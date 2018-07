Když se maserati porouchá motor, přivezou letadlem nový zadarmo

Prodej zánovních vozů není běžný jen u konfekčních značek, za půlku původní ceny můžete mít i ojeté exkluzivity. Auto od značky pro horních deset tisíc stojí třeba jen milion místo dvou. Jako námi zkoušené naftové Maserati Ghibli.

Má šestiválcový turbodiesel, jeho 275 koní (202 kW) jej umí rozdivočit na 250 km/h, na stovku zrychlí za 6,3 s. Díky naftě nevysaje domácí či firemní rozpočet, zásluhou legendárního trojzubce na přídi stále patří mezi nejexkluzivnější auta na trhu, vždyť je ze sesterské stáje Ferrari, která mimochodem pro Maserati vyrábí benzinové motory, diesely dodává VM Motori. Když se vám motor porouchá, doručí výrobce díky nebývalým garancím do druhého dne třeba letecky motor zcela nový.

Tak v čem je háček? Zaprvé v ceně, milion je hodně peněz i pro movité. Dnešní možnosti financování jsou však mnohem pestřejší než dříve, takže si auto můžete pořídit dokonce na operativní leasing a měsíčně si do nákladů dávat částky mezi dvaceti a pětatřiceti tisíci. Zadruhé si musíte vybrat z omezené nabídky ojetin.

Aktuálně je u jediného českého importéra značky za milion bez daně k dispozici jeden modrý vůz z roku 2015 se 17 000 kilometry nebo temně červený s lepší výbavou, ten už má 62 103 km. Novější nebo benzinové verze jsou dražší. Za hranicemi je situace lepší, jak to pak bude s garancemi při hledání na vlastní pěst, je ovšem už s otazníkem.

A další rizika? Těch už není tolik, jak by se mohlo zpočátku zdát a vlastně odpovídají i koupi jiných prémiových vozů. Na trhu jsou stovky ojetých Audi, BMW či vozů Mercedes-Benz, strojů od Maserati je jen pár desítek. Na rozdíl od německých aut jich má většina doloženou servisní historii. Ten, kdo za nové, ještě tak výstřední auto, dal od dvou milionů výš, jej nejspíš neparkoval v noci na ulici a netankoval u supermarketu, ale spíš jej svěřoval ručnímu mytí a teplu garáže.



„U Maserati máte výhodu, že velmi často jezdí k oficiálnímu dealerovi. Takže není problém se podívat do systému a porovnat kilometry, ale také zjistit servisní úkony, které se na autě prováděly,“ uvádí Jan Hudeček, prodejní manažer Maserati u českého zastoupení značky Scuderia Praha. „Zákazníci v Česku mají zájem o místní auta, ale dokážeme na zakázku dovézt vůz i ze zahraničí.“

Raketový růst Zájem o Maserati roste Značka Maserati má dlouhou a pestrou historii spojenou s nekonečným soupeřením s Ferrari, stavbou unikátních a dodnes sběratelsky velmi ceněných modelů, s řadou vzestupů a stejným množstvím pádů, které uzavřelo až spojenectví s hlavním konkurentem Ferrari pod křídly koncernu Fiat. Od té doby modenský trojzubec jen stoupá. Plynule se rozšiřuje modelová řada a s ní i odbyt.

Zájem o italské vozy roste jako snad u žádné jiné značky na světě. Unikátní úspěch vypadá v číslech takto: ještě před pár lety to bylo auto pro horních deset tisíc, a to doslova, v roce 2006 opustilo továrnu jen 5500 vozů. Kdežto loni jich prodali více než 50 tisíc. Zvýšený odbyt se odráží také na počtu prodejců značky. V roce 2009 mělo Maserati 259 dealerů po celém světě, nyní je to již 443. V České republice jsou sice jen dva, v Praze a Brně, ale i tady se Maserati daří. V roce 2017 bylo registrováno přesně 100 vozů Maserati, o rok dříve 82. Největší zájem byl o SUV model Levante, které se na prodejích podílelo 75 %, následované modelem Ghibli se 17 %. V Česku je o Maserati velký zájem i ve srovnání s většími zeměmi, jako je Turecko nebo Polsko. A s tím roste i nabídka ojetých vozů.

Vstupenka do světa luxusu

Ghibli dává už na pohled jasně najevo, že je to exkluzivní a luxusní zboží. Komu se zdánlivě kompaktní, ve skutečnosti ale pořádně rozložitý sedan líbí, ocení nízkou a nápadnou příď, svalnatou záď a řadu originálních detailů. Koho neosloví, poukáže na málo místa vzadu a malý kufr, což je bohužel další z typických znaků prémiových aut. Praktická stránka je zde zkrátka na druhé koleji, hlavní je styl, exkluzivita a výjimečné svezení.



