VIDEO: Tlusťoch se musí ze svého lamborghini vykutálet, jinak to nejde

15:54 , aktualizováno 15:54

„Jako za kulomet, paní, přikrčit a mírně zaklonit,“ tak se podle Dalibora Vrány, nejslavnějšího československého vrchního (byť falešného) sedá do Velorexu. Do supersportů se často nasedá podobně, a když máte nadměrečné tělo, může to být úkol podobný vyprošťování ježka z klece. Takhle vystupuje ze svého lamborghini synovec jihoafrického prezidenta.