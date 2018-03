Kdepak octavie. Nejvíce se kradou Range Rovery a Porsche

Pravděpodobnost, že vyhrajete ve Sportce jackpot, je 0,0000000714 procenta, tedy zhruba jedna ku čtrnácti milionům. Mnohem pravděpodobnější bohužel je, že vám ukradnou auto, a to konkrétně 0,0012 procenta, což je 1:829. A to přesto, že počet krádeží v Česku znatelně klesá.

Zatímco v roce 2003 zmizelo 24 174 aut, v roce 2014 už tento počet klesl pod 10 tisíc a v roce 2016 už to bylo jen 6 474. Nejčastěji se to stává majitelům vozu Škoda Octavia. Aby ne, když ze zhruba 5,5 milionu osobních aut registrovaných v Česku je octavií přibližně desetina. A čeho je nejvíce, to také nejčastěji zmizí.

Luxusní vozy se kradou na objednávku

Nás však zajímala jiná věc: jaká je pravděpodobnost, že vás nenechavci připraví o konkrétní model? Jsou majitelé octavií, jichž zmizí v absolutních číslech nejvíce, z tohoto pohledu opravdu nejohroženější skupinou? Ukázalo se, že statisticky největší pravděpodobnost, že ráno svoje auto před domem nenajdou, hrozí majitelům vozů Range Rover, Porsche Panamera a BMW řady 7.

Octavia v našem žebříčku skončila až na 12. místě. Relativně klidní můžou být vlastníci asijských značek, protože než třeba Kiu cee´d nebo Toyotu Yaris vám z pohledu statistiky a pravděpodobnosti ukradnou spíš stařičkou Audi 80 nebo ještě starší Škodu 120.

Přehledná tabulka aut s největší pravděpodobností krádeže

Naše statistika není dokonalá, protože nic neříká o motivaci zlodějů. Dvacet let stará auta mizí spíš proto, že se do nich zloději snadno dostanou a jejich výběr bývá náhodný, zatímco luxusní vozy se často kradou na objednávku. Ale to suchá statistická čísla nemůžou zahrnout.