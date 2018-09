Praha je rejdiště maskovaných mercedesů. Nový úlovek odhalí příští rok

Proč právě po Praze jezdí maskované prototypy mercedesů? Důvodem je společnost MB Tech, která má v Praze, Plzni a v Mladé Boleslavi kanceláře a vývojové dílny. Původně dceřiná společnost Daimleru (vlastník značky Mercedes) sice dnes majoritně patří francouzskému koncernu AKKA Technologies, ale nadále pracuje pro německou automobilku, která si ponechala menšinový podíl.

Proto se po Praze prohání v testovacím provozu maskované prototypy. Dříve to byl třeba aktuální model řady E, loni nové áčko a letos jsme v Praze narazili na prototypy menšího SUV GLB. Novinku by měl Mercedes začít prodávat příští rok, premiéra se očekává na jaře 2019, ale možná ukáže GLB ještě letos na podzim.

Auto se zařadí mezi modely GLA a GLC, bude to tedy kompaktní SUV s možností příplatkového pohonu všech kol. Design bude odlišný, GLB bude o poznání hranatější než menší a větší příbuzní. Z prototypů, které se prohánějí Prahou, to lze jen odhadnout. Maskování hranaté tvary ještě zvýrazňuje, ale podle designérských studií zveřejněných německými magazíny to budou spíš konzervativní tvary než vyložené dvojče legendárního Mercedesu G. Přestože některá zahraniční média novinku takto označují.

Vedle kompletního polepu auta mají prototypy i různé nástavce, aby se podařilo co nejvíc zamaskovat tvar auta. Například podle designérských studií by měl mít Mercedes GLB vlnku na úrovni malého skla zadních dveří, což je ale na prototypu zamaskováno fólií. Vpředu je pak uměle zvýšená kapota a menší nástavce pod fólií jsou i na dalších partiích auta.

Mercedes GLB by měla pohánět paleta menších čtyřválcových motorů. U zážehových to budou agregáty s objemem 1,6 nebo 1,33 litru v několika výkonových variantách, diesel bude pravděpodobně tradiční 2,2 litru od Mercedesu, opět v několika variantách. Pro čistě elektrický pohon má značka model EQC, ale není vyloučena verze s hybridním pohonem.

Zamaskovaný Mercedes GLB v pražských ulicích doprovází ještě jedno auto. Opět zamaskované ve fólii. A je to záhada, protože jím je zjevně model A, který se už dávno prodává. Může to tedy být chystaný facelift, i když na ten je zatím brzo. Možná je to hybrid, možná ještě nepředstavená verze AMG. Nebo je to jednoduše obyčejné „áčko“, ve kterém vývojáři testují nějakou novou technologii a auto nechali v maskování. I to se často stává.

Zajímavostí je, že na rozdíl od minulých let už mají testované prototypy české zkušební značky. V dřívějších letech měla auta německé registrační značky.