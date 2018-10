Dva a půl litru radosti bez turba. Mazda 6 je předělaná a o kus lepší

Dnešní svět je vykloubený a snaží se popřít fyziku: automobilky nutí předpisy ke snižování spotřeby (a hlavně emisí) za každou cenu. Zákazníci se zase zamilovali do mohutných SUV, která ze své podstaty budou žrát víc než přikrčený konvenční hatchback, sedan nebo kombík.



Takže když má pod kapotou auto formátu šestky na dnešní evropské poměry „velkoobjemový“ motor, čtyřválcový dvaapůllitr, je to jako návštěva z jiné dimenze a doby. A pak se tou šestkou svezete, brousíte okresky, až gumy piští a kotouče brzd svítí, a nakonec je z toho osmiapůllitrová spotřeba.

Oceňují to i řidiči, pro takto motorizovanou šestku si v Česku chodí polovina zákazníků. U konkurence, kde se auta této kategorie prodávají hlavně s turbodiesely, to je věc nevídaná. Vtip je v tom, že Mazda má o dost jinou strukturu klientel, než většina dalších značek, prodávajících passaty a insignie hlavně do firem, které staví na první místo ekonomiku v prvních letech provozu a zůstatkovou cenu. Mazdy mají specifickou klientelu, pro kterou toto není absolutní priorita.

A dvaapůllitr je prostě parádní, dá vzpomenout na staré časy, kdy se s auty kromě rychlé jízdy dalo také nenuceně plout a nebylo třeba přehlušovat rádiem naštvaný ratlíkovitý hlas přeplňovaného malobjemového motoru. S „velkoobjemovou“ šestkou se nonšalantně rozjedete a když je třeba předjet, lineárně zrychlíte. Bez stresu, s nadhledem a suverenitou. A když šestku moc nehoníte, jezdíte dokonce za sedm a půl litru.

Gradace výkonu je přesně taková, jakou chcete a čekáte: ve spodních hodnotách škály otáčkoměru proplouváte vesnicemi, ve dvou a půl tisících otáčkách se motor rozběhne a ve třech už se sportuje.

Atmosferické motory Mazdy se v šestce dočkaly výrazných úprav: má přepracované sání, ale i vnitřnosti (nové písty). Zvýšil se kompresní poměr, upraveno bylo vstřikování. U dvoulitru se lehce zvýšily hodnoty výkonu a točivého momentu. U dvaapůllitru najdeme nově vyvažovací hřídel integrovanou do odlehčeného hliníkového bloku a hlavně systém vypínání poloviny válců v režimu nízké zátěže do 80 km/h. Motor má nově 194 koní (143 kilowattů) a 258 newtonmetrů, se kterými hospodaří šestistupňový automat kompaktní konstrukce z kuchyně a výroby Mazdy.

Ladění k prémiové dokonalosti

Mazda 6 dostala s dnes už třetím faceliftem přesně to jemné odladění, které ji udržuje ve formě i mezi mnohem mladší konkurencí. Prvně vyjela v roce 2012, první facelift dostala tři roky na to. Při tom dnešním nejnovějším jí přepracovali čumák (třeba mlhovky se přestěhovaly do hlavních lamp) a upravili zadní partie, třeba posunutím zvětšených koncovek výfuků více do krajů chtěli designéři opticky auto rozšířit. Hlavně však předělali interiér a cizelovali techniku. Nazývat to faceliftem je vlastně škoda, při pohledu na množství a strukturu změn je to o dost jiné auto a nejde jen o motory.

Na pohled je vnitřek fajnovější, ale hlavně lépe odhlučněný. Přístrojovka se změnila výrazně, nově ji vykreslují výrazné horizontální linie, které opticky rozšířily interiér, nový je také panel klimatizace. Ale vylepšovalo se i neviditelné - sedadla vepředu i vzadu jsou přemodelovaná, jinak tvarovaná, větší, mají upravené výplně a přibylo odvětrávání.

V balíku inovací navíc šestka dostala upravený skelet karoserie (nové výztuhy u předních tlumičů, podlahy v přední části a u zadních podběhů). Nové preciznější řízení, které lépe a přesněji reaguje na pokyny volantu, má auto díky modifikované přední nápravě, novým tlumičům a pružinám a díky přesunutí převodky z tyče řízení na nápravnici.

Manažerský kočár je nevídaně obratný, zakroucenými horskými silničkami se proplétá, jako by se smrsknul o půl metru. To je v konkurenci zavalitých dálničních expresů, se kterými se vám na okresku často ani moc nechce, osvěžující. V táhlých rychlých obloucích je neochvějně suverénní, na dálnici klidná.

Bohatá výbava

Sedan a kombík teď stojí v Česku stejně: od 716 400 korun s benzinovým dvoulitrem, kdo chce o půllitr větší motor, zaplatí 809 400 korun.

Šestku zdobí bohatá základní výbava: bez příplatku jsou LED přední lampy, navigace, barevný head-up displej, hlídač mrtvého úhlu, adaptivní tempomat a hliníkové 17palcové ráfky.

Parkovací asistent je až ve vyšší výbavě s třicetitisícovým příplatkem, ve které jsou také vyhřívaný volant a sedadla, adaptivní světla nebo DAB rádio. Za příplatek je pro dieselové varianty (také turbodiesely 2,2 litru se dočkaly úprav) k mání pohon všech kol provedený elektronicky řízenou lamelovou spojkou.