Kolínská fabrika má zůstat Toyotě, Francouzi tam s malými auty skončí

„Kolíňata“ v číslech Automobilku u Kolína od února 2005 opustily přes tři miliony aut Japonská automobilka Toyota a francouzský koncern PSA Peugeot Citroën začaly spolupráci na výrobě malých automobilů zvažovat v roce 2000. O umístění nové továrny se kromě Česka ucházelo mimo jiné Polsko, rozhodnutí padlo v prosinci 2001. Ve prospěch lokality v Ovčárech u Kolína hrálo i to, že byla připravena tamní zóna, původně chystaná pro nový závod BMW (ten nakonec vznikl v Lipsku).

Investice do továrny Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) přesáhly 20 miliard korun, další miliardy korun pak investovali do svých výrobních provozů v průmyslové zóně subdodavatelé automobilky. Investice patřila k nejvyšším v historii ČR. Lákadlem pro Toyotu, PSA i další výrobce byly státní pobídky, které dosáhly přibližně dvou miliard korun. Státní příspěvek mohl být vyšší, TPCA jej také kvůli hospodářské krizi a slabšímu odbytu plně nevyčerpala.

Výstavba továrny byla zahájena 10. dubna 2002, místo tradičního poklepání na základní kámen se zasypávaly zeminou stromky v přistavených květináčích. Mezi hosty, kteří se chopili lopaty, patřil i tehdejší premiér Miloš Zeman. Pro jeho vládu byl zisk japonsko-francouzské investice jedním z největších hospodářských úspěchů. Zkušební provoz byl v továrně zahájen v prosinci 2004, sériová výroba začala 28. února 2005 a oficiální otevření se uskutečnilo o tři měsíce později, 31. května 2005.

V souvislosti s výstavbou továrny byla posílena dopravní infrastruktura. Kromě železniční vlečky k nedaleké trati Poděbrady-Kolín nebo obchvatu Ovčár bylo pro TPCA důležité i napojení na dálnicí D11, jež bylo zpočátku provizorní. Dálnice byla v úseku mezi sjezdem za Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou otevřena alespoň v polovičním profilu až v prosinci 2005.

Pro město Kolín byl příchod automobilky pozitivním jevem, továrna totiž poskytla práci více než 3 500 zaměstnanců. Zároveň město dodnes tíží dluhy, které mu vznikly při budování zóny a také při výstavbě 851 bytů, určených pro zaměstnance TPCA. Někdejší vedení radnice počítalo s pomocí vlády, kterou mělo údajně přislíbenou. Ta však nepřišla a zhruba miliardový dluh zůstal městu. Na konci letošního roku by se dluh měl snížit na 422 milionů korun, úvěr bude Kolín splácet ještě deset let.

TPCA od počátku produkuje tři modely - Toyota Aygo, Peugeot 107 (od nové generace představené v roce 2014 nese označení 108) a Citroën C1. Vozy první generace byly téměř identické, vzájemně se od sebe daly rozeznat zejména díky přední části. Ve druhé generaci se už od svých francouzských „sourozenců“ Toyota výrazně odlišuje, má mnohem ostřejší kontury. Dodnes bylo vyrobeno přes 3,3 milionu minivozů, na každou z trojice značek historicky připadá přibližně třetina výroby. V posledních letech se vyrábí mnohem více toyot (loni zhruba 90 000, francouzské značky odebraly po 54 500 autech).

Rekord zaznamenala továrna v roce 2009 (332 489 aut). Po konci takzvaného šrotovného v západní Evropě, kvůli sílící konkurenci (s vlastním minivozem prodávaným také pod značkami Škoda a Seat přišel v roce 2011 koncern Volkswagen) i v důsledku pomalu zastarávající techniky však výroba v TPCA klesala až na 185 127 aut v roce 2013. S nástupem druhé generace sice přišlo zlepšení, výroba se nicméně už ani nepřiblížila třísettisícové hranici, nejlepší byl rok 2016 se zhruba 220 000 vyrobenými auty, loni produkce klesla pod 200 000.

Nejvíce z více než 3,3 milionu minivozů vyrobených v TPCA do konce roku 2017 se prodalo ve Francii (přes 600 000), následují Británie (582 000), Itálie (495 000) a Německo (359 000). V České republice se prodal jen zlomek produkce továrny.