitější model. Právě u Citroënu je nezáviděníhodná situace nejmenších aut nejmarkantnější: akční ceník modelu C1 dnes startuje na 210 tisících, za větší a praktičtější C3 zákazník připlatí jen 15 tisíc.

Toyota Aygo Peugeot 108 Citroën C1

Nejistý osud Kolíňat

A právě nad budoucností C1, Peugeotu 108 a Toyoty Aygo se vznáší otazník. Stejně jako nad celým projektem kolínské fabriky TPCA.

První „Kolíně“ vyrobili v Ovčárech u Kolína 28. února 2005. Továrna je společným podnikem japonské Toyoty a francouzského koncernu PSA, výrobní procesy obstarává japonská značka. Dosud TPCA vyrobilo přes 3,2 milionu aut, letos 2. května tam rozběhli výrobu inovovaných modelů, které jsou na trhu od roku 2014. Partneři se dnes ovšem nemohou shodnout, kam dál, rozhodnout se má v následujících 12 měsících.

„Je pravda, že probíhá debata mezi partnery o tom, jak by měl celý projekt pokračovat,“ potvrzuje zdroj ze zákulisí, který nechce být jmenován. „Mluví se o tom, zda vůbec pokračovat, případně jakým modelem a jakým pohonem. Malá auta totiž přestávají automobilkám dávat ekonomický smysl,“ dodává.

„Současná dohoda o spolupráci, která byla podepsána v lednu 2002, obsahuje ujednání, podle kterého každý z partnerů bude vyhodnocovat své aktivity po roce 2021. Jediné, co můžeme v tuto chvíli potvrdit, že oba partneři vyhodnocují společný projekt a jednají o spolupráci s ohledem na další výrobu v Kolíně,“ uvádí pro iDNES.cz Tomáš Paroubek, mluvčí továrny. „ TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Group s rovnocenným podílem 50 %,“ upřesňuje.



Současný počet zaměstnanců je 2400. V letošním roce automobilka zvýšila výrobu o 2,4 % a očekává výrobu více jak 210 000 aut.



„Továrna TPCA má výrobní kapacitu 300 000 vozů, jenže ta se v poslední době využívá jen asi ze dvou třetin,“ uvádí magazín Autoweek.

Nová generace měla z Kolína vyjíždět od roku 2020. Automobilky ovšem i proto, že je poptávka po miniautech stále menší, musí přehodnotit strategii. Vzhledem k tomu, že vývoj nového vozu trvá pět až šest let, bude už pravděpodobně víceméně rozhodnuto. Prohlášení šéfů automobilek ovšem naznačují nesoulad.



Parkoviště s vyrobenými vozy u továrny TPCA u Kolína

Linda Jacksonová, šéfka značky Citroën, na autosalonu v Paříži začátkem října prohlásila, že by nová C1 mohla být elektrickým vozem. To samé by tedy mělo platit i pro provedení se značkou Peugeot. Toyota na elektrifikaci tolik netlačí, raději by však zvýšila atraktivitu modelu. Například tím, že jej posune směrem k crossoverům, to znamená atraktivnější svalnatý design a zvýšený podvozek. Obojí každopádně zvýší cenu.

Celková produkce v Kolíně je mezi Toyotu Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 podle Tomáše Paroubka z TPCA rozdělena téměř na třetiny.



„My chceme pokračovat, ale je otázkou jak,“ uvedl pro Aktuálně.cz k budoucnosti Ayga výkonný viceprezident evropské Toyoty Hiroaki Nanahara. Generální ředitel evropské Toyoty Johan van Zyl pro magazín Carscoops dodal, že Aygo je pro značku důležité, protože ke značce přitahuje mladé lidi. „Je to pro nás největší dobyvatel nových zákazníků,“ vysvětlil.

„To, zda bude Toyota pokračovat ve spolupráci i ve třetí generaci, závisí na tom, zda se obě společnosti dohodnou na dalším směřování tohoto modelu. Pokud najdeme společnou strategii, můžeme pokračovat. Pokud budeme mít rozdílné představy, tak by to mohlo být důvodem, proč to zastavit,“ řekl v Paříži podle Autoweeku předseda společnosti Toyota Europe Didier Leroy.

Nejmenší vozy jsou pro automobilky okrajovými kategoriemi. Pro snížení nákladů na vývoj a výrobu spolupracují napříč trhem. Renault a Daimler spolupracují na výrobě dvojčat Smart ForFour a Renault Twingo. Značky koncernu Volkswagen zase vyrábějí v Bratislavě trojčata VW UP!, Škoda Citigo a Seat Mii. Tyto nejmenší modely koncernu Volkswagen jsou podle neoficiálních informací velmi drahé na výrobu, vzhledem k tomu, že byly úplně nově vyvinuté a vydělávají automobilkám jen velmi málo, budou muset ve výrobě přežít pravděpodobně ještě dlouho, aby se náklady na vývoj zaplatily. Pravděpodobně se dočkají ještě několika větších faceliftů, inovované Citigo představené loni prošlo úpravami po pěti letech. Novou cestou je také právě jejich elektrifikace: Volkswagen už elektrický UP nabízí, Škoda oficiálně oznámila, že Citigo do zásuvky bude vůbec prvním sériově vyráběným elektromobilem značky, prodej má začít příští rok. Více čtěte zde.