Komfortní samuraj Lexus ES je velký krok do neznáma

Dobře nabroušená samurajská katana přesekne i deseticentimetrový kmen. A správný lexus podsekne nohy většině svých konkurentů skvěle namíchanou směsí hybridní technologie a rozumné ceny. A ten, kdo si ho vybere, si může „katanu“ broušenou stylem hadori pohladit na palubní desce nového modelu ES. Tato ozdobná lišta je opravdu kovová, byť ocel nahradil hliník.

Už na pohled je japonská novinka zvláštní a jiná. Jako všechny nové lexusy. Dramatický vzhled může být pro leckoho až příliš, ale pod extravagantní slupkou se skrývá vycizelovaná technika a bezchybně fungující hybridní systém. Uvnitř pak komfort limuzíny – jen trochu zmenšené vlajkové lodi LS. Ta je sice „imagemaker“, ale při ceně minimálně tří milionů nemá ambice velkých prodejů, stejně jako famózní sporťák LC. To jsou chuťovky, zatímco ES by měl být tahounem prodejů ve střední třídě.

A půjde u něj hodně o cenu. Pokud se splní to, co jsme se neoficiálně dozvěděli na prezentaci nového modelu v americkém Nashvillu, měla by se cena bez daně pro firemní zákazníky pohybovat na hranici jednoho milionu korun. To zní výborně, konkurence v podobě Audi A6, BMW 5 nebo Mercedesu E začíná výše; v případě hybridů, pokud je má, o hodně výše.



Lexus by tak mohl docela zamíchat dlouhodobě rozdanými kartami ve střední třídě. A mohlo by se mu to hodně vyplatit. Prodejní plány jsou celkem ambiciozní, do roku 2020 by chtěli prodat v Evropě sto tisíc kusů. A cílová skupina zákazníků? Lidé přes čtyřicet, duchem mladí byznysmeni.

Jak jezdí?

Motor – v nabídce pro Evropu jediný – je atmosférický benzinový čtyřválec o objemu 2,5 litru. Samotný má výkon 131 kW; elektromotor, který mu pomáhá, pak 88 kW. Podle složitého přepočtu systém dává celkových 160 kW a to je na poměry hybridů velmi slušná hodnota. Však se taky ES velmi svižně rozjíždí (na 100 km/h za 8,9 s), velmi příjemný pocit se dostaví hlavně po navolení sportovního režimu. A nebo jinak – pořiďte si rovnou verzi F-Sport. Pohon má stejný, ale dokáže z něj nastavením řídicí jednotky vytáhnout víc; nejvíc nás bavil režim S+.



Motor hybridního vozu Lexus ES

Blesková odezva motoru a převodovky je super, podvozek však zůstává stále komfortní. Používá adaptivní aktivní tlumiče, které mají 650 různých úrovní nastavení. Verze Luxury (to je ta „nesportovní“) používá tlumiče s hydraulickými dorazy. Podvozek je s nimi nádherně jistý, ale přitom odtlumí cokoli, jen občas nestíhá zareagovat na příčný rigol.

Lexus opustil zadní náhon, poháněna jsou tak už jen přední kola. Argumentem konstruktérů je vyšší bezpečnost na špatném povrchu, což je jistě pravda. Stejně tak bude pravda i to, že benefity zadního náhonu, tedy eliminace parazitních vlivů na řízení, ocenilo jen pár vášnivých řidičů. Většina změnu vůbec nepocítí.

Nový hybridní Lexus ES

Zato ocení snížené těžiště a o deset procent lehčí baterie, obojí zlepšuje jízdní agilitu. Zajímavostí je, že v době vlády lithium-iontových akumulátorů použili inženýři Lexusu baterie Ni-MH. Podle nich jsou lehčí a mají delší životnost. A o cenu baterií ani relativní vzácnost lithia prý v tomto případě nejde.

V kabině je spousta místa, jen o něco méně než v LS, jímž jsme se pro porovnání také svezli. A víc místa znamená i víc komfortu, zvlášť když přední sedadla jsou nově nastavitelná v osmi nebo deseti směrech, zadní opěradla umí měnit sklon o stupňů stupňů. Na výběr je podle výbavy mezi dvěma audiosystémy, buď obyčejnějším Pioneerem nebo špičkovým Mark & Levinson se 17 reproduktory.

Průměrná spotřeba hybridní verze byla 6,2 litru, což je na auto této velikosti nevídané. Pravda, žádné divočiny jsme si na amerických silnicích nedovolili, ovšem typický řidič lexusu na ně není nastaven ani v Evropě. To je největší výhoda hybridních systémů – s tak objemným benziňákem byste normálně jezdili za desítku.

Pohodlí a ticho

Píšeme to u většiny vozů střední třídy, ani ES není výjimkou. To ticho! Všechna okna s tlumicí vrstvou, podvozek izolovaný vrstvou filce, čtyři speciální tlumiče vibrací motoru – auto pluje jako nehlučný létající koberec. A bezpečný: druhá generace bezpečnostního systému Safety+ disponuje kromě jiného adaptivními světly, která „vypíchnou“ ze tmy chodce na krajnici, jakmile ho objeví infračervená kamera. Užitečná funkce, zvlášť když před ním v případě nouze auto dokáže i samo zastavit.

Lexus ES: Fotky nevystihnou pocit robustnosti a bytelnosti, který auto vyzařuje. Působí jako o maličko menší vlajková loď značky, model LS.

A interiér? Zatímco zvenčí je ES extravagantní, vnitřek překvapí konzervativností. Chybí tu „wow“ efekt jako třeba v případě Audi A6/8. Mnohým se klasika může naopak líbit, zvlášť když je provedena v bezchybné kvalitě špičkových materiálů.

Centrální displej je natočený k řidiči a konečně došlo i na podstatné vylepšení plošky, přes niž se dotykově ovládá. Takzvaný touchpad ve své druhé generaci je už docela použitelný, výrazně se zlepšila přesnost – byť si stále myslíme, že na intuitivnost otočných, ale i dotykových ovladačů v konkurenčních modelech lexus stále ztrácí.