Hybridy už nestačí, Lexus odhaluje plně elektrickou budoucnost

Zatímco Toyota představila na veletrhu CES revoluční myšlenku autonomních elektrických vozítek e-Palette, luxusní divize Lexus teď pokračuje v odhalování elektrické budoucnosti na autosalonu v Detroitu. A zatímco vize Toyoty je skutečně vize více či méně vzdálené budoucnosti, Lexus ukazuje, že elektromobily koncernu Toyota se brzy stanou realitou.

V Detroitu vystavuje značka koncept LF-1 Limitless, což je obrovský crossover, který naznačuje dvě věci: jednak, že Lexus uvažuje o ještě větším globálním SUV modelu, než je současná prodloužená verze RX, ale také, že automobilka přijde s čistými elektromobily.

Ta druhá část je přitom na studii důležitější. To, zda LF-1 Limitless naznačuje, že příští generace RX povyroste, nebo zda Lexus připraví ještě další větší model, je totiž trochu podružné. Dramatické tvary jasně zapadají do aktuálního designového jazyka značky a dále ho rozvíjejí, tady se revoluce konat nebude. Snad jen nové ovládání infotainmentu, které by mělo počítat i s gesty, by mohlo do lexusů přinést trochu kýžené revoluce.

Důležitější je ovšem strategie ohledně způsobů pohonu. Studie LF-1 totiž naznačuje mírnou změnu orientace skupiny Toyota. „Koncept Lexus LF-1 Limitless mohou pohánět palivové články, hybridní systém, plug-in hybridní pohon, zážehový motor, nebo pouze elektromotor. Kolem roku 2025 se bude pro každý model Lexus po celém světě nabízet buď čistě elektrický model, nebo varianta s možností elektrického pohonu,“ píše se v tiskové zprávě automobilky. Přitom čistě elektrická auta zatím nebyla v plánu, snad jen pokud nepočítáme možnost vodíkového pohonu, který by teoreticky mohl dostat už i aktuální nový velký sedan LS.

S možností elektrického pohonu se přitom už dnes nabízí v podstatě každý lexus, každý z modelů značky má totiž hybridní variantu. Ona zmínka o čistém elektrickém pohonu je tedy tou zajímavější částí sdělení. Elektromobilita přitom byla pro Toyotu i Lexus doposud spíše okrajovou záležitostí, kterou automobilka sledovala, ale ve větším se do ní nepouštěla (čtěte více). Zatímco obě značky nabízejí celou řadu hybridních modelů, klasický elektromobil na trhu v současnosti nemají. Alternativou je jen vodíková Toyota Mirai.

Podle aktuálního sdělení to ovšem vypadá, že Toyota už nemůže elektromobily vynechat. Ať už jí začaly dávat nějaký praktický smysl, třeba díky vývoji v oblasti baterií, nebo jde o reakci na situaci na trhu, jednoduše se jim japonský koncern nevyhne. Některé trhy mají totiž dnes tak silně nastavenou podporu elektromobilů, že to může být pro Toyotu problém – její hybridy se zdaleka takové podpoře těšit nemohou a zákazníci v některých případech jednoduše auta do zásuvky vyžadují.

Ostatně, jak české zastoupení Toyoty upozornilo novináře, japonský deník Nikkan Kogyo Shibun píše, že první čistý elektromobil značky Lexus přijde už do dvou let. V roce 2020 totiž přijde na trh nová generace aktuálního kompaktního modelu CT200h. Deník připomíná, že podle oficiálních prohlášení automobilky (která ovšem nebyla v Evropě příliš slyšet), mají značky Toyota a Lexus přinést více než deset elektrických modelů. Dočkat se mají nejprve zákazníci v Číně. A do roku 2030 plánují Toyota a Lexus prodat asi milion elektromobilů a vodíkových vozů.

Japonský deník ovšem nezmiňuje, zda nástupce CT bude k dispozici pouze jako elektromobil, nebo zda bude model vyráběn nadále i jako hybrid. Vzhledem k tomu, že byl CT200h coby výhradně hybridní model v tomto ohledu v nabídce Lexusu výjimečný, je možné, že novinka si tuto výjimečnost ponechá a posune ji právě do oblasti čisté elektromobility. Ostatně, pro Lexus by to nebyl velký risk. Modelu CT200h prodal od roku 2011, kdy byl uveden na trh, přes 300 000 kusů, přičemž v Evropě to bylo 75 000 kusů. Pro srovnání, Nissan prodal svého kompaktního elektromobilu Leaf do konce roku 2017 jen o několik tisíc kusů méně.