Rozmazluje a ponouká k lumpárnám. Crossover od KTM je univerzál

Na úplně první pohled máme co do činění s dalším cestovním endurem. Nebo jak se poslední dobou říká crossoverem. Mašinou, která jde napříč kategoriemi a dokáže nabídnout zátah superbiku, spolu s vychytávkami cesťáku a to vše posadit na co možná nejvyšší podvozek budící zdání toho, že hned tak nějaký obrubník nebo prašná cesta mi vrásky nezpůsobí. Jsme ale u KTM. Značky, která zná recept na to, jak zdání přetavit v realitu.



Do obličeje štíhlé siluety téhle mašiny vtiskli její tvůrci opět nezaměnitelný hmyzí výraz vertikálně protaženého světlometu olemovaného dvojicí světelných trubic denního svícení. Mezi nimi je sevřena sestava malých parabol hlavního světlometu. Ještě výše se zvedá ostře řezaný větrný plexi štítek.

Komu by jeho závětří nevyhovovalo, může si jej ještě o zhruba pět centimetrů zvednout jednoduchým, ručně ovládaným mechanismem. Potom je pocitu komfortu učiněno zadost a zbývá spousta času na další průzkum. Ten štít kryje obří TFT obrazovku palubního systému. A opět se setkáváme s výbornou ukázkou designérské práce.

Displej sám o sobě je jedním z těch větších, které lze na motorce potkat. Ovšem ten monstrózní punc mu dodává masivní černý rámeček. Jeho spodní hrana ukrývá klasické analogové kontrolky mazání, elektroniky motoru, zařazeného neutrálu, blinkrů a všech ostatních běžných funkcí.

Pomocí palubky a vestavěného bluetooth rozhraní se motorka umí propojit třeba s mobilním telefonem. Ten navíc umí i nabíjet díky vestavěné dvanáctivoltové zásuvce. Nechcete-li mít telefon v kapse ani v držáku na řídítkách, lze jej ukrýt do vodotěsného pouzdra ukrytého v kapotáži. V pouzdře můžete telefon také nabíjet, tentokrát ovšem prostřednictvím USB portu.

Z rozměrné palubní desky lze získat bez přepínání obrazovek skutečně velké množství informací. Dozvídám se například hodnotu dojezdu na aktuální množství paliva, teplotu okolního vzduchu, hodiny, ujetou vzdálenost, ale také například hodnotu tlaku v pneumatikách, úroveň nastavení semiautomatického podvozku nebo intenzitu výhřevu rukojetí. Samozřejmě, že mimo všechny zmíněné údaje zobrazuje trvale otáčkoměr, teploměr chladicí kapaliny, hodnotu zařazeného rychlostního stupně, zvolený jízdní režim a konečně také údaj o aktuální rychlosti v číselné podobě. Docela dost na jeden displej. Komu to nestačí, může zalistovat v menu prostřednictvím pro KTM typického game padu ve tvaru křížku na levém řídítku.

Po informační masáži zjišťuji, co všechno KTM dokáže nabídnout. A je toho skutečně moc. Pravým posláním téhle mašiny totiž není prostá přeprava posádky a bagáže. Její tajné poslání totiž je, rozmazlit svého jezdce do bezvědomí.

A má na to armádu elektronických pomocníků. V základním výčtu například ABS. Že ho má dnes kdekdo? No jasně, ale jen málokterý stroj dokáže poznat, že se brzdí v zatáčce a i při razantním zatažení za brzdy v plném náklonu vás nepošle k zemi. Nebo třeba kontrola trakce. A co má být? Že už je dnes snad i v dětské tříkolce? V případě KTM ale i tahle vychytávka nabízí drobný bonus. Jmenuje se „lean angle sensitive traction control“ a dokáže nadávkovat krouťák na zadní kolo v závislosti na náklonu stroje v zatáčce, což se může při sto šedesáti koních na motoru docela hodit. Ani hodně nešetrná práce s plynem tak neutrhne jezdci mašinu pod zadkem.

Když už jsme u těch neopatrných manévrů, pak také spojka s antihopem naopak vykryje i překotné podřazení, kdy se většina motorek dokáže vztekle zavlnit jako hasičská hadice. Pro dlouhé nudné přejezdy je k dispozici tempomat.

Výčet elektronických hejblátek na téhle mašině stále nebere konce. Za zmínku ale stojí ještě bezklíčkový přístup. Klíč má rozměry typické spíš pro luxusní limuzínu. A vlastně proč ne, funkce má skoro stejné. Po krátkém stisknutí tlačítka se symbolem klíčku na pravém řídítku ožijí kompletní elektrické obvody stroje a odemkne se řízení a nádrž. Jo, ani na tu už není třeba mechanický klíček. Stejně jako u Superduke je největší komplikace vypnutí motoru. Zvyk je železná košile a tak ruka vždy instinktivně zapátrá po klíčku. Ovšem tady se motor zhasíná chcípákem vpravo. Dlouhý stisk tlačítka s klíčkem pak zamkne řízení.

