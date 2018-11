Nadvláda Tesly končí, Mercedes se pouští do elektromobility

Elektromobily se v nejbližší době nejlépe prosadí ve třídě prémiových SUV. Tato kategorie aut je populární, stále roste a bohatí zákazníci jsou ochotní si připlatit. Mnohým z nich jde také o to mít pod kapotou co nejvyšší výkon. A to jim dokážou splnit právě elektromobily. Mercedes právě odhalil svoje první čistě elektrické SUV, které dostalo jméno EQC.

Slibuje špičkový výkon na úrovni Mercedesu-AMG GLC 43 4MATIC. Premiéra to je sice trochu předčasná, protože výroba se rozběhne až v příštím roce, obchodníci začnou přijímat objednávky v dubnu a na evropské trhy auto dorazí v červnu, ale je jasné, že Mercedes se vydal na správnou cestu.

Jak už samotný název naznačuje, elektrická novinka bude patřit do rodiny modelů „C“. Svou velikostí a základem podvozku má nejblíž k vozům GLC a GLC coupé. EQC měří na délku 4 761 mm a disponuje rozvorem 2 873 mm. Bočním profilem je zhruba uprostřed mezi GLC a GLC coupé, záď se mírně svažuje ve stylu druhého jmenovaného modelu.

Jinak designéři zvolili hodně umírněné linie. Od ostatních mercedesů je však odlišná přední a zadní část vozu. Na obou stranách je výrazné LED osvětlení, které se táhne téměř po celé šířce karoserie. Vpředu ve formě tenké linie mezi kapotou a chladičem, vzadu pod hranou okna. Moderně pojatému interiéru dominuje jedna velká spojená obrazovka palubních přístrojů a infotainmentu.

Dva elektromotory – každý pro jednu nápravu – mají dohromady maximální výkon rovných 300 kW, neboli 408 koní. To dává autu zrychlení z nuly na sto za 5,1 sekundy a maximální točivý moment 765 Nm. V řadě GLC to nemá konkurenci, většího zrychlení si mohou dopřát jen majitelé dvou vrcholných úprav AMG. K dispozici je pět jízdních režimů - Comfort, Eco, Sport, Max Range a individuální nastavení.

Baterie samozřejmě nejsou lehké, 650 kilogramů článků o kapacitě 80 kW uložených v podlaze zvyšuje celkovou hmotnost auta až na 2 445 kilogramů. Slibují dojezd 450 kilometrů podle cyklu NEDC. S rychlonabíječkou 110 kW by se baterie měla nabít z 10 na 80 % během 40 minut. Baterie má údajně rezervu zhruba 5 kW, aby případný pokles její kapacity v čase bylo jak vyrovnat a nezkracoval se reálný dojezd.

Mercedes přichystal i řadu jiných chytrých řešení. S tím, že jezdíte elektromobilem, počítá i inteligentní navigace. Při kalkulování cesty bere v potaz aktuální dopravní podmínky, ale i teplotu nebo výškový profil trati, které mají vliv na spotřebu energie. Navrhne i potřebnou zastávku u nabíjecí stanice. To vše započítá do výsledného dojezdového času.

Důležitá pro budoucí úspěch na trhu je samozřejmě cena. Výrobce k ní zatím oficiálně žádné informace neposkytl, český importér ještě o ceně ani nezačal vyjednávat. Ale podle italského magazínu Motorbox se má pohybovat okolo

60 000 eur, tedy zhruba 1,5 až 1,6 milionu korun. To je však spíš nereálný odhad, protože standardní GLC přijde na 1,2 milionu, ve výše zmíněné verzi AMG 43 4MATIC pak na podobných 1 684 320 korun.

Nový model by měl dělat vrásky na čele Tesle. „Ačkoli Tesla v současnosti pevně ovládá trh s luxusními elektromobily, nemyslím si, že tomu tak bude i po příchodu německých luxusních modelů,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Wajih Hossenally z výzkumné společnosti IHS Markit. „Tesla zatím nemá v podstatě žádnou konkurenci. To se však od roku 2019 změní,“ dodal.