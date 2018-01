Dinosaurus Defender na chvíli ožije a vystřelí ke stovce do šesti sekund

Auto rustikální, neodolatelně hranaté a tak beznadějně zastaralé, až má tisíce ctitelů a snad žádného odpůrce, se vrací. Když už defendera po dvou letech od vyrobení posledního kusu v lednu 2016 všichni oplakali, uznali, že vyrábět toho dinosaura, ve kterém se špatně sedí, fouká do něj a nespáruje se s iPhonem, je prostě nesmysl (především ekonomický, kvůli specifičnosti výroby a hlavně kvůli nekompatibilitě se zeleným zatemněním mozků určujících legislativu) a vyhlížejí nástupce chystaného na rok 2019, se najednou zjevuje jak přízrak ze skotských bažin.



Land Rover svým Defenderem Works oslavuje sedmdesátiny značky, která tehdy v roce 1948 začala... s výrobou defendera (tehdy se jmenoval jinak). Tak silný tento nejryzejší landrover nikdy oficiálně k mání nebyl, pod kapotu teď totiž konstruktéři značky implementovali osmiválec.

Land Rover Defender Works V8 v číslech motor: atmosférický zážehový V8, 4999 cm3, 405 k/298 kW při 6000 ot./min, 515 Nm

transmise: osmistupňová samočinná převodovka, pohon všech kol, redukční převodovka

podvozek: vpředu pevná náprava, vinuté pružiny, teleskopické tlumiče, Panhardská tyč, stabilizátor, vzadu pevná náprava, vinuté pružiny, teleskopické tlumiče, rám ve tvaru písmene A a vlečná ramena, stabilizátor

pneumatiky: 265/65 R 18

řízení: kuličkové s posilovačem

zrychlení 0-96 km/h: 5,6 sekundy

maximální rychlost: elektronicky omezena na 170 km/h

cena: 4,3 milionu korun

„Myšlenka uvést Defender s osmiválcovým motorem bylo něco, o čem jsme diskutovali už od roku 2014, kdy byl Defender v Solihulu ještě vyráběn. Věděli jsme, že o výkonný a rychlý defender je zájem a pravý Land Rover je tou třešničkou na dortu pro náročné zákazníky, kteří kupují tyto sběratelské edice,“ vysvětluje Tim Hannig, šéf Jaguar Land Rover Classic, která renovuje a upravuje staré landrovery a jaguary.

Pětilitrový atmosferický benzinový osmiválec vystřelí toho britského hranáče na 96 km/h (britských šedesát mil v hodině) za 5,6 sekundy, je to tedy nejvýkonnější a nejrychlejší defender, jaký kdy Land Rover vytvořil. Otázkou je, jak na tu forsáž zareaguje zbytek prehistorické mechaniky. Upřímně, stodvacítka byla pro defender vždy limitem z pohledu těch, kdo mají aspoň minimum z pudu sebezáchovy. Každopádně výrobce nastavil omezovač rychlosti na 170 km/h. Motor vypůjčený z jeho lordstva Range Roveru, vedle kterého defender působí jak jeho zahradník, má 405 koní výkonu a 515 newtonmetrů. Pro pořádek: standardní defender vyjížděl na konci kariéry se 122 koňmi a 360 Nm.

Motor doplní osmistupňová samočinná převodovka ZF se sportovním režimem, vylepšené brzdy a podvozek (pružiny, tlumiče a stabilizátory), plus 18palcové hliníkové ráfky a terénní pneumatiky o rozměru 265/65 R 18.

Výrazně se prý vylepšilo osvětlení vozu díky tomu, že auto dostalo do hlavních světlometů technologii bi-LED. Palubní deska, výplně dveří, opěrky hlavy a sportovní vyhřívaná sedadla Recaro jsou stejně jako zbytek interiéru čalouněny kůží Windsor. Co si představit pod „multimediálním systémem Classic vyvinutým divizí Land Rover Classic“ není úplně jasné, každopádně má to zařízení barevný displej, Bluetooth, navigaci, slot na SD kartu a USB vstup. Klimatizace zůstala mechanická, klíček do zapalování připomíná ten, kterým Sagvan Tofi zamykal svého zeleného žigulíka, když páchal lumpárny se svým kamarádem do deště, a páčky pod volantem jsou stále tak subtilní, že se při dotyku neodvážíte kýchnout.

Produkce Defenderu Works V8 je omezená na 150 kusů, takže se dá předpokládat, že je už dávno rozprodaná. Základní cena verze 90 startuje na 4 311 000 Kč včetně daně. Na výběr je mezi krátkou „devadesátkovou“ i prodlouženou verzí (110); ta čísla označují délku rozvoru v palcích. „Defender Works V8 je poctou všem předchozím výkonným verzím, jak Series III Stage 1 V8 z roku 1979, tak dalším Defenderům včetně 50th Anniversary Edition, která je mezi nadšenci a sběrateli velice vyhledávaným vozem,“ doplňuje Dieter Platzer z českého a rakouského zastoupení značky.

„Defender Works V8 je k dispozici ve Velké Británii a na MENA trzích (blízký Východ a severní Afrika - Middle East and North Africa - pozn. red.). Na evropských trzích je rovněž dostupný na základě individuálního dovozu, a to v souladu s předpisy pro přestavby vozidel,“ vysvětluje Platzer.

To naznačuje, jak to s výrobou je. Británie má zaprvé benevolentnější předpisy pro uvádění do provozu malosériově vyráběných aut, automobilka ale podle všeho především auta nevyrobí nově, ale vzniknou repasí starších kusů.

V technické specifikaci se také píše, že použitý osmiválec splňuje ekonormu Euro5, s níž nepřihlásíte nové auto do provozu už tři roky. Kupci na moment vzkříšeného defendera tak vlastně pořizují renovovanou a přestavěnou ojetinu. I proto se o výrobu speciální edice stará veteránská divize značky. Pokud se na vás V8 nedostane, nebo nemáte čtyři a půl milionu, nabízí Land Rover Classic úpravy motoru a podvozku v duchu Defenderu Works V8.