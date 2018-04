Škoda nestíhá vyrábět, část produkce stěhuje do Německa

12:10 , aktualizováno 17:15

Česká značka patřící do koncernu Volkswagen dlouhodobě bojuje s vytížeností svých továren. Šéf automobilky Bernhard Maier nyní oznámil, že Škoda přesune část výroby do německého Osnabrücku. V Číně chce do roku 2020 zdvojnásobit prodeje na 600 tisíc aut ročně.