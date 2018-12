Nová mazda má revoluční motor, i s turbem je nečekaně jednoduchý

Co to je chudá směs Zážehový motor pracuje blízko tzv. stechiometrického poměru, kdy na jeden díl benzinu připadá 14,7 dílu vzduchu. Homogenní směs paliva a vzduchu v takové situaci snadno a beze zbytku shoří. Stechiometrický poměr má i své nevýhody – spaluje se více paliva, než by bylo nutné, spalování probíhá za nejvyšší teploty a vzniká při něm nejvíce oxidů dusíku. Proto Mazda hledala způsob, jak bohatost směsi snížit. A díky principu SPCCI může být množství paliva ve válcích dokonce jen poloviční, to navíc shoří i o polovinu rychleji.