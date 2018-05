Řada Duke je tu s námi už neuvěřitelných 24 let od chvíle, kdy se objevili první dva vévodové (anglicky „duke“) 400 a 620. Nový model 790 ovšem nenahrazuje žádný ze stávajících strojů, ale zaplňuje mezeru mezi lehkým jednoválcem 690 a výrazně těžším a výkonově „nabušeným“ dvouválcem KTM 1290 Super Duke R. Bude řada 790 kompromis mezi těmito stroji, nebo svébytný stroj? To jsme tentokrát vyrazili zjistit na první jízdy do okolí Bratislavy.

Po designové stránce zapadá sedm set devadesátka mezi ostatní motocykly řady Duke. Ve srovnání s klasickými stroji jsou kátéemky tak trochu jak UFO, ale rozhodně si je nespletete s jinou značkou, a to nejen kvůli typické oranžové, ale právě i kvůli ostrým tvarům a křivkám. K rodokmenu patří i trubkový rám tvořící s motorem nosnou konstrukci biku. Přední dělené světlo s LED technologií perfektně doplňuje již tak ostré rysy, zrcátka mají tvar, na který jsme u KTM zvyklí.

Standardní výbava nabízí černobílý displej, ale v příplatkové výbavě je k dispozici i barevný TFT, doplněný o systém KTM My Ride, spolupracující přes Bluetooth s telefonem. Součástí displeje je i senzor okolního světla a zobrazení se s přicházejícím šerem přepne do inverzního nastavení.

Posaz na motocyklu je sportovní a zároveň pohodlný - jak už je u naháčů KTM dobrým zvykem. Přestože sedíte na stroji se sportovním charakterem, cítíte se pohodlně a vzpřímená poloha za širokými řídítky dává jezdci jistotu dobrého ovládání a navíc neunavuje. Sedlo je tvrdší a užší, ale to k sportovní jízdě patří a je to dobře. Standardní výška sedla 825 mm mi s mými 175 cm vyhovovala, ale na výběr jsou ještě sedla snižující výšku na 805 nebo 780 mm. Vzhledem k úzkému sedlu a vlastně i díky štíhlosti celého stroje dosáhnou na zem i jezdci (případně jezdkyně) menšího vzrůstu i ze standardního sedla.

Dvouválec je u KTM novinka

Srdcem motocyklu je motor, který nebyl zatím v jiném stroji KTM použitý. Paralelní dvouválec o zdvihovém objemu 799 ccm maximální výkon 105 koní, má sílu pěkně od spodních otáček a krouticí moment 86 Nm je využitelný od šesti do devíti tisíc otáček. KTM jej vyvíjela bez kompromisů a nastavila novou laťku nejen sama sobě, ale i ostatním výrobcům. Součástí doplňkové výbavy je i koncovka výfuku Akrapovič, ale i standardní koncovka má nejen zajímavý design, ale ani po zvukové stránce za „Akrapem“ nijak nezaostává.

Důležitou kapitolou je elektronika motocyklu. Sedm set devadesátka nabízí pokročilý balíček elektronické výbavy, který není v tomto segmentu obvyklý a už vůbec ne ve standardní výbavě!

Kromě jízdních režimů si můžete většinou v několika stupních nastavit jednotlivé asistenty, jako je kontrola trakce, cornering ABS s možností aktivace i v zatáčce v náklonu, antiwheelie, reakce plynové rukojeti. Jedná se o poslední generace těchto asistentů a skvělé je, že si jejich nastavení můžete měnit i za jízdy.

Grafika a rozložení informací na displeji se mění podle zvoleného jízdního režimu

Převodovka je dobře odstupňovaná a standardní výbavou je dokonce quickshifter řazení bez spojky. Rozsah výbavy je úctyhodný i vzhledem k tomu, že motocykl byl vyvíjen s tlakem na rozumnou cenu, která činí 254 990 korun. V rámci šetření rozpočtu jsem očekával úskalí v oblasti brzd a podvozku. Podvozek vlastní výroby (WP) není totiž nastavitelný a brzdy nesoucí logo KTM jsou od výrobce J Juan.

Výzvu mašina ustála město i okruh

Od stroje jsem měl velká očekávání a to většinou nevěstí mnoho dobrého. Jenže 790 nezklamala. Naživo je vzhledem ke svým parametrům malá a štíhlá atletka, motor pracuje skvěle a nabízí kopec zábavy. Motorka padá to zatáček sama a krájí je jako břitva, celý stroj je skvěle ovladatelný a vyvážený.

Na nové KTM jsme se vydali nejprve do noční Bratislavy a druhý den do okolí slovenského hlavního města. V městském provozu jsem ocenil kompaktnost a obratnost stroje, jen málokterá motorka by mohla být v městském provozu zábavnější - jediný problém byl hlídat si maximální povolenou rychlost.

Brzdy, kterých jsem se obával, jsou skvěle dávkovatelné a hlavně mají naprosto konstantní projev, netrpěly přehřátím a únavou. Na kvalitní vozovce byl skvělý i podvozek. Na rozbitých a zvlněných silnicích byl ale až příliš tvrdý a uskakování stroje mě občas trochu vyděsilo. Rychlořazení fungovalo výborně a spojku jsem používal jen na rozjezdy. Absence předního štítku není do rychlosti kolem 130 km v hodině překážkou, ale ve vyšších rychlostech už není dlouhodobě příjemné.



Pneumatiky Maxxis nás limitovaly, ale i tak se se 790 snadno dostanete na kolínko V rychlostech nad 130 km/h se začne projevovat absence ochrany proti větru

Následně jsme dostali možnost vyzkoušet duka na závodní motocyklové trati a tady se cítila 790 jako ryba ve vodě. Brzdy fungovaly opět skvěle a ani tady se neunavovaly. ABS zasahovalo jen velice citlivě a moc se mi líbilo i jeho nastavení v supermoto módu, kdy ABS hlídá jen přední kolo a zadní můžete klidně pustit do zatáčky smykem. Přestože není podvozek nastavitelný, na závodní trati jsem k němu neměl žádné výhrady. Rychlořazení fungovalo s jistotou a motor ještě víc předvedl svůj potenciál. Vzhledem k objemu průběh motoru má výtečný spodek.

Pneumatiky na ostrou jízdu nestačí

Co si zaslouží kritiku, jsou pneumatiky Maxxis. Při běžné jízdě vás zřejmě nebudou limitovat, ale při sportovní agresivní jízdě je to už horší. Přestože byly vyvinuté přímo pro tento stroj, jejich přilnavost není nic moc a bez kontroly trakce bych si dát kolínko opravdu nedovolil a asi bych jako majitel zvažoval jejich výměnu. To je ale jen malá piha na kráse téhle krásné atletky, která se opravdu vydařila.

Skvělý je nejen nový motor, ale i celý komplet. Ve srovnání s 690 Duke je podstatně našláplejší, zmizely vibrace a pro běžné silnice má výkonu na rozdávání. Ve srovnání s 1290 Super Duke je podstatně hravější a lehčí. 105 koní pro normální jízdu na běžných silnicích bohatě stačí a motocykl je hodně zábavný. Za mě je právě dvouválec 790 nejlepší z celé rodiny KTM Duke.