KOMENTÁŘ: Gigantický průšvih Volkswagenu se Škodě začíná vyplácet

Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM

Bohužel, to, na co jako zpravodajka k nařízení o nových cílech snižování emisí CO 2 v osobních autech upozorňuji po celé vyjednávání, se stává skutečností. Koncern Volkswagen oznámil, že přesune výrobu vozů Passat do závodu Škody v ČR. Výroba modelu Škoda Karoq a Seat Ateca se má přesunout do nového závodu, který plánuje VW postavit ve východní Evropě. Na první pohled radostná zpráva v jádru znamená pro naši zemi prohru. VW do roku 2023 investuje 44 milliard EUR do rozvoje elektromobility. Nicméně pro elektromobilitu budou vyčleněny pouze závody VW v Emdenu a Hannoveru. To znamená, že VW si zmodernizuje své závody v Německu a u nás bude do poslední chvíle stavět „špinavá auta“ bez jakékoliv modernizace. Tato poslední chvíle pak přijde po roce 2025, kdy se mají emisní cíle znovu zpřísnit tak, že jedinou možností bude prodávat elektromobily nebo auta na vodík. Ty se však zjevně u nás vyrábět nebudou. Myslím, že dnešek můžeme směle nazývat Pyrrhovým vítězstvím. Znovu proto apeluji na českou vládu, aby se situací něco dělala a nenechala automobilový průmysl zemřít v rámci blížící se změny.