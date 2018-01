Ceny mědi rostou, může za to elektromobilní šílenství

Když automobilový expert a bývalý vývojář spalovacích motorů Fritz Indra varuje před nepřímou hospodářskou válkou, kterou svět povede kvůli surovinám, nemluví jen tak do větru. Čína - jako největší automobilový trh a velmoc deroucí se také na pozice technologického lídra - ovládá obří naleziště surovin a také jejich zpracovatele. Světové automobilky tak musejí nakupovat v Číně, čímž samy sebe staví do pozice obrovské závislosti. Kvůli surovinám, jejichž ceny závratně rostou, se kdysi válčilo doopravdy. Dnes je výhled hlavně na extrémní zdražení.



Kov Kypru Měď (chemická značka Cu, latinsky Cuprum) Člověk jí zná již od starověku. Nejstarší doklady o tavení tohoto kovu v primitivních pecích, v nichž se topilo datlovými peckami nebo suchým trusem, pocházejí z 3. tisíciletí ze severní Mezopotámie. V období Římské říše se měď těžila hlavně na Kypru, proto dostala název cyprium (kov Kypru), později se zkrátil na cuprum. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolná proti atmosférické korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitá pro elektrotechniku. Zdroj: wikipedia

Dnes jezdí po světě tři miliony elektrických a hybridních vozidel, v roce 2027 to má být 27 milionů, dohaduje konzultantská společnost IDTechEx ve studii, kterou si objednala Mezinárodní asociace mědi (ICA). Pro zajímavost: Trh s elektromobily je dnes omezený na deset zemí - 95 procent vozidel do zásuvky se prodá v Číně, Spojených státech, Japonsku, Kanadě, Norsku, Británii, Francii, Německu, Nizozemsku a Švédsku.

„Je to bláznivé. Čísla se mění téměř každý den. Trh je opravdu napjatý,“ říká Peter Secker, generální ředitel Bacanora Minerals, která příští rok otevře lithiový důl v Mexiku.

Rostoucí počet elektromobilů má v příštím desetiletí zdevítinásobit nárůst poptávky po mědi. Čína dnes spotřebovává téměř polovinu celkového množství. „Náš výzkum předpovídá, že nárůst poptávky po elektrických vozech a autobusech zvýší poptávku po mědi ze 185 000 tun v roce 2017 na 1,74 milionu tun v roce 2027,“ řekl Franco Gonzalez, analytik IDTechEx. Celosvětový trh s mědí je přibližně 23,9 milionu tun ročně. To znamená, že elektromobily by podle odhadů analytiků mohly za deset let představovat zhruba 6 procent celosvětové roční poptávky po mědi.

Kobalt Boj o suroviny může nabourat velkolepé plány na elektrickou budoucnost aut. Čtěte více o rostoucí poptávce po kobaltu - zde

Elektromobily používají velké množství tohoto ušlechtilého prvku v bateriích a ve vinutí elektromotorů. Jedno auto má podle ICA až šest kilometrů měděného vedení. Auta se spalovacími motory dnes potřebují až 23 kg mědi, hybridní vozidlo jí potřebuje 40 kg a plug-in (dobíjecí) hybrid ještě o dvacet víc. Na výrobu elektromobilu je to kolem devadesáti kilogramů. V závislosti na velikosti baterie může elektrobus potřebovat 224 kg až 369 kg mědi. Andrew Miller, analytik společnosti Benchmark Minerals uvádí, že aktuálně je ve výstavbě 26 továren na výrobu akumulátorů pro elektromobily.

V souvislosti s rozmachem elektromobility je třeba také zajistit dostatečnou síť nabíječek, které potřebují další měď. „Šťávu“ pro elektromobily mají dodat také solární panely, i pro jejichž výrobu je potřeba měď.

Podle specializovaného magazínu mining.com narostla cena mědi od prosince 2016 o více než 70 %. Pan Pacific Copper (PPC), největší japonský zpracovatel mědi, očekává, že její ceny v příštích dvou letech vzrostou o více než čtvrtinu, neboť celosvětová poptávka i nadále roste a překonává nabídku. PPC očekává, že ceny vzrostou z průměrných 6 100 dolarů za tunu za loňský rok na 7 280 dolarů v letošním roce a 7 720 tun za tunu v roce 2019. Prezident firmy Satoshi Arai dodává, že poptávku zvyšuje rozvoj infrastruktury v rozvíjejících se zemích, obnovitelné zdroje energie a elektromobily.

Podle Araie na celosvětovém trhu loni chybělo 51 tisíc tun mědi, za letošní rok to má být 216 tisíc tun. „To povede k růstu cen,“ dodal. Těžaři navíc vyhlížejí růst nákladů na těžbu kvůli nižšímu obsahu mědi v rudách, náročnější těžbě v odlehlých lokalitách a přísnějším ekologickým předpisům. Aby PPC mohlo uspokojit rostoucí poptávku, bude prý do roku 2030 potřebovat nové doly, které dodají 4,6 milionu tun měděné rudy.

Mezi největšími světovými producenty mědi je Chile, Peru a USA v Novém Mexiku a Utahu. Velká ložiska měděných rud se jsou v Zairu, Zambii, Kanadě, Kazachstánu a Polsku.

Nevytěžené zásoby mědi podle současných odhadů vystačí na třicet let. I proto je velký tlak na její recyklaci. V Evropě nyní pochází 40 % spotřebované mědi z recyklace.

Hlad po lithiu, kobaltu, niklu a manganu kvůli elektrifikaci dopravy má ještě jeden efekt: výhled na pokles poptávky po olovu.