České pivo odvezete na dovolenou v autoledničce, ale zázraky nečekejte

Sýr, šunka, bageta, lahev koly, to dnes na dovolené v Chorvatsku či Itálii nepořídíte o moc dráž než doma. Jenže nad řízek od maminky a české pivo prostě není, a tak si čím dál více lidí pořizuje do auta ledničku. Jakou se vyplatí koupit? Při expedici do Itálie jsme vyzkoušeli tři varianty: jednu za šest stovek, druhou za 2200 korun a třetí rovnou za jedenáct tisíc. Výsledek: Nejjednodušší bude ochutnat místní pivo a řízky si dát, až dorazíte od moře zpátky domů.

Klasika se osvědčila nejlépe

Vlastně nejvíc nás nakonec uspokojila ta nejlevnější. Musíte do ní dát klasické modré namrazené vložky (aspoň čtyři), ale pak udrží obsah docela dlouho bezpečně v chladu. Ještě po dvanácti hodinách byly potraviny, které na vložkách ležely, dostatečně studené (zmrzlinu ale snězte rovnou). Není třeba ji napájet, po chvilce testování odhadnete, jak dlouho vydrží vnitřek chladný; nepřipraví vám žádné nemilé překvapení.

Klasickou polystyrénovou lednici s koženkovým futrálem, se kterou jsme jezdili na dovolenou před dvaceti lety, rozhodně nezahazujte, poslouží taky. A kupodivu velmi dobře fungují látkové chladicí tašky, se kterými máme dlouhodobou zkušenost.

Dražší s větrákem se neosvědčila

Dnes už se ale dají pořídit i lepší varianty. Chladicí box s tepelným čerpadlem, který využívá Peltierova jevu (když prochází proud obvodem se dvěma rozdílnými vodiči zapojenými v sérii, jedna z jejich styčných ploch se ochlazuje a druhá zahřívá), s integrovaným „větrákem“, má vnitřek udržet studený, dokud je připojený k elektřině. Existují i verze, které umí také ohřívat. Pořídit se dá od tisícovky. I když jsme do takové autochladničky dali věci předchlazené z lednice, v třicetistupňovém horku to po deseti hodinách už nebyla žádná sláva. Když jsme dovnitř vložili nákup, nevychladil se. Dovnitř se na výšku nevešla dvoulitrová lahev, museli jsme ji dát šikmo. Navíc je větrák hlučný – v kufru auta to až tak nevadí, ale při připojení doma do zásuvky to bylo otravné. Tyto lednice mají navíc ten neduh, že v nich kondenzuje voda, takže po několika hodinách věci na dně leží ve vodě.

Umí i mrazit, ale ne v autě

Pokud máte opravdu velké auto, hladovou posádku a velkou žízeň, umí vám prodejci autopříslušenství nabídnout kompresorový chladicí box, který při připojení do domácí zásuvky umí obsah i zmrazit. V autě po připojení do klasické kulaté cigaretové zásuvky ovšem pouze chladí. Ovoce jsme dovezli parádně vychlazené i po dvanácti hodinách cesty, ale zmrzlina se nám stejně roztekla.

Výrobci obvykle deklarují schopnost vychladit vnitřek lednice oproti okolí o zhruba 18-20 stupňů, my jsme se v třicetistupňových vedrech dostali podle displeje boxu maximálně na polovinu (venku bylo 26 stupňů, v autě něco přes 20, v boxu kolem 10 stupňů)

Prokletá autozásuvka

Ty lepší lednice vyžadují vždy napájení a také jsou dost těžké. Dostali jsme k nim dva kabely: do domácí zásuvky (230 V) a pak do autozásuvky (12 V). Autozásuvku dnes mívají moderní auta i v kufru, jenže i ta se většinou při vypnutí motoru odpojí. Takže když někde zastavíte a jdete se na dvě hodiny projít, nechladí.

V tu chvíli se projeví další zádrhel těchto chladicích krabic: mají totiž mizernou izolaci. Výrobci v tomto případě totiž považují za izolant vzduch (což principiálně špatně není), který je v tlustých stěnách boxů, ale to jednoduše nefunguje. Když nám u kompresorové lednice vypadl ze zásuvky napájecí konektor, za dvě hodiny už bylo uvnitř teplo stejné jako v kabině auta. A ještě jeden problém: kompresorový box, který sám o sobě zabírá v kufru spoustu místa, navíc vyžaduje podle návodu nechat kolem výdechů volný prostor – vyskládat kolem něj tašky tak nemůžete.

Že konektor ze zástrčky vypadne, je obecně problém cigaretových zásuvek. Ještě nebezpečnější je to, když se jen uvolní, takže jím i nadále protéká proud. To se pak koncovka zahřívá a umí se doslova roztéct, už z toho bylo i pár požárů.