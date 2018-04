Jak tvořit uličku? Uličku pro záchranné složky je třeba utvořit ihned po vjezdu do kolony , ne až v případě, kdy slyšíme houkání sirén.

, ne až v případě, kdy slyšíme houkání sirén. V České republice je třeba se na dvouproudé komunikaci zařadit se na kraj pruhu, po kterém řidiči zrovna jedou. Mezi auty by měl vzniknout třímetrový průjezd.

Na tříproudých nebo víceproudých komunikacích sjíždí auta v pravém pruhu co nejvíce vpravo , auta ze středních pruhů a z levého pruhu se pak řadí co nejvíce vlevo .

, auta . V zahraničí je to naopak: v okolních zemích (Německo, Rakousko, Slovinsko,..) se auta řadí vpravo, vozidla v levém pruhu pak vlevo.

v okolních zemích (Německo, Rakousko, Slovinsko,..) se auta řadí vpravo, vozidla v levém pruhu pak vlevo. Volný pruh pro záchranné složky je třeba zachovat po celou dobu kolony, nerušit jej po přejetí prvního vozidla IZS.