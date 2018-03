Lexus UX má nepřehlédnutelný design, nezvyklé motory a nepije naftu

Lexus UX je další zástupce třídy kompaktních SUV. Tohle je dnes jedna z vůbec nejpopulárnějších automobilových kategorií, a tak se do ní automobilky jen hrnou. Lexus do ní vlastně vstupuje coby poslední hráč z prémiových značek, předběhl ho i Jaguar svým modelem E-Pace, švédské Volvo si se svým XC40 právě vysloužilo titul auta roku (i loni titul vyhrálo kompaktní SUV – Peugeot 3008).

Japonská novinka poleze do zelí ještě autům jako Audi Q3, BMW X1 a X2, Mercedes GLA, Range Rover Evoque, Jeep Compass a mnoha dalším. To je opravdu slušná společnost, která důležitost této automobilové třídy jasně potvrzuje. Chybět tu nechce nikdo. Což ovšem vede k tomu, že konkurence je obrovská a zákazník snadno při výběru může některou značku přehlédnout. A Lexus UX bude, alespoň po vizuální stránce, patřit k těm nepřehlédnutelným modelům, navíc vytahuje některé zajímavé trumfy.

Typický lexus

Po vizuální stránce si tohle auto s vozem jiné značky spletete jen velmi těžko. Ačkoli na kompaktním těle nemají designéři tolik prostoru k rozmachu, UX je určitě originální auto. Na jeho karoserii tu na svalnaté tvary navazují ostré hrany a až brutálně rovné plochy, chybět nemůže ona typická obrovská maska chladiče, která působí, jako by auto chtělo „vyluxovat“ ze silnice ten vůz před sebou.

Tohle jednoduše není nic pro konzervativní zákazníky, ostatně, jako v podstatě celá produkce Lexusu. Kdo chce originální a nepřehlédnutelné auto, je tu na správné adrese. Lexus trochu překvapivě zvolil pro prezentaci při světové premiéře bílou barvu karoserie, která dramatické tvary trochu maskuje. Jenže bílá je dnes v kurzu, a tak automobilka ukazuje, že „to jde“ i v jejím případě. UX ale budou podle nás více slušet zajímavější barevné odstíny.

Zajímavým prvkem v designu je například uspořádání zadních světel: tady jsou světlomety propojeny linkou z LED diod, která se směrem do středu zužuje a v nejužším místě je jen 3 mm tenká. Vypadá to, že spojení zadních světel začíná být mezi designéry opět populární prvek.

Luxus i prostor

I uvnitř navazuje UX na to, co dělá Lexus Lexusem. Interiér působí propracovaným dojmem a designéři si tu zakládali na řadě detailů. Třeba kožená sedadla budou mít japonské prošívání technikou sashiko a nové vzory perforace kůže. Dekory na přístrojové desce mohou mít texturu podobnou japonskému papíru nebo kůži.

Interiér je uspořádán tak, aby tu měl řidič vše jednoduše v dosahu, i v tom jsou lexusy typické. Na druhou stranu to na první pohled vypadá, že se v Lexusu nejsou schopni oprostit od svého infotainmentu s nepříliš povedeným ovládáním.



U vystaveného vozu jsme jej zatím neměli šanci prozkoumat, ale dle dostupných informací a snímků se nebude palubní systém příliš lišit od toho, co známe z ostatních modelů značky. U auta, které zrovna svým názvem vyvolává i spojitost s disciplínou uživatelské zkušenosti (používá se pro ni zkratka UX), je to trochu škoda. Ale s finálními soudy počkejme až si budeme moci novinku vyzkoušet, třeba přece jen k posunu k lepšímu došlo.

Lexus UX také bude chtít nabídnout posádce dostatek prostoru. Subjektivně to malé auto určitě není, ale opět si počkáme až na praktické zkušenosti. UX patří ve své třídě k delším vozů, měří 4 495 mm, šířka je 1 840 mm a výška 1 520 mm. Rozvor je 2 640 mm. Lexus se také v materiálech chlubí délkou zavazadlového prostoru 791 mm, objem ale neudává.

Zbrusu nová technika

Zcela nový je Lexus UX po technické stránce. Tisková zpráva tvrdí, že UX používá novou platformu GA-C a dle toho těžko říci, o co konkrétně jde. Ale vsadili bychom se, že GA-C je jen převlečená TNGA od Toyoty, kterou používají její kompaktní modely (C-HR, Prius a nový Auris). I tady se Lexus chlubí vysokou tuhostí a nízkým těžištěm, což jsou vlastnosti této platformy.

Co se motorizací týče, minimálně z počátku budou k dispozici dvě: základem bude provedení UX200 s benzinovým dvoulitrem, který sám o sobě stojí opravdu za pozornost. Jde o jednotku z nové řady agregátů koncernu Toyota Dynamic Force Engine, které se snaží dokázat, že běžné atmosférické agregáty zatím nepatří do propadliště dějin. Technicky v některých detailech a použitých řešeních navazuje dvoulitr na motor 1.5 VVT-iE, který Toyota poprvé použila v Yarisu. Má jeho pokročilé časování sacích ventilů, je tu olejové čerpadlo s proměnným objemem, variabilní chlazení a spousta dalších řešení. Ty přináší termodynamickou účinnost 40 %, což je na zážehový motor opravdu nečekaně vysoká hodnota. V japonském koncernu tvrdí, že v současnosti nejvyšší v dané třídě.

Motor bude spojen buď s manuální převodovkou nebo se zbrusu novou převodovkou CVT označenou jako Direct-Shift. Ta má pro rozjezd vozu jeden speciální převod, což by mělo zlepšit „odpich“ auta z místa a vylepšit dojem ze zrychlování. Použití speciálního převodu pro rozjezd také znamená, že CVT ústrojí na něj nemusí být dimenzováno, a to umožňuje zvýšit u něj následně rozsah využitelných převodů při jízdě, což sníží otáčky motoru, a tím pádem poklesne i spotřeba paliva. Hodnotami se ale zatím Lexus nechlubí.

Nové je i hybridní ústrojí, které ponese označení UX250h. Tady nasazuje Lexus silnější variantu koncernového hybridu, kterou dostane i nový Auris. Dvoulitr s elektromotorem tak bude mít u UX výkon 131 kW. Novinkou bude možnost objednat si i takové hybridní provedení s pohonem všech kol, což doposud u kompaktních modelů koncernu Toyota nešlo. Půjde o systém E-Four s dalším elektromotorem na zadní nápravě, na tu může podle podmínek směřovat až 80 % výkonu.

Diesely pod kapotu lexusů už nějakou dobu nesmí a UX nebude výjimkou. Můžeme jen spekulovat, že by se paleta motorů mohla v budoucnu rozrůst i o nějaký silnější přeplňovaný benzinový motor, to pokud by třeba měla vzniknout sportovní verze UX-F. Prozatím si budou muset zákazníci vystačit s představenými jednotkami a sportovním paketem F Sport.