Rudý drak: Mercedes-AMG GLA 45 má hlas bombardéru

Mercedes GLA je crossover, kříženec, to znamená, že propojuje několik automobilových druhů. K dobrodružné tváři, kterou stylovému hatchbacku přidávají zvýšený podvozek a svalnatá karoserie, je to u provedení AMG GLA 45 pořádně divoká nátura. Pod kapotou má totiž nejvýkonnější sériově vyráběný čtyřválcový turbomotor. Stačí jediný údaj: zrychlení z nuly na stovku za necelé čtyři a půl sekundy. To pokoří i leckterý závodní speciál.

Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC v číslech zdvihový objem: 1991 ccm

výkon: 280 kW/381 koní

zrychlení 0–100 km/h: 4,4 s

maximální rychlost: 250 km/h (elektronicky omezeno)

cena testovaného vozu: 1 851 559 korun

„Když Zorka přijela s tím červeným drakem domů, přes zavřené okno jsem slyšel bublat neuvěřitelný zvuk motoru. Bylo jasné, že tohle auto mě bude hodně zajímat,“ líčí nadšeně Míra Hejda. „Ten zvuk je opravdu neuvěřitelný. Když jsem nastartovala před budovou rádia, měla jsem pocit, že všichni vystrkují hlavu z okna, co je to venku za bourák,“ souhlasí Zorka, která mezi prvními chválí výběr barvy: „Červenou nemám zrovna v oblibě, ale tomuhle autu sedí.“ Populární dvojice bez napovídání odhalila, proč jsou crossovery tak populární - každý si v něm najde to své: Zorka stylového a zároveň praktického společníka, Míra dravce, který chytne milovníka aut za srdce.

Pár řidičů. Oba se shodnou na tom, že si život bez auta neumějí představit. „Autem jezdíme všude. Mnoho akcí máme po sobě a navazuje to opravdu na minuty. Takže spolehlivé auto je základ. Není to už jenom otázka komfortu, ale je to nutnost, bez které se neobejdeme,“ říkají jednohlasně. „Dřív jsem se minimálně po Praze hromadnou dopravou přemisťovala. A ač je to někdy pohodlnější, stíhala jsem toho tak o polovinu méně,“ dodává Zorka.

„Vyšší auto dává pocit většího bezpečí, pohodlně se do něj nastupuje a zároveň působí reprezentativně,“ vysvětluje Zorka. „Jako druhé rodinné auto bývá kategorie crossover z mého pohledu ideální volba. Limitující bývá jen kufr, extra pokud ještě vozíte kočárek. My ho ještě nevozíme, takže máme rádi hravá auta nebo potom ta, se kterými se ve velkém pohodlí urazí i delší trasy. Přeci jen toho najezdíme celkem hodně,“ doplňuje Míra, který odhaduje svůj průměrný roční nájezd na 60 tisíc kilometrů.

Čtení o Praze Magazín CityLife Manžele Hejdovy jsme vyzpovídali pro lifestylový měsíčník CityLife, který je luxusní pražskou přílohou MF DNES. Nejnovější číslo vychází v pátek 29. září. Noviny včetně magazínu si můžete koupit zde.

„Líbí se mi design zvenčí, i sportovní prošívaný interiér,“ všímá si oblíbená moderátorka. Její manžel, který mimo jiné moderuje a testuje auta pro pořad Autocentral, zase oceňuje přehledné ovládání, i když přiznává, že v menu multimediálního centra se zpočátku trochu ztrácel. „Chce to cvik,“ vysvětluje. „Parádní jsou sedačky, zapadnete do nich tak hluboko, že máte pocit závodníka, a skvěle drží tělo v zatáčkách. K tomu ty červené pásy,“ říká.

Zorka na rudý crossover kouká i z praktické stránky. „Jezdím denně až dvě stě kilometrů, takže při řízení oceňuju nejen pohodlí a komfort, ale také bezpečnostní prvky. Třeba zvukový signál při hlídání mrtvého úhlu je velmi praktická věc,“ komentuje.

Hejdovi si s GLA udělali výlet na Šumavu. To Míra vypnul rádio, navolil sportovní režim a zmáčkl kouzelné tlačítko na středovém panelu, které ještě přiostří hlas výfuku. Pak má malé AMG hlas jako bombardér. „Auto je neskutečné. Skvěle drží, motor má opravdu hodně síly a k tomu je okořeněný o ten burácivý zvuk, včetně praskání z výfuku. Zorka vydržela celé tři zatáčky, než se jí udělalo špatně a byl konec,“ chechtá se. Zpátky se tedy raději za volant posadila ona. „Já zase GLA vyvezla na Mercedes-Benz Prague Fashion Week, takže jsme přijeli dost stylově. Za autem se všichni otáčejí, je to fakt model, který zaujme na první pohled,“ libuje si.

„Největší vtip je v tom, že Zorka jezdí rychleji než já. Já na dálnici moc neuháním. Nemá to smysl. Miluju spíše zatáčky a pocit za volantem,“ líčí oblíbený moderátor, který je velkým milovníkem aut. Má s nimi spoustu zážitků a zkušeností, ale GLA z dílny z Affalterbachu ho opravdu dostalo. „Mám tyhle sportovní verze opravdu rád, ale málokterá automobilka je umí. AMG GLA 45 je ovšem jedním z vrcholů, co jsem u seriového auta viděl,“ přemítá.

Zvenku působí díky originálním doplňkům daleko drsněji než klasické GLA. „Dvacetipalcová kola mu opravdu sedí, auto je ale pak opravdu dost tvrdé. Pro sportovní jízdu jsou parádní, pro jízdu ve městě bych ale vybral o něco menší,“ radí. „Jsem typ, co musí mít auto čisté a voňavé, Zorka v něm více žije. Někdy ji podezřívám, že v něm krom věcí má i žehlicí prkno,“ vtipkuje.

Zorka s ním musí souhlasit. „Auto vnímám jako svůj druhý domov a podle toho se k němu chovám, což není vždycky ideální. Někdy se stydím na parkovišti otevřít kufr, co všechno v něm mám,“ směje se. „Trávím v autě spoustu času a tak nějak jsem pořád sbalená na cesty. A s tou rychlostí má Míra taky pravdu. Jednak mám rychlou jízdu ráda a kromě toho jezdím opravdu hodně a většinou spěchám. Míra je každopádně skvělý řidič, lepší než já.“