Auta s Neptunovým trojzubcem ve znaku nikdy nebyla určená na lámání rekordů, to přenechala právě rtuťovitým nasupencům od Ferrari. Doménou Maserati je luxus a mondénní elegance. V dnešní době se odlišuje hlavně nekonečným množstvím prvků na přání, díky nimž si každý majitel může své auto přizpůsobit, jak se mu líbí. U omezeného množství ojetin to může být výhoda i zápor, záleží, na jaký kousek natrefíte.

My jsme stáli o střízlivě specifikované auto za milion, ale zrovna si jej zkoušel zákazník, a tak jsme nabírali zkušenost u podobně ojetého vozu s 25 000 km, kvůli bohaté výbavě už s cenou 1 490 000 korun bez DPH. Původní cena však byla 2 253 040 korun, s daní téměř dva a tři čtvrtě milionu, a to díky karbonovým doplňkům, 20“ exkluzivním kolům, prémiovému audiu Harman Kardon, Wi-Fi na palubě a řadě bezpečnostních asistentů varujících před nehodou, udržujících vůz v jízdním pruhu, kamerám a řadě dalších vymožeností.

Upřímně řečeno, jízda s Maserati Ghibli je mimořádná hlavně atmosférou. Silné motory mají i německé sedany, dobré jízdní vlastnosti také. Ale ne každý má 275 koní, byť v tomto případě dost italsky ukřičených. Málokterý nabízí tak citlivé řízení a v zatáčce si můžete dovolit to, co u sportovního maserati. U ojetiny už sledujete i jiná hlediska. Trvanlivost materiálů, kvalitu zpracování a provozní náklady. Naše krátké svezení neodhalilo nic, co by mělo vadit. A tak nás spíš zajímalo, co to znamená, vlastnit takové auto?

Porucha motoru? Dostanete nový

Servisní prohlídky jsou předepsány na každých 20 000 km nebo jeden rok, v případě benzinových motorů to jsou dva roky. Cena jedné inspekce vychází v průměru na 20 000 korun, některé jsou levnější, jiné dražší, ale v zásadě stojí prvních 100 000 kilometrů 100 000 korun, v ceně je materiál i práce. Ani tím Maserati nijak nevybočuje z pravidel luxusních aut.

Zaskočit by mohla hodinová cena v servisu: 3400 Kč včetně daně je astronomická částka i mezi prémiovkami. „Naši mechanici jsou však pravidelně školeni a mají předepsáno, za jak dlouho musí opravu zvládnout, aby se nemohla uměle navyšovat cena za servisní úkony,“ vysvětluje Jan Hudeček, prodejní manažer Maserati. „Zákazník díky tomu dopředu ví pevnou cenu, kterou je servis povinen dodržet.“

Nové Maserati má záruku tři roky na celý vůz bez omezení počtu najetých kilometrů. Prodloužit si ji můžete na sedm let, a to dokonce i u ojetiny, která takovou garanci při koupi neměla.

„Kryje vše s výjimkou dílů, které podléhají opotřebení, jako jsou stěrače nebo brzdové obložení,“ upřesňuje Hudeček. Stejné komponenty usnadňují a urychlují servis, ať už jde o menší Ghibli, velké Quattroporte nebo SUV Levante.

„Když se něco stane s motorem nebo převodovkou, tak se v rámci záruky na motoru nic nemění nebo neopravuje, ale zákazník dostane nový celý motor. Je to opatření od výrobce, aby byla zajištěna prvotřídní kvalita i pro třeba šest let starý ojetý vůz,“ říká Hudeček. Jak dlouho se na takový motor čeká? „Nový motor se dopraví kamionem nebo letecky a přijde zpravidla do 24 hodin.“

Důvodem jsou velkorysé záruky, díky nimž každý prostoj stojí výrobce hodně peněz, za ubytování znehybněného řidiče v luxusním hotelu nebo za zápůjčku adekvátního prémiového vozu. Pokud není k dispozici vlastní náhradní auto, výrobce vám na své náklady po dobu opravy zajistí porsche nebo mercedes z půjčovny.

Na opravy mechanických částí dojde až po záruce, druhovýrobní díly prakticky neexistují. Na druhou stranu se nečeká na náhradní díly déle než dva dny, objednací termíny na servis jsou také krátké, běžně do týdne nebo dvou.

Takže resumé? Maserati není samozřejmě ani jako ojeté autem pro každého. Kromě vyšší ceny pořízení musíte počítat s drahým servisem, za hubičku rozhodně nejsou náhradní díly, ale řadu případných problémů může pokrýt velkorysá, až sedmiletá záruka. A v cenové kategorii německých prémiových vozů dostanete něco extra. Zkrátka něco za něco.