Kulaťoučké kutálení

Novinek patrných na první nebo druhý pohled jsem více méně nabažen a je třeba to všechno postupně vstřebat. Jak jinak, než jízdou. Obří dvouválec s mohutným žuchnutím do výfuku ožije a pomalu vyrážím. Ano čtete správně. Pomalu. S novým motorem to totiž jde i v tomhle režimu. Tohle předchozímu steroidy nasypanému agregátu moc nešlo. Zejména městské rychlostní limity byly tak trochu kamenem úrazu. Odezva na plyn znala v podstatě pouze dvě polohy: plnou a žádnou.

Nadšeně si vychutnávám kulaťoučké kutálení motoru a v sedle vysokém jako na žirafě, pluji městem. Centrum je svou hustotou dopravy hodně specifické a tak brzy přichází první krizovka. Je třeba tvrdě ale krátce klepnout o brzdy a mašinou škubnout do klasické městské myšky za náhle brzdícím taxíkem. Než byste řekli švec je to za námi a jede se dál.

Až o chvíli později mi ale dochází, jak lacino se to dalo pořídit. Čistě ze zájmu mrsknu dvousetkilovou mašinou do rychlé kličky. Ona to nebyla náhoda! Rozložení hmotnosti a celkový koncept a geometrie rámu z chrom-molybdenových trubek dává dakarskému obrovi mrštnost motokrosové dvě stě padesátky.

Dvě stě kilo ve vzduchu

Tímto okamžikem ovšem také končí pohodička a začíná skutečný test. Otáčky létají prudce nahoru a dolů, elektronicky řízený podvozek White Power žehlí výtluky v silnici, protože už není čas se jim vyhýbat a výfuk se mohutně rozduní. A že se svižným tempem blíží prudká zatáčka? A co má být? Času na brzdy je přece ještě obrovská spousta. Ještě ne, ještě kousek.... Teď!

Čtyřpístová radiální Bremba lačně chňapnou plovoucí třistadvacítky na předku a s neutuchající silou drží. Elektronický podvozek vykrývá zvýšený nápor na přední USD vidlici i odlehčený zadní monoshock. Zajímavě profilovaný odlitek zadní kyvné vidlice tvrdí muziku a vede motorku jako po koleji. Quickshifter střelí dolů dva kvalty a letím obloukem jako na horské dráze.

Absolutní vláda nad strojem na silnici mi dodává notnou dávku sebevědomí a tak opouštím jistotu asfaltu a pokouším osud na nezpevněné cestě. Mám přeci světlou výšku více než dvacet centimetrů a skoro stejně vysoké zdvihy na podvozku. Asistenti dřou jako pominutí a kontrola trakce s ABS začíná být protivná. Zkouším ty malé elektronické Hujery utlumit, ale stále to není to pravé ořechové. Proklikám se až k položkám s označením „OFF“.

Obrazovkou proběhne několik zvýrazněných nápisů, co všechno porušuji, když se vzdávám jejich služeb, ale v tuhle chvíli to beru na sebe. Otáčím heftem a zadní kolo se divoce protočí v prachu. Jó, to je teprve ten pravý rock’n’roll! Proletím polňačkou řízeným smykem a za mnou letí hromady prachu.

Na konci zašlápnout zadek a v mžiku se letí zpátky. Přesto, že šotolina nepatří mezi mé nejoblíbenější povrchy, řádím jako malý kluk. Tahle mašina si o to prostě nestoudně říká! Kousek od cesty je malá hrouda hlíny a volání divočiny je prostě silnější než já. Trochu to drcne, lehce prásknu plynem a …je to ve vzduchu! Sedím v sedle dvousetkilové mašiny se sto šedesáti koňmi a letím vzduchem. S dopadem na šotolinovou cestu si dokážou dobře poradit i turistické gumy Pirelli Scorpion Trail II, které Super Adventure obouvá. A určitě to nejsou žádné motokrosové špalky. Mají stejně příjemnou odezvu jak na nezpevněné cestě, tak na asfaltu nebo dlažbě v centru města.

Zpátky na asfalt, varovné hlášky postupně mizí z displeje, nastavuji tempomat a vstřebávám ty spousty adrenalinu.

Jakkoli budí obrovská KTM Super Adventure S svým vzhledem respekt, je až pubertálně hravá. Svou cenou 430 tisíc korun se sice neřadí mezi nejlevnější, ale když se ověsí rozměrnými kufry a další košatou cestovatelskou výbavou, získáte rázem jeden z nejuniverzálnějších biků na současném trhu.