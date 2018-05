Hvězdou pražské autoslavnosti bude mercedes za 70 milionů

Organizátoři slavnosti představili program celé akce, jejímž ústředním tématem budou oslavy 100 let od vzniku samostatného Československa.



Jednou z hlavních hvězd ovšem bude dvoumístná formule, kterou před necelým rokem představila německá automobilka Daimler. Mercedes-AMG Project ONE vznik jako oslava 50. výročí značky AMG. Od té doby byl vystaven pouze na několika místech světa. „Nyní bude mít tento dvoumístný unikátní supersport svoji premiéru v Praze na slavnosti Legendy,“ říká ředitel akce Lubor Kos.

Koncept Project ONE přináší nejnovější hybridní technologii vozů F1 do reality běžných současných silničních vozů. Supersportovní vůz, jehož monokok je vyroben z lehkých a pevných uhlíkových vláken, je vybaven stejnou technologií, jako vůz Mercedes-AMG F1, tedy šestiválcovým přeplňovaným motorem o objemu 1.6 litru v kombinaci se čtyřmi elektromotory a pohonem všech kol . Pro přenos celkového výkonu přes 1000 koní využívá tento vůz automatizovanou osmistupňovou převodovku s manuálním ovládáním pomocí páček pod volantem či automatickým módem. Nejvyšší rychlost vozu přesahuje hranici 350 km/hod. Dvousetkilometrovou rychlost zvládne tento supersport za méně něž šest sekund. Více o tomto unikátu čtěte ve speciálním článku zde.

Mercedesu-AMG Project One vznikne v pouhých 275 kusech, podle nepotvrzených zpráv se má jeden kousek dostat také do jedné české garáže. Auto s cenou 2,275 milionu eur (to je 58,4 milionu korun, s DPH pak 70 milionů). Podle informací magazínu Autoforum byl majitel vybrán z pěti tuzemských zájemců a vůz pravděpodobně obdrží až v roce 2020.

Skoky na motorkách a unikátní ferrari

Dalšími hvězdami Legend budou mimo jiné Ferrari FXX-K (vůz ze speciálního závodního programu automobilky - podrobnosti čtěte zde), Pagani Huayra, Lexus LC, Porsche 911 GT2 RS či Toyota Yaris WRC. Vystaveny budou také veterány, nákladní vozidla a autobusy.



Ferrari FXX K

Součástí akce bude doprovodný program, například freestyle motokros show s českým závodníkem Petrem Pilátem, dětský program, závodní okruh, tematické přednášky, technologické a designové výstavy a další aktivity. Oslavu 100 let republiky připomene 100 exponátů, které budou historickým průřezem jednotlivých dekád.

Výstava se letos poprvé uskuteční na Výstavišti Praha Holešovice. Předchozí ročníky se konaly v prostorách bohnické nemocnice, ovšem jak uvedl Lubor Kos, organizátoři potřebovali vzhledem ke stále širšímu rozsahu akce větší prostory. V loňském roce přivítali organizátoři autoshow přes 40 tisíc návštěvníků.

Slavnost Legendy pořádá CUBE production Lubora Kose. V minulosti agentura rozvíjela wakeboarding v Čechách a pořádala festival extrémních sportů JoyRide.