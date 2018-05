Mazda věří benzinu a oživí wankel. Elektřinu opatrně zkusí

Jak si rozumí zaměření Mazdy na radost z jízdy s neustálým tlakem na snižování emisí skleníkových plynů a škodlivin ve výfukových plynech?

Řekl bych, že mnohem lépe, než si odvažujete představit. Neustále hledáme cesty, jak spojit nízké emise a zábavu za volantem. Pracujeme na zdokonalení spalovacího motoru – příští rok uvedeme unikátní benzinový motor Skyactiv-X, který má podobnou spotřebu jako naše současné diesely. Za dva roky nastoupí nová a ještě úspornější generace naftových motorů Skyactiv-D. Našim střednědobým cílem je do roku 2030 snížit emise CO 2 našich aut na polovinu úrovně z roku 2010. Mezi lety 2010 a 2050 bychom chtěli dosáhnout snížení CO 2 o 90 %.

Jeffrey H. Guyton, prezident evropského zastoupení Mazdy

Tak drastického snížení emisí přece bez elektromobilů nedosáhnete…

Máte samozřejmě pravdu. Elektromobily však pro nás nejsou prioritou, takticky vyčkáváme, až se jejich technika zlevní. Navíc jízda na elektřinu není v současnosti zdaleka tak čistá, jak se obecně tvrdí. Elektromobil má nulové emise totiž jen tehdy, když ho dobíjíte z obnovitelných zdrojů. Kdybyste naopak k dobíjení využívali pouze energii z uhelných elektráren, dosáhnou emise CO 2 ke 200 g/km – jen budou vypuštěny jinde než v místě provozu daného auta. Naopak u biopaliv nové generace můžeme část emisí CO 2 vznikajících při jejich spalování odečíst. My se snažíme najít efektivní a praktické řešení v celém tomto širokém poli.

Přesto Mazda loni oznámila, že ve spolupráci s Toyotou vkročí na pole elektromobilů. Jak tomu máme rozumět?

Ano, ve spolupráci s Toyotou a dodavatelem baterií Denso spustíme v roce 2021 výrobu elektromobilů. Nová továrna v USA bude dohromady vyrábět 300 tisíc aut obou značek. Je to náš ústupek tlaku zákazníků – v některých částech světa zkrátka musíte nabízet elektromobil, aby vaše značka měla správnou image. To je třeba případ Kalifornie. V Norsku zase kvůli striktnímu daňovému systému sotva dosáhneme tržního podílu, jaký jsme měli ještě před deseti lety. Nesouhlasím s principem, že by váš soused měl platit extrémní daně, abyste vy mohli jezdit elektromobilem zadarmo. Když je však systém takto nastaven, musíme se s tím smířit. Proto jsme spojili síly s Toyotou, která pochopitelně čelí podobným výzvám.

Jeffrey H. Guyton Charismatický Američan mluví plynně japonsky, kariéru začínal v roce 1996 u Fordu. Do Mazdy se přesunul v září roku 2000. Prezidentem evropského zastoupení je od března 2009.

Bude elektromobil upravenou verzí některé modelové řady nebo zcela unikátním autem?

Elektrická mazda bude navržená na míru tomuto druhu pohonu. Abychom si rozuměli, toto auto bude jen rozšířením naší stávající nabídky. V nejbližších letech budeme stále klást důraz na spalovací motory – teď se chystáme k revoluci na poli benzinových motorů, brzy představíme i nový diesel. Ten by měl být levnější a výkonnější než hybridní auta konkurence. V těchto směrech vidím naši největší sílu.

Když se ještě vrátíme k emisím spalovacích motorů – neuvažujete o motorech na CNG? To má přece jen čistší emise než obvyklý benzin nebo diesel…

Máte více méně pravdu, ale CNG dnes není pro Mazdu aktuální téma.

A Wankelův motor, který Mazda tolik proslavila?

Bližší informace k nové mazdě s Wankelovým motorem zveřejníme už letos. Bude to trochu jiné auto, než čekáte. Veřejnost má wankel spojený se sportovními modely RX-7 a RX-7 nebo s Mazdou 787, která kdysi vyhrála v Le Mans. Tentokrát použijeme wankel jako takzvaný range extender pro dobíjení baterií za jízdy u auta s elektrickým pohonem. Jak motor vynalezený Felixem Wankelem funguje čtěte ZDE

Takové řešení ještě nikdo do sériové výroby nedotáhl, je na to wankel vhodný?

Při způsobu, jakým jsme Wankelův motor používali dříve, nikoliv, protože pracovní rozsah 750 až 9000 otáček nesvědčí emisím ani životnosti. Když se však pásmo využívaných otáček zúží, dá se Wankelův motor naladit na vyšší účinnost. Jeho hlavní předností pak jsou malé rozměry a nízká hmotnost. Když máte v autě jako hlavní pohon elektromotor, už netoužíte po tom, abyste přidali ještě velký čtyřválec. Potřebujete spalovací motor co nejmenší – jako je wankel, aby vám zbylo co nejvíc místa na baterie.

S těmito technologiemi to skoro vypadá, jako by Mazda chtěla být prémiová značka…

Není to moje oblíbené téma, ale jako člověk zodpovědný za rozvoj značky vám odpovím zcela konkrétně. Chci, aby lidé o Mazdě na emocionální úrovni uvažovali stejně jako o BMW, i když máme dost odlišné modely i cenové hladiny našich produktů.