Kdy na dovolenou bez kolon? V pátek do 14:30 a pak od sobotního večera

0:05 , aktualizováno 14:07

Nejvíce Čechů vyráží do zahraničí v sobotu. Kolonám se však vyhnete v pátek do 14:30 nebo v sobotu pozdě odpoledne. Zjistil to T-Mobile z dat o pohybech telefonů v mobilní síti.