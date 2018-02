Svítí vám na palubní desce Aladinova lampa? Okamžitě zastavte

„Nikdy předtím nebyla naše auta vybavena tolika kontrolkami - vodotrysky, tečky v bedně či Aladinova lampa... Zároveň nikdy předtím nebylo pro řidiče aut tak obtížné se v kontrolkách vyznat. Zvlášť, když se vůz od vozu mohou mírně lišit,“ upozornil server Nieuwsblad.



Ukázal to i průzkum holandské společnosti VAB. „Prosím, přečtěte si návod k použití vozu, tyto značky mohou ukazovat na vážný problém,“ radí Joni Junes z organizace pro mobilitu VAB.

Pardon, hoří mi Aladinova lampa

„Dobrý den, na palubní desce se mi něco pálí. Vypadá to jako nádoba na vaření. Nebo další panický telefonát: v autě vidím kontrolku hořící Aladinovy lampy. Naše pohotovostní středisko přijímá podobné telefonáty mnohem častěji než v minulosti,“ přiznává Joni Junes.

Tlak motorového oleje

Společnost VAB proto před časem podrobila nizozemské řidiče on-line testu, ve kterém se snažila zjistit, nakolik kontrolkám v autech rozumí. Odpovědi jsou docela tristní. Pouze jedno procento všech respondentů dokázalo rozpoznat symbol tlaku v pneumatikách. A celých 77 procent lidí nemá ponětí o tom, co znamená výstražný signál pro problémy s katalyzátorem. Tři čtvrtiny testovaných neví, co dělat, když se rozsvítí kontrolka AdBlue.

Poznáte kontrolky v autě? Vyzkoušejte si v testu, zda svému autu rozumíte.

„Kapalina AdBlue zajistí, že váš vznětový motor vypouští méně škodlivých látek,“ vysvětlil Junes. „Tuto kapalinu však musíte pravidelně doplňovat. Jakmile ignorujete kontrolku, která ukazuje na její nedostatek, vězte, že váš motor nebude správně fungovat příliš dlouho,“ varoval.

AdBlue

On-line test společnosti VAB dále ukázal, že šest z deseti řidičů věří, že může pokračovat v jízdě i s červenou olejničkou nebo chcete-li „Aladinovou lampou“. Ale to je velká chyba. Zastavit by řidič měl i v případě, že se mu rozsvítí červená kontrolka s baterií. „Pokud i přesto budete pokračovat v jízdě, může se stát, že nakonec budete muset vyměnit klínový řemen nebo alternátor, nebo nechat opravit poškozený motor. A to už jsou opravy čítající v servisech tisíce eur,“ míní Junes.

Zelená - jedu. Červená - volám pomoc

„V moderních autech je mnohem více varovných značek než dříve,“ přiznává Junes. „Mohou poukázat na vážný problém, ale musíte je umět rozpoznat,“ dodává.



Může se hodit Jednoduché způsoby jak poznat, že vašemu autu není dobře



Junes radí orientovat se pro začátek alespoň v hlavním pravidle - pokud kontrolky svítí zeleně nebo modře, můžete řídit dále. I se žlutými či oranžovými kontrolkami je možné pokračovat v cestě, ta by ale měla směřovat do nejbližšího servisu. Pokud vám však během jízdy svítí či bliká červená kontrolka, znamená to vážné ohrožení a je nutné zastavit a zavolat si o pomoc - více o kontrolkách čtěte zde.



Pokud je pro vás kompletní znalost kontrolek nezvládnutelná, můžete si pomoci tahákem v mobilu. V dnešní době už najdete řadu mobilních aplikací, které vám signál závady na autě přeloží a jsou ke stažení zdarma. Přehled těch nejdůležitějších kontrolek najdete také ve formátu PDF také ZDE.