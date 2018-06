Američané hledají, kde a jak těžit lithium, aby nebyli závislí na Číně

V Severní Karolíně, Nevadě a několika dalších státech pracují těžaři na oživení amerického lithiového průmyslu, který kdysi býval největší na světě, než v 90. letech zaznamenal strmý pád, píše agentura Reuters.



Globální poptávka po tomto lehkém kovu by měla do roku 2025 stoupnout na čtyřnásobek. Především kvůli rostoucí produkci elektromobilů, pro jejichž akumulátory je lithium stěžejním prvkem.

Těžaři sázejí na to, že expanze v USA se jim vyplatí díky zakázkám od výrobců baterií a automobilů, kteří se obávají přílišné závislosti na Číně. Ta je domovem většiny zařízení na zpracování lithia na světě a odčerpává většinu produkce od největšího světového těžaře, kterým je Austrálie.

Malou těžařskou společnost Piedmont Lithium, která je teprve v počáteční fázi svého plánu na oživení těžby v Severní Karolíně, v posledních měsících oslovily dvě velké americké automobilky, řekl šéf podniku Keith Phillips. „Jsou nadšeni myšlenkou, že si zajistí dodávky lithia mimo Čínu,“ řekl Phillips. Názvy automobilek odmítl zveřejnit.

Spojené státy loni měly na celosvětové produkci lithia jen dvouprocentní podíl, a to díky jednomu dolu v Nevadě. Ale podle americké geologické služby USGS je v USA zhruba 13 procent celosvětově známých zásob. Díky vyšším cenám přitom těžba může být zisková. V květnu navíc Spojené státy zařadily lithium mezi 35 klíčových minerálů, které mohou získat povolení k těžbě ve zrychleném řízení.

Největší světový producent Albemarle je nyní v počáteční fázi vyhodnocování možnosti opětovného otevření dolu v Severní Karolíně, který firma uzavřela před 25 lety, uvedl ředitel pro strategii Eric Norris.

V Nevadě, asi 320 kilometrů jižně od plánované „gigatovárny“ na baterie automobilky Tesla, firma Lithium Americas (LAC) rozjíždí těžbu z ložiska, které by mělo mít téměř šest milionů tun lithia. To ho řadí mezi pět největších ložisek na světě. LAC, která spolupracuje na projektu v Argentině s druhým největším světovým producentem lithia SQM, pro ložisko v Nevadě musí vyvinout novou techniku těžby. Nikde na světě se totiž zatím netěží lithium z jílu. Za ty náklady a úsilí to ovšem stojí, protože ložisko svou velikostí „umístí USA na mapu“, řekl prezident severoamerických aktivit LAC Alexi Zawadzki.

Spojené státy měly několik desetiletí na trhu s lithiem dominantní postavení. „Přišly o ně v polovině 90. let, kdy Chile zahájilo těžbu ze solných plání při nižších nákladech, než s jakými byla spojena těžba z tvrdých hornin v USA,“ uvedl analytik USGS Brian Jaskula.

Ve Spojených státech se lithium nachází převážně v tvrdých horninách, solných roztocích na geotermálních a ropných polích a v jílu. Náklady na těžbu jsou tam proto obecně vyšší než náklady na těžbu ze solných roztoků v Jižní Americe.

Růst cen sice zlepšuje výhled dalšího vývoje, ale pro těžbu z některých ložisek bude nutné využít zatím neodzkoušenou technologii. Analytik konzultační společnosti Benchmark Mineral Intelligence Andrew Miller však očekává, že v příštích čtyřech až pěti letech by mohla být zahájena těžba u jednoho až dvou projektů.